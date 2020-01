Stasera in tv | Palinsesto della prima serata giovedì 9 gennaio

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi canale dopo canale, tutti i programmi scelti dai canali in chiaro più seguiti.

La prima serata di oggi ci propone un mix vincente di film in prima visione, serie tv e programmi di approfondimento, tante opzioni pronte a soddisfare i gusti di ciascuno di noi.

Scoprile allora tutte le alternative televisive della prima serata di oggi qui su CheDonna.it. Ecco infatti di seguito il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci questo giovedì sera.

Che cosa vorrai seguire? Scorri con noi la lista e goditi la tua rilassante serata tra divano e tv.

Stasera in tv: palinsesto giovedì 9 gennaio

Rai Uno – Don Matteo – Stagione 12 Episodio 1 – Non avrai altro Dio all’infuori di me (Fiction)

Anna è alle prese con i preparativi del matrimonio ma un problema lavorativo potrebbe metterle i bastoni tra le ruote. Intanto deve occuparsi anche di indagare attorno al rapimento del figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto. Intanto tuta la cittadina è presa da una buffa caccia al tesoro: si dice che da qualche parte siano stati nascosti dei soldi lasciati da un misterioso benefattore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate da origami.

Rai Due – Calcio – Coppa Italia – Torino Vs Genoa (Sport)

La caccia alla coppa nazionale passare per l’incontro tra Torino e Genova. Chi avrà la meglio?

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

