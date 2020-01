Salute | Cosa mangiare prima di…? I cibi giusti che fanno la differenza

Salute | Cosa mangiare prima di… un incontro lavorativo, una serata romantica o prima di andare in palestra? I cibi giusti fanno la differenza, scopri quali sono in base ai tuoi programmi di giornata

Cosa mangiare prima di..un impegno lavorativo piuttosto che una sessione di allenamenti in palestra o in vista di un esame universitario? Sapere quale cibi mangiare può fare davvero la differenza perché, in base agli impegni previsti, l’alimentazione cambia notevolmente. Molte persone ignorano questo fatto, mangiando sempre le stesse cose e avendo risultati, sia nel campo lavorativo, sportivo o amoroso, disastrosi! Vi siete mai chiesti cosa è importante mangiare prima di…? Un interrogativo che aleggia nell’aria e rimane lì, sospeso, tra l’indifferenza e la poca conoscenza. Ecco allora come cambiare rotta, prendendo solo il meglio dalle situazioni della vita, perché sapere cosa mangiare in vista di un impegno è la soluzione migliore e più adeguata affinché il tuo corpo e la tua mente arrivino ad obiettivi eccellenti! Tutto inizia dalla tavola, allora cosa aspettiamo? Scopriamo insieme quali sono i cibi che fanno la differenza in alcuni casi importanti della vita!

Cosa mangiare prima di…I cibi che fanno la differenza

Prima di un impegno lavorativo, fisico o un incontro amoroso, scegliere i cibi giusti può fare davvero la differenza, donandoti quella carica energetica che non sapevi di avere. Ricordiamo comunque che non esiste un pasto migliore in assoluto. Dipende da tanti fattori diversi, prima di tutto il tipo di attività che si sta per compiere. Infatti, alcuni cibi possono essere d’ostacolo, mentre altri sanno trasformarsi in preziosi alleati.

Ecco come regolarsi in base ai programmi del giorno. Partiamo subito dalla prima situazione tipo che una persona potrebbe avere:

Cosa mangiare prima di…una riunione importante

In vista di un evento importante che richiede un grande impegno mentale è essenziale non mangiare troppi cibi pesanti e voluminosi: uno stomaco pieno e dilatato, infatti, impegna in modo eccessivo la digestione, sottraendo sangue e ossigeno al cervello, che . così perde lucidità.

Per contare su una buona e pronta reattività, l’ideale è mangiare carboidrati facilmente digeribili, come una pasta condita con olio extravergine d’oliva, o proteine di facile assimilazione, tipo uova e pesce. Si possono consumare anche verdure, meglio se cotte, ma tagliate fini.

Cosa devi sapere: Non dimenticarsi di bere prima dell’appuntamento: l’acqua dà una corretta idratazione e funzionamento delle cellule dei tessuti, inclusi cervello e muscoli, affaticati in chi è teso. Una buona idratazione, dunque, aiuta a sentire meno la fatica.

Cosa mangiare prima di…un allenamento in palestra

Cosa mangiare prima di un allenamento in palestra o all’ari aperta è forse uno degli interrogativi che più ci poniamo prima di iniziare ad allenarci. La dieta e l’attività fisica vanno di pari passo, quindi se ti stai facendo questa domanda sei sulla buona strada per scoprire come ottenere risultati migliori anche grazie ai cibi giusti!

Al contrario di quanto si possa pensare è fondamentale non saltare i mai pasti prima di un allenamento e nemmeno dopo. La regola da tenere sempre a mente è una sola: fai le cose in maniera equilibrata! Digiunare non è mai la soluzione giusta. Attenzione però. Il fatto che tu debba mangiare non significa che sei giustificato ad abbuffarti perché “tanto poi tutte queste calorie in eccesso le brucio in palestra”. Sapere quali sono i cibi migliori da consumare prima di un allenamento può essere il cambiamento che aspettavi per perdere quel chilo in più che non riesci ad eliminare in nessun modo.

Tutti i distretti dell’organismo, e in particolare i muscoli, hanno bisogno di energia subito disponibile per affrontare lo sforzo fisico. Ecco perché, prima di iniziare un allenamento, di qualunque tipo, è essenziale introdurre carboidrati ad alto-medio indice glicemico e pochi grassi, che forniscono energia, come una spremuta, un frullato o un gelato alla frutta, un piccolo panino con proteine magre (es. tonno o pollo), saranno perfetti.

No, invece, ai dolci che contengono troppi zuccheri e grassi. I lipidi, infatti, rallentano la digestione, impedendo agli zuccheri nel cibo di essere prontamente disponibili.

Alla fine, bere per reintegrare i liquidi persi, ma aspettare almeno 30-60 minuti prima di mangiare per ripristinare gli equilibri ormonali.

Cosa devi sapere: Se l’attività fisica è intensa e praticata allo scopo di dimagrire, durante il suo svolgimento limitarsi a bere acqua. Infatti, il corpo brucia per primi gli zuccheri in circolo, poi quelli di deposito e, infine, i grassi. Se, dunque, si introducono zuccheri, come barrette energetiche o altro, si vanificano gli sforzi.

