Scopri che cosa prevede il meteo per le diverse aree del Paese durante la giornata di domani sabato 11 gennaio, incluse temperature, precipitazioni e molto altro ancora.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un’Italia in gran parte baciata dal sole e con temperature stabili. L’inverno oramai entrato nel vivo sembra dunque aver paradossalmente regalato anche il ritorno del sole che mitiga le temperature decisamente più rigide da alcuni giorni.

Come proseguirà ora la situazione meteorologica del Paese? Il sole continuerà ad avere la meglio sul maltempo? Scopriamolo insieme proprio qui su Chedonna.it.

Previsioni meteo domani, sabato 11 gennaio

Le previsioni meteo di domani ci parlano di un clima variabile lungo l’intera Penisola.

Zone di sereno alquanto ampie si alterneranno ad altre ben più nuvolose, con precipitazioni che però si limiteranno a rari piovaschi qua e là.

Un meteo dunque per lo più positivo ma con gocce di pioggia dietro l’angolo. Dove? Scopriamo tutti i dettagli grazie alle previsioni del tempo zona per zona che vi riportiamo qua sotto.

Nord

Sembra andare rasserenandosi il cielo del settentrione italiano in cui ampie schiarite prendono piede, lasciando una residua nuvolosità solo tra Emilia Romagna e Levante ligure. In Valpadana persistono nebbie mattutine. Le temperature appaiono stabili, con massime pronte a ondeggiare tra gli 8 e i 13 gradi.

Centro

Prosegue un fastidiosa pioggerella soprattuto in Sardegna ma con nubi irregolari anche sul Lazio dove però fanno al loro comparsa maggiori schiarite a partire dalle ore pomeridiane. Anche in Toscana migliora la situazione. Le temperature appaiono qui per lo più stabili, con massime che ondeggeranno tra i 9 e i 14 gradi.

Sud

Un tempo variabile nel meridione italiano dove si alternano ampie schiarite a una nuvolosità irregolare, specie sul settore adriatico e ionico, con possibilità di qualche pioggia tra Molise e Gargano. Le temperature si registrano stazionarie, con massime che saranno comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com