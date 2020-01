Questo espediente è consigliato a tutte le donne che conducono uno stile di vita sano ed una alimentazione equilibrata. La carnitina per perdere peso può essere utilizzata in maniera oculata secondo la giusta somministrazione ed abbinata alla giusta dose di attività fisica

Carnitina per perdere peso? Scopriamo come prima cosa cos’è, come si assume e l’aiuto che può darci se aggiunta ad uno stile di vita corretto e ad una attività motoria costante.

Quello che non sai su questo integratore

Se state cercando di aumentare la vostra massa magra un integratore come la carnitina potrebbe essere davvero utile. Talvolta mantenere il proprio peso dopo una faticosa dieta e delle estenuanti sedute di allenamento diviene un’impresa ardua. La carnitina può fungere da adatto supplemento grazie al quale possiamo raggiungere una volta per tutte il nostro peso forma.

Conquistare il corpo che desideriamo è sinonimo di benessere mentale e fisico, sentirsi bene con sé stesse è fondamentale per vivere bene e in salute. Analizziamo insieme il ruolo che ha la carnitina sul metabolismo dei grassi e scopriamo in che modo possiamo perdere peso senza vanificare il lavoro fatto in palestra per aumentare la nostra massa muscolare.

La carnitina per il dimagrimento

Questo viene inserito a volte nelle diete dimagranti poiché può aiutare a perdere peso e ad accelerare il metabolismo dei grassi. Ha la funzione di bruciare le cellule di grasso e può aumentare la nostra capacità aerobica mentre ci alleniamo facendoci perdere più calorie.

La carnitina si può assumere in varie tipologie di prodotti: in pillole, liquida, in polvere. Gli integratori che includono questa sostanza possiedono nell’etichetta queste diciture

L-carnitina

L-tartrato

L-Carnitina

Acetil-L-Carnitina

L’efficacia varia da persona a persona ma in linea di massima si consiglia un’assunzione minima di 200 mg al giorno per una durata di circa 4 settimane

Un aiuto brucia grassi

Ribadiamo che alla base non deve mai mancare la costanza di un’alimentazione ricca di nutrienti e priva di cibi spazzatura e una corretta attività fisica di almeno 3 volte alla settimana per almeno 30 minuti ciascuna. Detto questo, inserire la carnitina nella vostra quotidianità potrà sicuramente velocizzare il processo brucia grassi. Essa trasporta i grassi nelle cellule che vengono utlizzate come fonte di energia e così non vengono trasformate in adipe.

Questo amminoacido aumenta i livelli di energia che abbiamo a disposizione dunque, fare più movimento incide sulla velocizzazione della perdita di peso

Controllo dell’appetito con la carnitina

Se abbiniamo questo amminoacido a pasti sani e bilanciati e ad un programma di allenamento ci accorgeremo inoltre di un indicativo controllo del nostro appetito, un maggiore senso di sazietà e difficilmente saremo in preda al panico a causa di improvvisi attacchi di fame.

La carnitina possiede infatti potenti effetti metabolici, è in grado ci cambiare il normale comportamento del nostro metabolismo.

Tutti i benefici dati dalla carnitina durante una seduta di allenamento

fa bruciare più grassi e risparmia glicogeno

conferisce più energia e volontà

ottimizza la quantità di grasso in eccesso più velocemente

aumenta la nostra massa muscolare

migliora le nostre prestazioni atletiche

La carnitina in piccole quantità in diversi cibi