Liberare l’intestino dalle feci non è facile, ma se seguite un’alimentazione sana ed equilibrata, tutto sarà più semplice.

Liberare l’intestino dalle feci non è semplice per diverse persone, andare in bagno tutti i giorni è un miraggi. Secondo uno studio, si stima che circa 10 milioni di persone in Italia abbiano problemi legati all’evacuazione.

L’intestino è l’organo che svolge un ruolo importante, estrae sostanze nutritive dagli alimenti che poi saranno assorbite dal corpo. Sicuramente un intestino pigro e pieno di feci non lavora perfettamente bene, ecco perché è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata per pulire l’intestino.

Un intestino regolare, dove evacuare le feci almeno 3 volte a settimana, ma non più di 3 volte al giorno. Non esiste una regola ben precisa di quante volte si deve evacuare, in quanto dipende da diversi fattori: stile di vita, caratteristiche fisiche e psicologiche infine le condizioni familiari. Tutte queste condizioni vanno ad influire il rapporto con il modo di andare in bagno.

Scopriamo che alimentazione seguire per liberare l’intestino dalle feci.

Alimentazione da seguire per liberare l’intestino dalle feci

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è il primo passo per liberare l’intestino dalle feci, gli alimenti migliori sono:

frutta e verdura

cereali e frutta secca

grassi buoni e alghe

acqua e fibre

yogurt

1- Frutta e Verdura

La frutta sia sa che contiene fibre, antiossidanti e acqua, è preferibile quella con pochi zuccheri come:

mele:meglio se consumate con la buccia

agrumi

papaya

pere

prugne

meloni

kiwi

fichi

fragole

lamponi

Le verdure invece contengono preziosi sali minerali e fibre, entrambi di fondamentale importanza per la salute dell’organismo. Ecco quali scegliere:

sedano

zucchine

spinaci

cavolfiore

bietole

lattuga

carote

2-Cereali, legumi e frutta secca

Questi sono alimenti sono degli alleati per il nostro intestino perchè:

apportano maggiore quantità di fibra

aumentano la quantità di ferro nel sangue

aumentano il movimento peristaltico nell’intestino

mantengono l’apparato digerente in buona salute.

3- Grassi buoni e alghe

I grassi buoni sono utili per lubrificare e nutrire l’intestino, inoltre trasformano la fibra insolubile in fibra ad alta digeribilità.

Ecco gli alimenti alleati dell’intestino per facilitare l’evacuazione delle feci:

avocado

olio d’oliva

semi di psillio

acini d’uva

semi di girasole

spirulina: formano un gel che va a lubrificare le feci.

Questi alimenti se vengono assunti con regolarità, ma sempre con moderazione, aiuteranno l’intestino a liberarsi dalle feci.

4-Yogurt

Lo yogurt è il classico alimento da assumere in caso di intestino pigro, in quanto: favorisce lo sviluppo della flora batterica intestinale

5- Acqua e fibre

La prima regola è quella di bere tanta acqua, quando l’intestino ha difficoltà ad espellere le feci, perchè aumenta il volume delle feci nell’intestino, di conseguenza stimola la peristalsi, liberando le feci. Anche alimenti che contengono le fibre sono utili come: