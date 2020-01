Come capire se hai carenza di vitamine? Ecco sette segnali che il tuo corpo ti invia per indicare la mancanza di alcune vitamine.

Le vitamine sono importantissime per mantenere il nostro organismo in buona salute. L’alimentazione è la fonte più sicura e valida per integrarle e farne scorta ogni giorno. Talvolta però, veniamo incontro a delle carenze, dovute ad una dieta incompleta di alcuni nutrienti o anche in seguito a malattie o periodi particolarmente stressanti.

Un deficit di vitamine si sviluppa nel tempo e quando arriva al suo culmine il nostro corpo comincia ad inviare dei segnali che debbono destare allarme. Ecco 7 segnali che il nostro corpo ci invia per indicarci una carenza di specifiche vitamine.

I 7 segnali che il nostro corpo ci invia per indicare carenza di vitamine

Il nostro organismo è una macchina perfetta e quando entra in carenza di vitamine trova sempre il modo di farcelo capire. Esistono dei segnali che indicano carenza di una specifica vitamina. Segnali che non andrebbero affatto sottovalutati ma approfonditi con una consulenza medica che provvederà anche alla prescrizione di analisi specifiche. Ma scopriamo quali sono 7 segnali che potrebbero indicare carenza vitaminica.

Alopecia

La salute della nostra chioma è strettamente legata alla presenza di vitamine specifiche nel nostro organismo. La perdita dei capelli e ancor più l’alopecia, potrebbero indicare la carenza di vitamine del gruppo B in particolare della vitamina B12.

La Cheratosi Pilare

Questa particolare alterazione della pelle, si manifesta con la presenza di pelle ruvida con presenza di tappi cheratinici che occludono gli orifizi dei bulbi piliferi. Questa condizione cutanea potrebbe indicare la carenza di vitamina A e di zinco.

Afte e stomatiti

La presenza di afte e stomatiti sulla mucosa del cavo orale, potrebbero indicare una importante carenza di vitamina B12. La carenza di questa specifica vitamina potrebbe essere presente nelle persone che hanno scelto di seguire una dieta vegana senza integrare questa vitamina.

Stanchezza

La stanchezza e l’affaticamento potrebbero indicare una carenza di vitamina D. Integrare ogni giorno questa vitamina può aiutare a combattere la stanchezza cronica.

Capelli grigi

Quando i capelli diventano grigi prima del tempo il nostro corpo potrebbe indicarci una mancanza di vitamina B12.

Crampi muscolari

La presenza di crampi muscolari o spasmi potrebbe indicare una carenza di vitamina D e di sostanze quali potassio e magnesio.

Unghie che si spezzano

Le unghie fragili potrebbero indicare una carenza di vitamina C e anche di ferro. La carenza di ferro è quasi sempre strettamente legata alla presenza di vitamina C che ne aiuta l’assimilazione.

