Tutti abbiamo delle esigenze diverse ma tutti abbiamo sicuramente bisogno di dormire. Qui 5 consigli per un sonno ricostituente, la giusta dose di ore per sentirsi in forma perché dormire fa bene.

Sia nell’età adulta, nei bambini e nei neonati dormire è realmente importante. Ci sono ben 5 consigli utilissimi per godere di un sonno rigenerante che, se tramutate in abitudine, vi porterà non pochi benefici

Le fasi del sonno

Il sonno è inoltre un’attività dinamica caratterizzata da diversi stadi. Esso si divide in quattro fasi principali che durante la notte si possono ripetere fino a 5 volte.

NREM, è caratterizzata dal rilassamento dei muscoli e da una temperatura corporea più bassa, rappresenta circa il 5% dell’intera notte.

è caratterizzata dal rilassamento dei muscoli e da una temperatura corporea più bassa, rappresenta circa il 5% dell’intera notte. Questa seconda fase ha tutte le peculiarità della fase NREM ma in più attiva il sistema immunitario e le ghiandole endocrine. Questa fase è caratterizzata dal sonno leggero .

ma in più attiva il Questa fase è caratterizzata dal . Sonno profondo , condizione di ipometabolismo : tutte le attività metaboliche vengono rallentate, questa fase dura circa 40-50 minuti;

, condizione di : tutte le attività metaboliche vengono rallentate, questa fase dura circa 40-50 minuti; REM e prende il nome dall’acronimo inglese Rapid Eye Movement. Prevede un’intensa attività cerebrale, questo è il momento del sogno.

Durante il sonno 1/2 ore sono sempre dedicate al sogno. Ricordarsi o no il sogno dipende soltanto da come coi svegliamo. Tutti quelli che si svegliano nella fase sogno saranno in grado di ricordarlo, gli altri no.

5 consigli per dormire bene

Dormire bene è fondamentale per la nostra salute. Di norma è bene riposare 7-8 ore di qualità per godere di tutti i benefici del giusto riposo. Questa è l’arma vincente per svegliarsi l’indomani freschi e carichi per affrontare un’altra tosta giornata ricca di impegni.

I disturbi del sonno sono molto comuni tra le persone. In tanti fanno fatica a prendere sonno e c’è chi senza volerlo si sveglia prestissimo. infine chi non chiude occhio l’intera notte. Qui 5 utilissimi ed efficaci consigli per assicurarci un sonno rigenerante e di qualità

Sport, fare sport o praticare in modo costante e frequente attività fisica ci permette di scaricare la tensione trasformandola in uno stato di rilassamento che concilierà il nostro sonno.

fare sport o praticare in modo costante e frequente ci permette di scaricare la tensione trasformandola in uno stato di rilassamento che concilierà il nostro sonno. Caffeina , evitare il caffè di pomeriggio e soprattutto di sera eviterà di immettere nel nostro organismo la sostanza eccitante del caffè che potrebbe ostacolare il riposo. Meglio consumare caffeina solo al mattino.

, evitare il caffè di pomeriggio e soprattutto di sera eviterà di immettere nel nostro organismo la sostanza eccitante del caffè che potrebbe ostacolare il riposo. Meglio consumare caffeina solo al mattino. Orario , andare a dormire alla stessa ora tutte le sere favorirà senza dubbio il nostro sonno poiché il possediamo un’orologio biologico interno che tiene conto delle azioni svolte negli stessi orari di giorno in giorno.

, andare a dormire alla stessa ora tutte le sere favorirà senza dubbio il nostro sonno poiché il possediamo un’orologio biologico interno che tiene conto delle azioni svolte negli stessi orari di giorno in giorno. Sostanze naturali , assumere sostanze come la camomilla, il biancospino, la valeriana, la melatonina, la passiflora induce il nostro a rilassarsi più facilmente.

, assumere sostanze come la camomilla, il biancospino, la valeriana, la melatonina, la passiflora induce il nostro a rilassarsi più facilmente. Cellulare, l’illuminazione del nostro smartphone ostacola il sonno rendendoci vigili. Il modo migliore per prendere sonno quando siamo già nel letto è leggere un libro.

