Consigli hot | 5 idee “bollenti” per il tuo San Valentino

Consigli hot | 5 idee “bollenti” per San Valentino da fare in coppia. Come passare una notte sensuale con il proprio uomo all’insegna della passione

San Valentino si sta avvicinando e tu non hai ancora le idee chiare su come trascorrere questa serata in compagnia della tua dolce metà per fargli capire davvero quali sono i tuoi sentimenti verso di lui e quanto lo desideri. Ci pensi e ci ripensi ma proprio non hai la minima idea su come stupirlo? E intanto il tempo passa e il giorno più romantico è dietro l’angolo. Che tu voglia fare le cose in grande o, semplicemente stupirlo con poco, qui la parola chiave è metterci il cuore. Vediamo le 5 idee sensuali per un San valentino hot che ti permetteranno di colpire diritta al cuore del tuo amato e risvegliare la passione delle prime volte. Un modo, originale e bollente, per trascorrere una notte all’insegna del divertimento e del romanticismo.

Consigli hot | 5 idee “bollenti” per San Valentino

San Valentino è dietro l’angolo che aspetta solo voi e tu non hai ben chiaro cosa fare nel giorno più romantico dell’anno. Fai un bel respiro e rilassati, le idee le suggeriamo noi. Spetta a te scegliere quali, tra le proposte che vedrai di seguito, ti stuzzicano di più. Dall’idea più classica a quella più stravagante, 5 idee sensuali per una serata hot.

1. La cena hot | Consigli su come prepararla

Menù da alta gastronomia e lunghe ore ai fornelli? Lascia perdere, il rischio è di addormentarsi sul divano dopo aver divorato tutto. Punta su velocità, passione, atmosfere liquide. La regola numero per una serata romantica? Rilassarsi. Prepara l’atmosfera con le piccole strategie utili per rendere casa un nido dolcissimo dove ritrovare la magia di un incontro a due.

Sappi che non importa davvero che cosa mangerete, ma come vi sentirete. Soprattutto se arrivi tardi dal lavoro evita di aggiungere stress allo stress. Invece di dedicarti a una cena elaborata trasforma questo momento all’insegna del gioco:

focaccia tagliata a pezzi e fette di pane,

un’insalata sfiziosa con gamberetti e lattuga,

frutta a pezzi da abbinare a cubetti di formaggio piccante

Questi alimenti consentiranno anche a chi non ama cucinare di preparare un aperitivo buffet coloratissimo da gustare in totale libertà, senza dover cronometrare tempi di cottura e affannarsi su preparazioni elaborate. Puoi tagliare e preparare tutto prima, lasciando già pronto in tavola: stendi una tovaglia simpatica, aggiungi piattini e taglieri, e ricorda di lasciare una candelina da accendere all’ultimo momento. Se amate il vino, metti in frigo una bottiglia speciale da aprire insieme per un brindisi. Hai tempo? Taglia la frutta e prepara una sangria da lasciar macerare e riporre in frigo: atmosfera da vacanze assicurata.

Magari convivete già da qualche tempo e pensi che questa non sia una buona idea per te, considerato che ogni giorno prepari la cena o il pranzo per il tuo lui. Ma pensaci bene, nella vita di ogni giorno, quante volte ti soffermi davvero a pensare come stupire il tuo lui con una cenetta romantica? Forse poche volte è accaduto. Ecco appunto, l’idea centrale in questo caso non è tanto il cosa preparargli, ma come prepararglielo. Dunque, qualunque sia il tuo menù ricordati di usare alimenti hot: peperoncino, zenzero, cioccolata fondente, panna, fragole e champagne. Ricorda due calici di vino e magari un bigliettino romantico accanto al bicchiere. Prepara una cena leggera, non vogliamo che il vostro partner si metta a dormire dopo cena. La scelta del vino e del dessert è fondamentale per una buona riuscita. Concludi la cena con della frutta fresca, fragole al cioccolato o uva da assaporare delicatamente insieme. La musica di sottofondo e le luci soffuse, creeranno un’atmosfera da brividi per un dopocena da pregustare.

