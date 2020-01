Il cantante mascherato | Chi si nasconde dietro le maschere

Il cantante mascherato è il nuovo programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci: ecco i nomi dei vip che si nasconderebbero dietro le maschere.

Il cantante mascherato è diventato già un caso. Il nuovo programma di Milly Carlucci, in onda ogni venerdì sera in prima serata su Raiuno, dopo aver ottenuto un grandissimo successo in tutto il mondo, punta a conquistare anche il pubblico italiano che potrà votare non solo le esibizioni dei concorrenti, ma provare anche ad indovinare l‘identità dei cantanti mascherati. Chi si nasconde, dunque, dietro le maschere? Ecco le probabili identità dei concorrenti de Il cantante mascherato.

Il cantante mascherato: ecco le probabili identità dei concorrenti che si nascondono dietro la maschera

Milly Carlucci, affiancata da Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti, giudici del programma, è la protagonista de Il cantante mascherato insieme ai concorrenti che si nascondono dietro le seguenti maschere: il Mastino, il Leone, il Coniglio, il Mostro, l’Angelo, l’Unicorno, il Barboncino e il Pavone. I giudici e il pubblico a casa dovranno indovinare l’identità del concorrente. Al termine di ogni puntata un concorrente lascerà il programma e dovrà togliere la maschera svelando la propria identità.

Finora sono stati forniti i seguenti indizi: “46 partecipazioni al Festival di Sanremo e, di queste, 5 vittorie alla prestigiosissima kermesse canora, 250 milioni di dischi venduti, la conduzione di 70 programmi televisivi, ben 25 film, concerti in tutto il mondo, 107 album pubblicati e milioni di ore televisive”.

Chi si nasconde, dunque, dietro le maschere? Il settimanale Spy, nel nuovo numero in edicola, ha svelato:

“Il leone è simbolo di forza, coraggio e lealtà. E’ abituato a tenere la scena come un vero re. Questo fa pensare ad un highlander della musica come Massimo Ranieri o Al Bano che sarà ospite a Sanremo 2020 (che avrà come ospite fisso Tiziano Ferro). Il pavone è il concorrente più glamour di tutti: ha una bellezza senza limiti grazie alle lucenti piume. Potrebbe essere un’attrice affascinante come Serena Autieri. L’angelo a dispetto del nome potrebbe nascondere un’anima complessa, con tanti segreti da svelare. Che sia Arisa? Il Mastino Napoletano è raffigurato come un simpatico pizzaiolo. La maschera è imponente per stazza e altezza. Sembra fatta su misura per lo chef Antonino Cannavacciuolo. L’Unicorno è l’animale più ingenuo tra quelli scelti, decide infatti di apparire solo alle persone più pure d’animo. La mente va subito alla purezza di Cristina D’Avena. E che dire del Mostro? Buffo e simpatico, dicono abbia molti bambini al seguito. Si pensa a un personaggio amato anche dai più piccoli, come Rovazzi (che è anche protagonista di Don Matteo 12). La maschera del barboncino, invece, è colorata e allegra. Di lei si sa che deriva da una stirpe importante ed è gentile e briosa. Che possa essere un figlio d’arte come Cristel Carrisi o Violante Placido? Manca soltanto il coniglio, che – al contrario delle apparenze – è un personaggio spavaldo e sicuro di sé. Potrebbe essere Fausto Leali oppure Enrico Ruggeri”.