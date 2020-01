Attraverso questo test della personalità, sarai in grado di comprendere il significato di alcune azioni che intraprendi spontaneamente su base giornaliera.

La personalità è l’insieme di sentimenti, comportamenti e atteggiamenti di un individuo. Di natura singolare, nasce dal contesto socio-educativo della persona e si costruisce sulle esperienze che attraversa nella sua vita. Nel complesso, la personalità è ciò che ci consente di differenziarci gli uni dagli altri garantendo a ciascuno di noi un pannello di tratti caratteristici unici.

Ogni persona ha delle caratteristiche che la rendono unica. La sua personalità modella i suoi punti di forza e di debolezza e la aiuta a muoversi verso un percorso che gli si addice. Ma per beneficiare di un adeguato processo di sviluppo personale, a volte è necessario passare attraverso un’introspezione.

Per comprendere le proprie emozioni e le proprie motivazioni profonde, bisogna scavare in profondità e scoprire chi siamo veramente.

Dimmi come tieni la penna e ti dirò chi sei

1/Se si sceglie A: il pollice e l’indice sono vicini come se si volesse pizzicare la penna

Sei una persona flessibile. A prima vista, sei qualcuno che gestisce la propria vita in base al potere del proprio intuito. In effetti, hai un istinto molto sviluppato e prendi decisioni in base alla tua prima impressione. Tuttavia, ti concedi il beneficio del dubbio e puoi cambiare idea dopo molte riflessioni. Sei intelligente e sai come raccogliere argomenti affidabili prima di lanciarti in un dibattito. Diplomatico, gestisci i tuoi problemi cercando armonia e accordo collettivo. Pensi molto a come ti comporti e a come interagisci con gli altri. Sei autocritico e quando ti sbagli, lo ammetti senza preoccupazioni. Altruista, ti impegni a offrire amore e comprensione agli altri. Hai un buon cuore e sei gentile con quelli che ti circondano. Tuttavia, ci sono momenti in cui puoi essere eccessivamente sincero e dire parole offensive che le persone trovano difficile da accettare. Assicurati di trovare le parole giuste prima di dare un consiglio.

2/Se hai scelto la B: metti il ​​pollice sull’indice e scrivi con la penna sull’anulare

Sei riflessivo. Non ti fidi molto degli altri e hai un senso di sfiducia nei confronti degli eventi della vita, per questo ti prendi tutto il tempo necessario per pensare in modo concreto e logico prima di prendere una decisione. Sei fedele nell’amore come nell’amicizia e le persone generalmente si fidano di te. Puoi gestire i team e guidarli verso il successo invitandoli a stabilire una struttura realistica nei loro progetti.

In generale, non ti piace l’inaspettato. Non corri mai un rischio e tutto ciò che fai è stato ben organizzato. Anticipi perfettamente gli eventi analizzando costantemente ogni situazione. Detto questo, devi imparare a rilasciare la pressione e delegare qualche attività agli altri di volta in volta.

3/Se si sceglie C: Pollice, indice e medio rimangono quasi tesi quando si tiene la penna

Hai difficoltà a prendere il comando. Spesso sei sopraffatto dalle tue emozioni al punto da non poter agire obiettivamente. A volte reagisci in modo eccessivo a determinate situazioni e sei spesso criticato per la tua mancanza di ragionamento. Inoltre, sei sensibile e attribuisci grande importanza ai giudizi degli altri. In realtà, hai poca fiducia in te stesso e questo spesso ti costringe a confinarti in un guscio di disattenzione e freddezza. Devi imparare ad amare te stesso e ad apprezzarti per poter prosperare in tutte le aree della tua vita.