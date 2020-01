Ci sono delle abitudini che alla lunga possono danneggiare il corretto funzionamento dei reni.

I reni sono organi indispensabili per il nostro benessere. Per questo motivo è molto importante prendersene cura evitando di mettere in atto azioni che con il tempo posso danneggiarli.

Gesti come l’usare troppo sale in cucina, dormire poco o bere troppa acqua, per quanto possano apparire tranquilli, con il tempo possono rivelarsi dannosi, motivo per cui è meglio conoscerli ed imparare ad evitarli o a modificarli il più possibile.