Sì anche a bere tè verde: contiene una sostanza che aumenta del 35% il dispendio energetico.

Quando mangiare prima di un allenamento?

Gli esperti raccomandano di mangiare dalle due ore a mezz’ora prima dell’allenamento. Devi assumere il giusto mix di carboidrati, proteine e fibre, per un apporto calorico totale consigliato da un minimo di 200 ad un massimo di 400 calorie per pasto.

Cosa mangiare prima di…un esame importante?

Gli esami, purtroppo non finiscono mai, ma come affrontare al meglio un esame universitario, o l’esame di maturità con meno tensione, stress e ansie? Gli esami, i test, la Maturità, possono essere superati al meglio anche grazie ad una corretta e sana alimentazione. Hai mai sentito il detto “noi siamo quello che mangiamo”? Ebbene, vale anche per lo studio, per la memorizzazione, per la concentrazione: un’alimentazione equilibrata può davvero aiutarti ad affrontare gli esami al meglio.

È molto più probabile che nel periodo stressante degli esami, siano universitari o quello di Maturità, gli studenti abbiano la necessità di abbuffarsi, di svuotare il frigorifero e di riempirsi di zuccheri o magari di digiunare perché il nervoso serra lo stomaco, ma cosa bisogna mangiare per fare la cosa giusta nel momento in cui si deve fare un esame importante? Per superare la prova, lo studio è di certo la prima cosa, ma anche una forma fisica e mentale adeguata non si deve sottovalutare. Anzi, ci sono alcuni alimenti che possono aiutare la concentrazione e aumentare le prestazioni, mentre altri possono aiutarti a limitare lo stress.

Cosa mangiare se l’esame è in mattinata?

Il tuo corpo ha bisogno di una dose di energia per affrontare la giornata, figuriamoci per un esame. Non appesantirti però, se proprio non riesci a rinunciare al caffè, prendine una tazzina con poco zucchero, oppure aggiungilo ad un bicchiere di latte e accompagna il tutto con due o tre biscotti secchi, ma non merendine o dolciumi elaborati. La digestione è un processo lento e complesso e rischiare di appesantirti non gioverà al tuo esame. In alternativa al caffè, puoi fare un infuso (magari di valeriana) o un the con una bassa percentuale di teina, perché il caffè è una bevanda eccitante e mischiata all’ansia crea un effetto esplosivo!

Cosa mangiare se l’esame è di pomeriggio?

Non saltare il pranzo: via libera ai carboidrati come pasta, pane, patate ma sempre nelle giuste quantità: è bene non strafare, per evitare una lenta e difficoltosa digestione con annessa sonnolenza.

Prediligi gli alimenti ricchi di magnesio, minerale contenuto in riso e cereali che viene anche associato al buonumore. Puoi mangiare un pasto completo: un po’ di pasta e un secondo leggero, oppure se non hai tempo per cucinare tutto unisci carboidrati e proteine con un bel piatto di spaghetti con un ragù magro di carne o una buonissima pasta e tonno, veloce e salutare, ma non scordare l’insalata o la verdura come secondo/contorno e la frutta di stagione.

Per i più golosi, sì alla cioccolata fondente: è un eccitante, come il caffè, ma contiene anche la teobromina, una sostanza che favorisce il senso di benessere e di appagamento, utile per affrontare con sicurezza l’esame.

Cosa mangiare prima di…una nottata impegnativa

Chi sa che passerà la notte al pc, sui libri o al lavoro, deve comportarsi come se stesse per affrontare una nuova giornata: è bene quindi che mangi ogni 3-4 ore. Vanno bene anche mini-pasti, purché completi: rimanere a digiuno come di solito succede di notte non va bene se si deve sostenere un’attività impegnativa.

Lavorare senza mangiare aumenterebbe il livello degli ormoni dello stress, e i muscoli andrebbero in ipoglicemia, sviluppando sintomi, come debolezza.

Cosa devi sapere: Bere caffè senza mangiare nulla è sconsigliato: bevuto a stomaco vuoto aiuta sì a rimanere svegli, ma non fa altro che aumentare il dispendio di energia.

Cosa mangiare prima di…una serata romantica

Quando si ha in programma una serata speciale con il proprio partner, anche fare attenzione all’alimentazione può avere un certo senso. Cosa mangiare, quindi, prima di una serata romantica?

Ottimi alleati sono i cibi che danno vasodilatazione: infatti, aumentano l’afflusso di sangue e ossigeno ai genitali, contribuendo all’eccitazione e alla lubrificazione nella donna e all’erezione nell’uomo. Qualche esempio?

Il cioccolato fondente, la barbabietola rossa e il peperoncino sono i cibi giusti! Può essere d’aiuto anche aggiungere un pizzico di cannella o di cardamomo nei cocktail: entrambi hanno effetto riscaldante e aumentano la dilatazione dei vasi sanguigni.

