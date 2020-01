Scopri le previsioni meteo per la giornata di domani, un dettagliato prospetto per conoscere precipitazioni, temperature e molto altro zona per zona.

Le temperature degli ultimi giorni ci hanno trasportato tutte nel vivo dell’inverno anche se un tiepido sole sembra, già dalle previsioni meteo di oggi, giunto a consolarci rendendo più sopportabili i rigori dei mesi più freddi.

Come proseguirà ora la situazione meteo di questi primi giorni di gennaio? Le temperature torneranno a salire o il rigido inverno imperverserà oramai senza sosta? il sole continuerà ad aiutarci?

Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di domani.

Previsioni meteo domani, venerdì 20 gennaio

Nubi in arrivo dal nord ma ancora tanto sole pronto a regalarci giornate decisamente più tollerabili. Questa, in breve, la situazione che le previsioni meteo di domani ci prospettano per l’intero Stivale.

Sebbene da nord vantino le nubi la situazione sembra dunque ancora assai ben gestibile ma scopriamola più nel dettaglio continuando a leggere qua sotto.

Nord

Cresce il numero di nubi ce si addensano sul cielo del settentrione, in particolare su Lombardia, Ovest Emilia e Liguria di Levante, dove è attesa anche qualche leggera pioviggine. Più soleggiato invece sul resto della zona. In compenso le temperature si registrano in lieve rialzo, con massime che si assesteranno tra gli 8 e i 12 gradi.

Centro

In un contesto generalmente soleggiato sembrano far eccezione Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna dove imperversano nubi diffuse e deboli precipitazioni sparse, pronte poi a divenire nevose oltre i 1300 metri di altitudine, in particolare sull’Appennino tosco-emiliano. Le temperature appaiono qui per lo più stabili, con massime che ondeggeranno tra i 9 e i 13 gradi.

Sud

Fatto salvo per alcune nubi di passaggio, il cielo del meridione appare sostanzialmente all’insegna del bel tempo e di un radioso sole pronto a rallegrare l’animo. Anche le temperature si registrano miti e stazionarie, con massime comprese tra i 10 e i 14 gradi.

