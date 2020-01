Le due facce opposte della personalità di ogni segno zodiacale

Secondo le configurazioni celesti, ogni segno è caratterizzato dalla coesistenza tra due temperamenti opposti. Scopri quali sono i tuoi.

Secondo la filosofia cinese, i due estremi coesistono tra loro nel movimento perpetuo dell’universo. Questo principio afferma che ogni elemento è controbilanciato dal suo contrario, stabilendo così la complementarità. Questo continuo movimento di queste due energie caratterizza anche l’essere umano. Secondo l’astrologia, ogni segno zodiacale è caratterizzato da una dualità. Scopri qul’è la tua.

Le facce opposte di ogni segno zodiacale

La dualità è in ognuno di noi. Ogni essere è animato da due energie opposte ma complementari. È in questo paradosso che risiede l’autenticità dell’uomo, animata da forze contrarie.

Ecco i due lati della personalità di ciascun segno zodiacale:

Ariete

–Idealisti e sognatori, i nativi di questo segno trovano difficile adattarsi ai requisiti materiali. Lo sviluppo personale guida tutte le loro decisioni. Carismatico ed eloquente, impressionano i loro coetanei che non esitano a chiedere di loro.

-Ariete ha stati d’animo fluttuanti. Alla minima delusione, i nativi di questo segno terrestre proveranno una rabbia sproporzionata. Questa impulsività compromette le loro relazioni quotidiane.

Toro

– Fedele e leale, i nativi di questo segno fanno facilmente amicizia. Non esitano a dedicarsi anima e corpo per alleviare una persona colpita dall’incantesimo. Piacevoli e allegri, prosperano se si sentono circondati e amati.

– Impulsivo e immaturo, il Toro tende a prendere decisioni radicali. La loro vulnerabilità allo stress può renderli spiacevoli e odiosi. Trovano molto difficile adattarsi ai cambiamenti.

Gemelli

–Entusiasti e spontanei, i nativi di questo segno sono veri drogati! Non smetteranno mai di divertirti con le loro battute e goffaggine. Avventurosi, non saranno in grado di vivere con un’esistenza desolante e di routine.

– La loro mancanza di pazienza impedisce loro di raggiungere i loro obiettivi. Questo difetto può anche influenzare le loro relazioni. Irascibili, tendono a incolpare chi li circonda.

Cancro

– Gentile e sensibile, i nativi di questo segno avranno a cuore di amare coloro che li circondano. La loro empatia li spinge a dedicarsi corpo e anima alla felicità di coloro che gravitano attorno a loro. Disponibili e attenti, saranno in grado di dare una mano alle persone colpite dalle avversità.

– Sempre in dubbio, i nativi di questo segno tendono a sabotare se stessi. Le loro ansie li paralizzano al punto da impedire loro di prendere qualsiasi iniziativa. Questa maggiore sensibilità può alterare le loro relazioni.

Leone

– Eloquente e carismatico, i nativi di questo segno di Fuoco susciteranno ammirazione. Queste qualità spesso li spinge al rango di leader. La loro missione? realizzare il loro pieno potenziale.

– Egocentrico, il Leone tenderà ad avere facili colpi di ariete. Il loro senso di superiorità è così evidente che non esiteranno a prendere in giro apertamente gli altri.

Vergine

-Il senso analitico e il rigore dei nativi di questo segno li porta a superare tutte le difficoltà. Vivaci e organizzati, supereranno una situazione delicata con una padronanza sconcertante.

– Questa perpetua preoccupazione per il controllo influisce sul loro stato emotivo. Le loro richieste su se stessi possono essere tossiche e portare a un sovraccarico emotivo.