Da evitare, invece, le verdure a foglia verde, come cavoli e spinaci, perché contengono un’alta percentuale di fibre, che possono causare gas intestinali. Così come i fagioli e i ceci. Stessa cosa vale per la carne rossa: benché possa portare energia nell’immediato, essa è da evitare perché rallenta la digestione. In più, se la vostra idea di cena romantica è a lume di spia della friggitrice, rivedete i vostri piani. Le patatine fritte, infatti, sono così elaborate e processate che danno soltanto una parvenza di fugace energia iniziale per poi farvi piombare in una sonnolenza da zombie. Si tratta quindi dei peggiori alimenti di cui ci si possa rimpinzare prima di una nottata romantica!

Cosa devi sapere: Le così decantate ostriche non hanno un’azione afrodisiaca riconosciuta. Il potere è legato al fatto che si tratta di cibi esotici: dunque, è più il fatto di servirle in occasioni speciali a renderle alleate, nulla di più.

Cosa mangiare prima di…una giornata in montagna

Chi si sta per concedere qualche ora all’aria aperta dovrebbe fare il pieno d’acqua – e questo non vale solo in estate. Bere acqua aiuta a contrastare la perdita di liquidi dovuta alla sudorazione. Via libera, poi, a centrifugati e frullati di frutta e verdura, così da incamerare anche una buona quantità di vitamine e sali minerali, necessari per integrare i sali persi e combattere i radicali liberi prodotti durante l’esposizione al sole (anche in montagna). Quando si decide di partire per una giornata in montagna a fare un’escursione, è fondamentale seguire un’alimentazione corretta. Prima, durante e dopo l’escursione. Ciò ci permetterà di evitare problemi fisici oppure la mancanza di forze per continuare l’attività.

Cosa mangiare prima di iniziare un’escursione?

La colazione è uno dei pasti fondamentali della giornata, ancora più essenziale quando abbiamo in programma di andare a fare una camminata in montagna e questo primo pasto ci dovrà fornire quasi ⅓ delle risorse energetiche di tutta la giornata. Calcolando una stima media sul consumo orario di kilocalorie: quando si cammina su un itinerario con tratti in salita, il valore è intorno alle 450/500 Kcal/ora.

I principi da seguire sono di accumulare calorie e liquidi senza però appesantirci troppo, se il tragitto sarà impegnativo meglio fare colazione un paio d’ore prima di iniziare la marcia, così da avere il tempo di metabolizzare quanto abbiamo mangiato. Se si affronta un trekking di più giorni, invece, dovrà essere ben bilanciata e più ricca a livello energetico: stiamo parlando dei carboidrati, fonti di energia pronta all’uso.

I carboidrati, soprattutto sotto forma di amidi, devono costituire anche in montagna il 55-60% del totale delle calorie introdotte. Il glucosio è infatti il principale combustibile utilizzato dai muscoli, soprattutto nelle prime fasi dello sforzo. Durante l’attività fisica vanno bene carboidrati a rapido assorbimento (mono e disaccaridi, destrine e maltodestrine), prodotti in commercio che, in quantità moderate, è consigliato aggiungere all’acqua.

Si dice che il camminatore debba sempre essere munito di cibi dolci e ricchi di zuccheri per avere una riserva energetica. In realtà non è proprio vero: infatti assumere troppi zuccheri nello stesso momento incrementa la produzione di insulina che ha il paradossale effetto di abbassare il livello glicemico. Per questa ragione è meglio mangiare in piccole quantità frazionate cibi che contengano zuccheri e siano anche ricchi di fibre e di liquidi, che permettano di mantenere stabile il livello glicemico.

Cosa devi portare nello zaino? frutta secca o essiccata, cereali integrali e frutta fresca. È utile a metà gita consumare uno spuntino, costituto da amidi, come crackers o fette di pane, dando la preferenza a quelli con pochi grassi, meglio digeribili.

Al rifugio meglio un primo senza esagerare, a meno che la gita non sia ormai al termine.

Infine bere adeguatamente è anche uno dei punti cardine per prevenire il mal di montagna, patologia che può colpire chi si reca al di sopra dei 2500 – 3000 metri di quota. Durante lo sforzo è consigliato bere circa mezzo litro di acqua all’ora, meglio se con l’aggiunta di sali minerali, quali sodio, cloro, potassio, magnesio e calcio (che si perdono attraverso la sudorazione) ed eventualmente di piccole quantità (30 – 60 g per litro) di zuccheri a rapido assorbimento, per facilitare l’assorbimento dell’acqua a livello intestinale.

Possiamo portare nello zaino degli integratori di sali minerali: in commercio ce ne sono molti, da quelli già pronti da bere fino alle bustine da sciogliere nell’acqua. Le bevande cosiddette reidratanti contribuiscono anche al mantenimento di adeguati livelli di glicemia, con effetti positivi sulla fatica e in generale sulla prestazione fisica.