Ora che la casa è pronta non ti resta che buttarti sotto la doccia. Usa le fragranze che ami di più: secondo numerosi studi l’aromaterapia possiede benefici capaci di influenzare l’organismo a un livello profondo aiutando a ridurre ansia e stress, per favorire uno stato di rilassamento. Ossigena e rendi luminosa l’epidermide con uno scrub a base di ingredienti naturali: in una ciotola versa alcuni cucchiai di sale fino, poi aggiungi qualche cucchiaio di olio naturale o yogurt, prezioso per le proprietà idratanti. Se hai la pelle secca o rovinata dagli agenti atmosferici puoi aggiungere un cucchiaio di miele, antibatterico naturale e cicatrizzante. Puoi spalmare il composto sulla pelle umida, sotto la doccia, insistendo sui punti più critici, quali gomiti e braccia. In un attimo l’effetto detox e purificante del sale renderà morbida e luminosa la pelle stanca dopo una giornata fra smog e lavoro.

Abbassa le luci. Viviamo in un mondo terribilmente rumoroso: una volta ritornati a casa, a fine giornata, dovremmo sempre ricordare di abbassare le suonerie del telefono e regolare le luci in modo da avere un’atmosfera soft con dolcezza. Se ami l’effetto lanterna accendi una luce negli angoli strategici, ti basta usare un bicchiere e inserire sul fondo del contenitore una manciata di riso dove appoggiare una candela.

L’ultimo tocco che ti aiuterà a creare l’atmosfera giusta? La musica. Non importa il genere: ciò che la renderà speciale è il fatto che riguardi voi due. Se hai ancora tempo puoi creare una playlist su uno dei molti siti online che consentono di ascoltare le canzoni in streaming: troverai un’ampia scelta e potrai far partire la colonna sonora della serata appena il tuo lui varcherà la porta di casa. Ricorda che il vero segreto per una cena riuscita è la presenza. Voler essere qui, insieme, a condividere un momento tutto vostro è ciò che davvero inonderà la serata di amore, affetto, passione.

2. Un massaggio hot per due | Cosa ti serve

Se non hai esperienza in massaggi, puoi sempre regalare al tuo lui una seduta da fare insieme in un centro benessere. Ma, se vuoi cimentarti da sola – cosa molto apprezzata dagli uomini – ricorda di adoperare un buon olio per massaggi aromatizzato. I gusti in commercio sono svariati, in questo occasione l’idea è di usare fragranze stuzzicanti come il cioccolato o il peperoncino. Appena ritorna a casa, accoglilo con un’atmosfera soft, luci basse, musica di sottofondo e tante candele accese per segnare il percorso sino alla camera da letto.

Il profumo delle lenzuola fresche di bucato non ha prezzo. Prenditi un quarto d’ora di tempo per rifare il letto: arieggia le stanze, riordina velocemente e, se lo desideri, lascia cadere sul cuscino qualche goccia di olio essenziale di lavanda o yin-yang, avvolgente e rilassante, ottimo da usare anche diluito in un olio naturale da massaggio. A fine giornata alleviare lo stress con un piccolo massaggio alle spalle donerà al partner un incredibile sollievo. Non è necessario un’abilità particolare, bastano i movimenti di base: fare un massaggio uno all’altro creerà intimità e rilassamento.

3. Consigli hot | Prenota una camera in un HOTel

Cerchi idee per un breve viaggio in coppia e hai voglia di provare qualcosa di diverso? Le cenette romantiche a lume di candela e i lenti guancia a guancia sono perfetti in alcune occasioni, ma aggiungere un pizzico di pepe alla vita di coppia con nuove esperienze non fa mai male. Metti da parte la timidezza, dai sfogo all’immaginazione e sorprendi la tua dolce metà!

