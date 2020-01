Scopri i programmi scelti dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata di oggi, sabato 11 gennaio. Ecco tutti i film, le serie tv e altro ancora.

Sabato sera casalingo? L'occasione perfetta per rilassarsi un po'!

Noi di CheDonna.it vi proponiamo a tal proposito il meglio che il piccolo schermo avrà da offrirvi. Tra film, serie tv e documentari non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Trovate tutte le opzioni nel palinsesto televisivo , dettagliato elenco che potrete leggere qua sotto.

Scorretelo con noi e poi… a voi l’ardua sentenza! Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto sabato 11 gennaio

Rai Uno – Meraviglie – La Penisola dei tesori – 2a puntata (Documentario)

Tra le cupole di San Marco, sul tetto della Basilica di Venezia, riparte il secondo appuntamento con Alberto Angela e le sue Meraviglie. Avremo l’opportunità di esplorare i percorsi meno conosciuti di Palazzo Ducale e i meandri della storia della città. Incontreremo Giacomo Casanova, interpretato da Fabio Troiano, mentre Ottavia Piccolo racconterà le sue esperienze di veneziana per scelta. Il programma si sposterà poi a Paestum, un pezzo di Magna Grecia nel Mezzogiorno d’Italia, luogo in cui sembra che Dei ed eroi mitici si aggirino ancora tra i grandi templi di Hera, di Atena e di Nettuno.

Rai Due – F.B.I. – Stagione 2 Episodio 3 – Idoli americani (Telefilm)

Maggie e Omar sono sulle tracce di un attentatore che ha lanciato un’auto-bomba contro la senatrice canditata alla Presidenza, Valerie Caldwell, senza palesare le sue motivazioni.

Rai Tre – Dogman (Film)

Marcello è un uomo piccolo e mite che vive la sua quotidianità in una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia. Qui regna la legge del più forte ma Marcello si limita a dividere le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile un po’ terrificante.

