Aida Yespica è la prossima ospite di Lorella Boccia a Real Time. In puntata la showgirl ha confidato di aver avuto una storia con una donna molto famosa sul piccolo schermo degli italiani. Chi sarà mai?

Aida Yespica, durante la sua intervista con Lorella Boccia a Rivelo, ha confidato di aver avuto, all’inizio della sua carriera, una relazione con una donna molto famosa sul piccolo schermo degli italiani.

La relazione, nonostante l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il personaggio tv si amassero davvero tanto, è terminata perché entrambe non volevano che il tutto venisse fuori.

La domanda ora è soltanto una: chi è la donna in questione che tutti conosciamo?

Aida Yespica a Rivelo: “Innamorata di una donna famosa”

Aida Yespica, che di recente ha raccontato a Verissimo di non vedere il figlio da mesi, è tornata sul piccolo schermo degli italiani. Pronta a raccontare un nuovo retroscena sulla sua vita.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che da giovane, agli inizi della sua carriera in Italia, se non ha specificato se prima o poco la sua relazione con Francesco Facchinetti, ha avuto una relazione con una famosa donna dello spettacolo.

Le due si sarebbero amate alla follia, ma la loro storia sarebbe terminate perché entrambe non volevano che venisse a galla la loro relazione omosessuale.

Aida Yespica, per questo motivo probabilmente, non ha voluto rivelare il nome della donna in questione, ma ha specificato che è molto famosa e che il pubblico del piccolo schermo la conosce fin troppo bene. Chi sarà mai la donna che ha conquistato la Yespica?

Non è la prima volta, tra l’altro, prima del coming out di Aida Yespica, che la showgirl fa forti rivelazioni. Tempo fa, infatti, rivelò di essere stata stuprata alla tenera di età di 5.

Un’intervista, quella a Rivelo con Lorella Boccia che sorprenderà e non poco il pubblico di Real Time.