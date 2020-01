Scopri se e quanto sei ottimista in base al tuo segno zodiacale. Ecco cosa dicono le stelle di te.

Essere ottimisti è un dono di natura che non appartiene a tutti anche se, con un po’ di impegno, ci si può impegnare a migliorare.

Tra tante persone ci sono sempre quelle che tendono a vedere il bicchiere mezzo pieno e quelle che invece lo vedono sempre mezzo vuoto. Allo stesso tempo ci sono anche quelle che vedono semplicemente un bicchiere con al suo interno un liquido. A prescindere da come si scelga di vedere le cose e di agire nella vita, ci sono istinti primordiali che spingono ognuno di noi a pensare istintivamente in positivo o in negativo di qualcosa e questi istinti sono spesso influenzati dalle stelle e, quindi, dal segno zodiacale.

Dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che hanno già bisogno di una pausa e come cambiano i segni zodiacali quando bevono troppo, oggi scopriremo quindi quali sono i segni che per natura sono degli ottimisti incalliti. Trattandosi di un argomento strettamente legato al modo di sentire le cose, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente che, in questi casi, potrebbe essere depositario della verità circa il modo di essere di ogni segno.

Astrologia: Sei ottimista? Ecco cosa dicono le stelle

Ariete – Decisamente ottimista

Tra i segni dello zodiaco sei una tra le più ottimiste e fiduciose in ciò che la vita può offrire loro. Se si tratta di cose che ti appassionano, poi, riesci ad essere anche combattiva, unendo al tuo ottimismo anche una buona dose di pratica che sia in grado di aumentare i tuoi successi. Certo, a volte, specie per ciò che non ami affatto, tendi ad affidarti un po’ troppo a risorse che non hai e questo rischia di portarti a confrontarti con diverse delusioni. Per fortuna il tuo ottimismo e così innato che anche quando le cose vanno male non puoi fare a meno di sederti ad aspettare che qualcosa cambi, certa che prima o poi ogni cosa andrà meglio.

Toro – Mediamente ottimista

Tra gli ottimisti ti poni più meno a metà classifica, almeno se si parla di segni zodiacali. La verità è che nella vita non ti piace illuderti, così prima di farti un’idea su qualcosa preferisci studiarla da vicino, coglierne le potenzialità e, solo allora, decidere se è il caso di investirci pensieri positivi. Certo, se si parla di istinto è indubbio che il tuo bicchiere sarà sempre più vuoto che pieno. Ciò nonostante non hai una fiducia cieca nel destino ma preferisci attivarti in prima persona per crearti le tue strade e questo anche se per indole preferiresti startene in panciolle ed attendere che qualcuno lo faccia per te. Insomma, si può dire che racchiudi un mix di controsensi ma anche di contrari che fanno di te una persona posata. In grado di cogliere il bello delle cose ma al contempo sempre pronta a rimboccarsi le maniche per ottenere ciò che desidera.

Gemelli – Mediamente ottimista

Di te si può dire che l’ottimismo fa sicuramente parte della tua vita. E questo, vale nonostante tu sia bravissima ad avere repentini cambi di umore che alle volte ti portano verso un pessimismo cosmico. Si tratta però di episodi che durano così poco da non contare poi tanto. Per quanto riguarda l’ottimismo, invece, quando sei al meglio di te sai come far splendere il sole con la tua sola presenza. Grazie al buon umore che riesci a comunicare agli altri in modo istintivo sei infatti vista come una persona solare e positiva. A volte anche più di quanto tu lo sia veramente. Facendo una media tra i tuoi alti e bassi, rientri comunque tra le persone che possono dirsi ottimiste, sebbene tu abbia sempre uno sguardo attento su come vadano le cose al fine di cambiare idea o di allarmarti e attivarti per cambiare le cose.

Cancro – Più ottimista di quanto dimostri

Sebbene agli occhi degli altri tu sia sempre pronta a disperarti per ogni piccolo imprevisto, dentro di te hai molta più fiducia nell’universo di quanto non voglia far credere. La verità è che ti piace farti coccolare e viziare e pertanto hai imparato a mostrarti negativa in modo da avere sempre qualcuno disposto a darti una mano pur di non vederti soffrire. D’istinto, però, sei una persona che vede il bicchiere sempre mezzo pieno, seppur con tante di quelle ansie da temere che possa andare in frantumi. Questa, però, è un’altra storia. Ciò che conta è che sotto sotto tu sia più ottimista di quanto non sembri e che questo tuo modo di essere, all’occasione sia anche ciò che ti spinge ad avere fiducia e a non abbatterti, neanche quando sembra che le cose si stiano mettendo male.

Leone – Fintamente ottimista

Nella vita ti piace porti come una persona estremamente ottimista e tutto perché sai che è ciò che piace e che attira più sorrisi e consensi. In realtà, però, il tuo ottimismo non è poi così infinito e se fin quando le cose vanno bene tende a restare su, basta un piccolo intoppo per vederlo crollare miseramente. La verità, quindi, è che tendi a vedere il bicchiere per quello che è, allarmandoti subito quando inizia a vuotarsi e diventando entusiasta quando ti appare più piena. Un modo di fare che spesso può creare confusione nel rapporto con gli altri, specie con quelli che ti conoscono di più e che non capiscono mai se la vera te è quella propositiva o quella che si abbatte alla prima occasione.

Vergine – Per nulla ottimista

Diciamocelo, il tuo bicchiere è sempre mezzo vuoto e anche se fosse colmo, tu penseresti al fatto che basterebbe bere per vuotarlo. Il tuo modo di essere è così istintivo e radicato in te che cambiarlo è davvero difficile. Istintivamente sei infatti portata a vedere sempre le cose da un punto di vista negativo. Questo, però, non significa che devi crogiolarti in questo modo di essere. Sull’ottimismo si può sempre lavorare e anche se non sarai mai la persona più ottimista dello zodiaco, di certo potresti migliorare la tua vita imparando a vedere le cose con un minimo in più di positività.

