L’avvocato di Nina Moric rompe il silenzio sul caso Favoloso | La Lettera

L’avvocato di Nina Moric sul caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso | Silenzio spezzato dalla Lettera inviata ai Social: “La mia cliente non ha nessun collegamento con il fatto”

L’avvocato di Nina Moric rompe il silenzio con una lettera indirizzata ai Media sul caso Favoloso. È mistero su cosa sia capitato a Luigi Mario Favoloso, scomparso da oltre una settimana. È da circa dieci giorni, infatti, che non si hanno più notizie dell’ex gieffino nonché ex fidanzato della bella Nina Moric, che sembra essere sparito nel nulla. La madre del ragazzo ha presentato anche una regolare denuncia alla polizia e c’è molta preoccupazione tra amici e fan. Le ricerche continuano ma sembra proprio che Luigi Favoloso si sia volatilizzato nel nulla (o no?). Insomma tra ansia giustificata da parte di parenti e amici e ipotesi più o meno veritiere, Nina Moric non si esprime sulla vicenda. O meglio, non fino a poche ore fa quando, il suo avvocato ha fatto circolare una “Lettera” indirizzata ai media, la stampa e i canali Social in genere, spiegando che la Sua Cliente, la Sig.ra Nina Moric non vuole essere menzionata per la vicenda in esame. Scopriamo di più sulla lettera dell’avvocato di Nina Moric e il suo contenuto.

Potrebbe interessarti anche: Luigi Favoloso | Le prime segnalazioni dopo la scomparsa

La Lettera dell’Avvocato di Nina Moric ai media

Da poche ore Nina Moric, o meglio, il suo Avvocato Solange Marchignoli, ha rotto il silenzio con una Lettera postata sui social e indirizzata ai media in generale per spiegare l’estraneità ai fatti che riguardano la scomparsa dell’ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip, Luigi Mario Favoloso. Nella “Lettera dell’avvocato” si evince chiaramente il disappunto espresso dalla Cliente Nina Moric, la quale ha fatto sapere per vie legali che lei è ignara ai fatti accaduti al suo ex fidanzato, Luigi Mario Favoloso, e della sua improvvisa scomparsa.

Si legge, nella lettera, che “la Signora Nina Moric non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del signor Favoloso…”.

Si continua a leggere nella lettera che la stessa, cioè Nina Moric, non vuole essere in nessun modo, collegata all’evento e ogni collegamento al suo nome, anche menzionato, risulta lesivo della Sua immagine. Dunque, pare proprio che Nina non abbia nulla da dire a riguardo. Anche se negli ultimi appelli fatti dalla madre di Luigi Favoloso, quest’ultima aveva espresso forte pensiero per il figlio poiché triste per la storia finita con la Moric, sembrerebbe, aldilà delle ipotesi – più o meno – plausibili, che Nina non sappia davvero nulla e che sia all’oscuro di ogni fatto.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Luigi Favoloso è scomparso: che fine ha fatto l’ex di Nina Moric – VIDEO

La Lettera postata sui Social da Nina Moric

Di seguito la Lettera postata dall’avvocato di Nina Moric e indirizzata ai Media. Il post pubblicato da poche ore sta facendo il giro del web