Astrologia: ecco cosa scoprirai di te nei primi mesi del 2020.

Con il 2020 appena iniziato è più che normale trovarsi a pensare al futuro e a cosa l’anno ormai in corso può avere in serbo per noi. Che si creda o meno nel destino, domandarsi come sarà il futuro o se i progetti che si hanno in mente andranno in porta è una cosa naturale. Ma in quanti si chiedono cosa potranno scoprire di se stessi? Dopotutto ogni nuovo anno è una possibilità in più per affrontare nuove sfide, mettersi in gioco e conoscersi più a fondo e questo implica anche lo scoprire parti di se del tutto nuove.

Visto che ciò che siamo e ciò che affronteremo nel nuovo anno è, almeno in parte, legato alle stelle, oggi, dopo aver visto quanto è ottimista ogni segno dello zodiaco e come si trasformano i segni zodiacali quando bevono troppo, proveremo a scoprire cosa ognuno di noi scoprirà su se stesso nel corso dei primi mesi del 2020. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro più completo di ciò che si potrà apprendere sul proprio conto.

Ecco cosa stai per scoprire di te stessa

Ariete – Che sei forte

Il 2020 si è aperto all’insegna di nuove avventure da vivere e una parte di te temeva quasi di non essere più in grado di coglierle e di gettarsi nel vuoto. Eppure, l’esperienza ti sta insegnando giorno dopo giorno che la parte di te che vive per emozionarsi è ancora viva e pulsante e che basta spingersi un po’ oltre per ritrovarla. I primi mesi del 2020, quindi, sarai nuovamente in contatto con la tua forza e scoprirai come nonostante le esperienze non sempre positive tu sia sempre la stessa di sempre, in grado di vivere seguendo le emozioni e con la consapevolezza di poterlo fare senza paure perché dalla tua hai una forza in grado di sollevarti per ogni eventuale caduta.

Toro – Che hai più pazienza di quanto credessi

Nell’ultimo anno hai avuto modo di riflettere a lungo su te stessa, confrontandoti anche con gli altri al fine di cogliere eventuali differenze. Se c’è una cosa che è emersa e che avrai modo di affrontare maggiormente nei mesi a venire è che sei una persona dotata di tanta pazienza. Una qualità che non tutti posseggono e che tu sai usare al meglio, riuscendo non solo a non dare di matto in situazioni per cui molti altri impazzerebbero, ma riuscendo persino a trasmettere calma e serenità a chi hai al tuo fianco.

Gemelli – Che sei più definita di quanto pensi

Sebbene conoscerti a fondo sia per te parecchio difficile per via del tuo modo di essere spesso in contraddizione con te stessa, quest’anno avrai modo di metterti in gioco in situazioni che ti consentiranno di capire chi sei al di là di ogni possibile dubbio. Si tratterà di una vera e propria scoperta che farai con piacere e che ti renderà più sicura di te. Una sorta di regalo che aumenterà la tua autostima e che al contempo di donerà quel senso di completezza che cerchi da tempo ma che solo raramente hai potuto assaporare.

Cancro – Che in realtà sai cosa vuoi dalla vita

Se negli scorsi anni hai passato il tempo ad interrogarti su ciò che vuoi davvero dalla vita, sappi che sei finalmente giunta ad un punto di svolta. Il 2020, infatti, ti darà modo di scoprirlo e di scegliere persino che strada seguire al fine di concretizzare i tuoi desideri. La scelta finale sarà tutta tua e ti consentirà di fare quel passo a cui aneli da tempo. Un passo che ti condurrà verso una maturazione che ai tuoi occhi sembrava quasi impossibile ma che, invece, giungerà tutta d’un tratto come se fosse stata lì latente per tanto tempo.

Leone – Che sai metterti da parte

Sempre proiettata su te stessa, in questo 2020 apprenderai qualcosa di inatteso sul tuo conto. Le circostanze, infatti, ti porteranno a metterti da parte per qualcun altro e questo sebbene, almeno in forma teorica, tu non abbia alcuna intenzione di farlo. Questa conoscenza con un aspetto così sconosciuto di te stessa ti porterà a riflettere e a volerti conoscere meglio. E chissà che facendolo tu non riesca a scoprire altri lati di te in grado di sorprenderti in modo positivo? Dopotutto l’anno è appena iniziato.

Vergine – Che sai essere anche positiva

Strano ma vero, questo 2020 ti aiuterà ad essere positiva. Certo, nulla di particolare se paragonato ai normali concetti di ottimismo ma indubbiamente qualcosa di speciale se raffrontato al tuo modo di essere negativa. Ci saranno infatti situazioni in cui, forse anche grazie alle persone che hai vicino, ti sentirai pronta a guardare le cose in modo diverso, concentrandoti anche sui possibili aspetti positivi. Un’esperienza che ti cambierà parecchio e di darà modo di riflettere, fornendoti al contempo la possibilità di provare emozioni mai sperimentate prima.

