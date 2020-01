Oroscopo: come sono i segni dello zodiaco quando bevono troppo

Scopri come sono i vari segni dello zodiaco quando bevono troppo.

Quando si parla di personalità è facile immaginare come questa possa apparire diversa in base a determinate sfumature. La stessa persona può sembrarci diversa nel suo passaggio da seria ad euforica. Allo stesso modo può sembrare del tutto un’altra persona quando si innamora o sta vivendo un periodo particolarmente stressante della propria vita.

Ognuno di noi è fatto di numerose sfaccettature che si incastrano tra loro dando vita a personalità mutevoli, in costante crescita e al contempo sempre uguali a se stesse. Per certi versi si potrebbe dire che parte del fascino che ognuno di noi ha dipenda proprio da questa sorta di imprevedibilità che ci porta ad apparire sempre diversi pur mantenendo una sorta di matrice che consente agli altri di riconoscerci sempre e comunque anche solo dai modi di fare.

Ma come siamo quando, ad esempio, beviamo troppo? Un famoso detto recita “in vino veritas” e forse qualcuno si troverà d’accordo con esso. Questo però non svela come appariamo agli altri quando la mente è annebbiata dall’alcol. Visto che il modo di reagire quando si beve è legato anche all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che hanno già bisogno di una pausa e qual è la cosa che ogni segno zodiacale teme di più di se stesso, oggi scopriremo come sono i vari segni dopo aver bevuto. Trattandosi di un aspetto legato in modo particolare al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea precisa per ogni segno.

Come diventano i segni dello zodiaco quando si ubriacano

Ariete – Potenziali seduttori

I nati sotto il segno dell’Ariete, quando alzano un po’ troppo il gomito, tendono a lasciarsi andare a commenti a volte eccessivi sugli altri. Così può capitare di vederli flirtare anche se sono impegnati e di fare i brillanti per far colpo su chi hanno davanti. Questo loro aspetto, legato in particolar modo al bisogno di essere sempre al centro dell’attenzione, li pone quasi sempre in situazioni scomode, specie se al loro fianco hanno un partner geloso. Dopo aver bevuto, infatti, non conoscono limiti e sono capaci di provarci con qualcuno anche davanti al partner, salvo poi giustificarsi con la scusa dell’alcol o dicendo che stavano solo “giocando”.

Toro – Imbranati

I nativi del Toro, quando bevono troppo, tendono a diventare maldestri, apparendo dei veri e propri imbranati. Il modo in cui agiscono, però, li fa apparire a loro modo teneri, rendendoli quindi persino interessanti agli occhi degli altri. Può quindi capitare che finiscano con il crollare a dormire sul primo divano che incontrano o che si trovino a flirtare con chi li trova attraenti proprio per il modo buffo di porsi. Da ubriachi, insomma, sono decisamente imprevedibili. Di certo, però, non agiscono con secondi fini ma solo spinti dall’allegria di fondo che dona loro l’alcol e che si mescola alla capacità di farsi del male o dire strafalcioni in ogni momento.

Gemelli – Ipersensibili

I nati sotto il segno dei Gemelli, quando bevono danno il meglio di se con la loro emotività. Se fino a poco prima giocavano a mostrarsi dei duri, dopo qualche bicchiere iniziano a far sfoggio di tanti sentimenti, tutti estremizzati al massimo. Non è da escludere che si mettano a lamentarsi della propria vita, svelandone anche aspetti meno pubblici e trovandosi a piangere per qualche ex che pensavano di aver dimenticato ma che da ubriachi sembra tornata ad essere importante. Insomma, quando bevono perdono letteralmente il senso delle parole, dicendo qualsiasi cosa gli passi per la mente e trovandosi così ad ingarbugliarsi con le parole. Il bello è che difficilmente ricorderanno quanto detto. Per cui cercare di seguire e comprendere i loro discorsi si rivelerà decisamente inutile.

Cancro – Piagnucoloni

I nativi del Cancro sono persone sensibili anche da sobrie. Quando esagerano con il bere, però, tendono a diventare dei veri e propri piagnucoloni, rattristandosi per ogni cosa e lamentandosene con chiunque abbiano intorno. Che si tratti di un film che hanno visto, di un amico che non approvano o di qualche problema che li assilla, non si faranno problemi a dire tutto ciò che pensano, finendo con il piangerci su. Il lato positivo? Dopo essersi sfogati, anche se potrebbe volerci un bel po’ di tempo, sembrano tornare normali. Appaiono inoltre più sollevati, come se lo sfogo avesse avuto effettivamente effetto. E tutto anche se difficilmente se ne ricorderanno. O forse fingono soltanto di non ricordare?

Leone – Superficiali

Quando alzano il gomito, i nati sotto il segno del Leone tendono a dare il meglio di se in quanto a superficialità. Del tutto presi da se stessi, iniziano a pensare al proprio aspetto e cercano ancor più apertamente del soliti i consensi degli altri. A volte lo fanno con così tanta determinazione da risultare persino sfacciati. Una cosa della quale si curano poco anche perché se si trovano ad esagerare possono sempre dare la colpa all’alcol e sentirsi così giustificati per qualsiasi cosa detta o fatta. Un atteggiamento che in pochi saprebbero portare avanti senza sentirsi in imbarazzo ma che a loro riesce particolarmente bene, tanto da sembrare quasi esperti nel farlo.

Vergine – Irosi

I nativi della Vergine quando bevono tendono ad esternare tutta la rabbia che nella vita di tutti i giorni tengono per se. Così, diventano polemici, criticoni e spesso aggressivi con chi si trovano davanti. Si tratta di un modo di fare che inizia in modo lento ma che esplode all’improvviso lasciando sempre di stucco chi deve farci i conti. Alle volte possono apparire allegri ma basta davvero poco perché le cose cambino. Una parola di troppo e la loro ira verrà fuori facendogli dire cose delle quali probabilmente si pentiranno ma per le quali, orgogliosi come sono, non chiederanno mai scusa.

