Outfit perfetto | scopri i 10 errori da evitare

Per un outfit perfetto la taglia dei capi deve essere sempre perfetta, per garantire un look perfetto e impeccabile.

Indossare abiti e pantaloni molto larghi e lunghi, ci fanno sembrare più goffe, viceversa, pantaloni e camicie troppo stretti che hanno zip e bottoni in “tensione” ci fanno apparire un pò trasandate e poco rilassate. Stesso discorso vale per le scarpe, se sono di un numero più grande o più piccolo vanno ad incidere sulla postura.

quando lavate il capo non utilizzate la centrifuga al massimo, riducete la potenza;

E’ davvero poco consono in ciascuna circostanza avere un abito sgualcito, soprattutto se dobbiamo avere un look curato ed elegante. Spesso accade in estate quando andiamo in vacanza, che togliamo i capi dalla valigia stropicciati, è opportuno stirarli prima di indossarli. In mancanza di un ferro da stiro sarebbe preferibile non indossare il capo, oppure se non potete farne almeno, seguite questi consigli:

stendete bene con le mani il capo ancora umido , quando lo mettete sullo stendibiancheria, fate in modo che le mollette non stringano, potete ovviare mettendo il capo su grucce e stampelle adatte;

, quando lo mettete sullo stendibiancheria, fate in modo che le mollette non stringano, potete ovviare mettendo il capo su grucce e stampelle adatte; eliminate le pieghe e le stropicciature varie: appendete in bagno gli abiti sulle stampelle mentre fai la doccia, in questo modo il capo essendo esposto per 20 minuti all’esposizione al vapore eliminerà anche le pieghe più ostinate.

3- Lingerie troppo stretta

Indossare la biancheria intima troppo in vista non va bene, perchè può creare dei problemi alla silhoutte, in quanto potrebbe mostrare qualche rotolino di troppo.

Abbinate la biancheria intima ai capi, sono da abolire le tonalità di contrasto o a fantasia sotto i vestiti, soprattutto se si indossano abiti chiari o di colore bianco. Stesso discorso vale per i perizomi e le mutandine se sono a vista a fantasia o con colori accesi risultano volgari e soprattutto fuori luogo.

Il colore della biancheria intima deve essere sempre coordinato all’outfit. Se non avete molta scelta di colore e modelli nel vostro guardaroba, potete optare a colori neutri perfetti per ogni outfit come il color carne, rosa chiaro o color nocciola in tessuto liscio e non di pizzo. In questo modo la biancheria intima risulterà invisibile sotto gli abiti.

4- No alle etichette

Vestirsi bene ma con le etichette troppo lunghe o con le bretelle a vista o che fuoriescono dal capo, certo non è bello. La soluzione ideale è tagliarle in modo da eliminarle in maniera definitiva.

5- Attenzione ai gioielli

Non è affatto facile scegliere i gioielli da indossare, perchè si rischia di eccedere troppo, sicuramente la scelta degli accessori e dei gioielli deve essere adatto al look.

Se volete puntare su degli orecchini importanti e vistosi, dovete rinunciare alla collana.

6- Capi con peli

Indossare capi con peli di animali domestici non è per niente bello, evitate questo problema, basta acquistare i rotoli levapeli, pratici e utili da utilizzare. Così eliminate quei fastidiosi e antistetici peli dagli abiti.

7- Calzini sbagliati

Sono da bandire i collant e i calzini bianchi e color carne, soprattutto se sono a vista, sono da preferire i fantasmini, in modo che non stanano con l’abbigliamento in quanto non si vedono. Inoltre i fantasmini slanciano le gambe, soprattutto in caso di vestitini e jeans che arrivano alla caviglia.

8- Attenzione alle fantasie

Abiti con fantasia animalier, a pois, a righe o a fiori, sono difficili da abbinare e non adatte a tutte, è assolutamente vietato abbinare fantasie diverse. Il consiglio è di puntare su capi in tinta unita da abbinare su pantaloni e gonne a fantasia o viceversa.

9- Borse troppo voluminose

Le borse molto grandi sono utili in alcune occasioni, ma poco adatte per presenziare ad una cerimonia, in questo caso è preferibile una pochette classica, piccola e indiscreta.

10- Scarpe da ginnastica