Qualunque sia la tua fantasia più inconfessabile, è fondamentale che il luogo dove realizzarla abbia un’atmosfera suggestiva, con luci soffuse e sottofondi musicali adatti al momento. Forse non lo sai ancora ma esistono alcuni HOTel nati appositamente per queste particolari “esigenze”. Non pensare a nulla di strano, è solo un modo diverso di trascorrere una serata piccante con il tuo lui. Puoi farlo in Italia o all’estero. Ecco alcune proposte da considerare:

In Italia: Se preferisci hotel esclusivi dove ogni dettaglio è pensato per regalarti un’esperienza indimenticabile, non perdere l’occasione di soggiornare all’i-Suite Hotel di Rimini. Questa struttura di sole suite offre eleganti alloggi dal design sofisticato, dove dedicarti unicamente a soddisfare ogni desiderio del tuo partner. Quando hai bisogno di ricaricare le energie, assaggia le specialità del ristorante dell’hotel, i-Fame, o rilassati con i massaggi ayurvedici, i trattamenti olistici e la cascata di ghiaccio offerti dalla i-Feel Good Spa o nella sua piscina esterna riscaldata.

Vuoi qualche consiglio per scegliere la più adatta alla tua coppia? Inizia il tuo viaggio all’insegna della sensualità nella spa, con uno stimolante massaggio di coppia o sorseggiando un calice di champagne. A te la scelta!

In Spagna : troverai l ’hotel Zouk di Madrid è un tempio dedicato completamente alla passione e all’erotismo. Per garantire la massima privacy ai suoi ospiti, offre servizi come parcheggi individuali privati, check-in privato e piscine e idromassaggi riservati alle singole coppie.Le suite dell’hotel hanno nomi suggestivi come Tantra, Rumba, Vals, Tango o Zouk e vantano tutte dotazioni di prima scelta, pensate per regalarti intensi momenti di passione nel massimo comfort. Ondeggia sui materassi ad acqua, sorseggia un calice di vino nella vasca idromassaggio, gioca con gli specchi, riscalda l’atmosfera nella sauna e rilassati col tuo partner nella piscina climatizzata. Avrai inoltre a disposizione il servizio in camera per non interrompere la magia del momento e un catalogo completo di accessori erotici

Se vuoi stupirlo davvero, miglior cosa non c’è che prenotare una camera in uno di questi hotel a 5 stelle – se puoi permettertelo – e divertirvi per una notte come non avete mai fatto prima. Non è indispensabile partire e andare lontano, anche un semplice hotel nella stessa città va bene, l’idea sta proprio nel fare qualcosa di diverso dall’ordinario. Compra un intimo e indossalo solo quando siete in camera, farai pregustare al tuo partner un mondo di mistero che lo attende.

4. Consigli hot | Bagno caldo agli oli essenziali

Se l’idea di andare in hotel non ti appartiene, allora regalare un avvolgente bagno caldo al tuo lui non è per nulla scontato. Il tuo uomo apprezzerà la cura che gli state regalando in questo giorno. Cospargi il bagno di petali profumati, spegni la luce e crea atmosfera solo con la luce delle candele, te ne serviranno 40 almeno. Riscalda l’ambiente prima in modo da renderlo il più accogliente possibile e quando lui arriva, bendagli gli occhi e accompagnalo direttamente nella vasca da bagno. Impazzirà all’idea di ciò che avete in mente.

5. Consigli hot | I giochi “proibiti” da fare insieme

L’idea è allungare il più possibile il momento dell’incontro intimo con dei piccoli “giochi erotici” da fare insieme. La parola d’ordine qui è niente timidezza. Fate volare la fantasia come meglio credete.

Provate a bendare il vostro partner e fategli assaggiare delle pietanze ad occhi chiusi. Parlatevi con voce bassa e confessate le vostre fantasie. Magari è la volta buona che ne esaudirete qualcuna. Sperimentate i “sexy toys”, i giochi erotici da provare in due. In commercio ne esistono una grande varietà e per tutti i gusti, sia maschili che femminili, per un piacere mai provato prima. Tra gli articoli che potete acquistare di sicuro non devono mancare un paio di manette, delle fruste e osate con dei travestimenti. Il vostro partner potrà, in questo caso, stupirvi. Cosa molto importante: Spegnete i cellulari!

Le idee per un San Valentino hot sono molte, l’importante in questo giorno è stupirvi e stupire come solo voi sapete fare. Il miglior modo per passare una giornata indimenticabile è essere sempre voi stesse e metterci il cuore in qualsiasi cosa scegliate di fare. Il vostro partner sarà entusiasta di ricambiare con una sorpresa senza precedenti.