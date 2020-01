Astrologia | Il colore della tua aura in base al tuo segno zodiacale

Scopri di che colore è la tua aura in base al tuo segno zodiacale.

Chi ha già sentito parlare di aura, sa bene come questa dipende dall’energia di una persona e che in base al suo colore si possono definire alcune caratteristiche come la forza vitale, la bontà o il temperamento. Quello che non tutti sanno è anche i segni zodiacali hanno una loro aura che se non paragonabile a quella sopra citata ha comunque un senso e si lega alle caratteristiche principali dei segni, andando probabilmente ad influenzare anche quella principale del soggetto.

Oggi, quindi, dopo aver visto come si trasforma ogni segno zodiacale dopo aver bevuto e quali sono i segni dello zodiaco che hanno già bisogno di una pausa, scopriremo qual è il colore dell’aura di tutti i segni dello zodiaco. Visto che si parla di energie ed emozioni, sarebbe interessante controllare anche quella del proprio ascendente. I due colori messi insieme potrebbero infatti dare le idee più chiare e motivare scelte e preferenze (anche di colore nel quotidiano) di ognuno di noi.

Astrologia: Il colore dell’aura di ogni segno zodiacale

Ariete – Rosso

Passionali, focosi, sempre attivi e desiderosi di fare nuove scoperte, i nati sotto il segno dell’Ariete hanno un’aura tendente al rosso che ben esprimono con il loro modo di agire e di interagire con gli altri ogni singolo giorno. In alcuni momenti della vita, questo colore può spegnersi, tenendo al grigio e ciò avviene per lo più quando si sentono sotto pressione o quando mettono da parte i loro sogni per dedicarsi a ciò che è giusto fare. Nulla di più sbagliato per persone vive come loro che, per star bene ed essere pienamente se stesse, hanno bisogno di seguire la corrente e di attraversare il vento impetuoso delle loro passioni.

Toro – Verde scuro

I nativi del Toro hanno un’aura verde scuro che riflette il loro essere naturalmente rilassanti e con un animo sempre quieto. Amanti del relax, sprigionano sempre un tipo di energia che aiuta gli altri a sentirsi in pace con se stessi e sanno come portare l’equilibrio con la loro sola presenza.

La loro è un’aura quasi costante che tende al marrone scuro quando i troppi pensieri li portano a provare sensazioni di stress che mal si abbinano al loro modo di essere. Per fortuna sono piuttosto rapidi a riprendersi, tornando facilmente quelli di sempre e riprendendo così a brillare del loro colore originale.

Gemelli – Giallo

Il giallo è indubbiamente un colore che si adatta perfettamente ai nati sotto il segno dei Gemelli. Solari, sempre allegri e aperti nei confronti della vita, la loro aura sembra risplendere come il sole. Con un solo sorriso sanno illuminare la giornata di chi gli sta intorno e tutto senza che si sforzino minimamente. Certo, il loro essere per natura duali fa si che alle volte puntino anche verso altri colori e tra questi spicca sicuramente un marrone molto scuro che indica i momenti in cui iniziano a vedere tutto nero o a sentirsi oppressi dalle preoccupazioni di tutti i giorni. Per fortuna come i nativi del Toro sono persone che sanno riprendersi alla svelta e, quando lo fanno, danno il meglio di se tornando a risplendere come e più di prima.

Cancro – Rosa

I nativi del Cancro hanno per lo più un’aura tendente al rosa in quanto costantemente rivolti verso i sentimenti. Che si tratti di un amore romantico o di semplice amicizia, sono infatti persone che si fanno coinvolgere con estrema facilità, provando una moltitudine di emozioni che a volte può finire con il sovrastarli. Un altro colore che li caratterizza, seppur solo quando diventano ossessivi proprio a causa dei sentimenti è il nero che tende a riempire di sfumature scure il loro colore originale. Ciò avviene quando in loro scatta la gelosia o quando temono di perdere chi amano, diventando aggressivi e rischiando di arrivare a ciò che più gli fa paura proprio a causa del loro atteggiamento. Un modo di fare che non tutti hanno ma che quando si presenta può creare loro diversi problemi, rendendo più cupa la loro aura.

Leone – Dall’arancio al marrone

Sebbene i nati sotto il segno del Leone siano persone solari e che amano stare tra la gente, non si può non notare in loro un forte egocentrismo che rischia sempre di intaccarne l’aura. A conti fatti, quindi, la loro aura è mutevole, spaziando da un colore arancione scuro quando riescono ad aprirsi agli altri e ad essere più altruisti e andando al marrone scuro quando, invece, si fanno sopraffare dal bisogno di essere i protagonisti indiscussi dell’ambiente che li circonda. Quando ciò avviene, la loro energia cambia radicalmente, tanto che è difficile non notarne le variazioni. Le stesse che chi li frequenta può percepire in loro in base allo stato d’animo che hanno al momento.

Vergine – Un’aura che varia dal rosso cupo al blu

I nativi della Vergine hanno un’aura mutevole esattamente come le loro emozioni. Da persone razionali quali sono, nascono con un’aura tendente al blu. Un colore che indica tranquillità e stabilità ma che ben presto viene a mescolarsi con la loro forza vitale. Forza che, troppe volte, non riescono ad incanalare come vorrebbero. Così emerge un miscuglio di colori che li fa apparire spesso instabili, con un’energia difficile da definire e che varia di continuo insieme al loro umore. Una caratteristica che non è sempre presente nei nativi del segno ma che è più che riconoscibile quando si presenta, facendo di loro persone con un’aura il più delle volte indefinibile.

