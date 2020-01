Nuove news sulla scomparsa di Luigi Favoloso. Una tra queste fa innervosire Barbara d’Urso.

Ieri, in diretta a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è entrata in collegamento con Nathan, un amico comune di Luigi Favoloso e Nina Moric. Tra varie informazioni è emerso che Favoloso avrebbe commesso un gesto terribile ai danni della Moric che, in seguito, lo avrebbe cacciato di casa.

Una notizia che ha innervosito la d’Urso che pur dicendosi poco convinta della veridicità della cosa ha anche aggiunto che se fosse vera si arrabbierebbe moltissimo.

