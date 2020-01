Si è spento Francesco Claudio Averna, il padre dell’omonimo amaro famoso in tutto il mondo.

Francesco Claudio Averna, noto imprenditore nonché ex presidente della Fratelli Averna S.p.A. Si è spento ieri a Milano. L’uomo era ricoverato presso l’Istituto nazionale dei tumori.

Creatore del noto amaro ormai famoso in tutto il mondo, nel 2012, era stato insignito dell’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica.

La sua scomparsa ha addolorato tutti quelli che lo conoscevano e che in queste ore lo stanno ricordando con affetto per la sua straordinaria gentilezza.