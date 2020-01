Vitamina A | perchè è così importante per il nostro organismo

La vitamina A la ritroviamo sia negli alimenti di origine vegetale che animale, scopriamo perchè è utile al nostro organismo.

La vitamina A è una vitamina liposolubile che la ritroviamo, in diversi alimenti, sia di origine animale che vegetale. Molto importante per la nostra vista, non solo lei, ma anche i precursori, i carotenoidi, che fanno parte della rodospina, una sostanza presente sulla retina, che dona all’occhio la sensibilità alla luce.

Anche per le ossa è importante la vitamina A, e inoltre ha un azione antiossidante, molto utile per le cellule del nostro organismo, in quanto le protegge dall’invecchiamento.

Scopriamo perché è utile la vitamina A per il nostro organismo.

Vitamina A: a cosa serve

La vitamina A ha diversi benefici per il nostro organismo, utile sia per la pelle, i capelli e ci protegge dalle infezioni, ma esaminiamo in dettaglio tutte le proprietà di questa vitamina.

Utile per la vista : la vitamina A o il retinolo, è davvero importante per la nostra vista, compresi i precursori i carotenoidi, che fanno parte dei componenti della rodospina, la sostanza che ritroviamo sulla retina che dà all’occhio la sensibilità alla luce.

Garantisce lo sviluppo embrionale : la vitamina A è utile per le donne in gravidanza, in quanto garantisce lo sviluppo embrionale e favorisce la crescita del feto. Inoltre favorisce la differenziazione dei tessuti nel bambino.

: la vitamina A è utile per le donne in gravidanza, in quanto garantisce lo sviluppo embrionale e favorisce la crescita del feto. Inoltre favorisce la differenziazione dei tessuti nel bambino. Rafforza le ossa : questa vitamina è molto utile per lo sviluppo e il rafforzamento delle ossa, soprattutto nei bambini durante la crescita dei denti.

: questa vitamina è molto utile per lo sviluppo e il rafforzamento delle ossa, soprattutto nei bambini durante la crescita dei denti. Rinforza i capelli : una dose quotidiana di vitamina A rende la chioma molto più folta e ne ritarda la caduta.

: una dose quotidiana di vitamina A rende la chioma molto più folta e ne ritarda la caduta. Cura l’acne e i foruncoli: se utilizzate la crema a base di vitamina A e l’applicate, promuovete la cicatrizzazione delle ulcere cutanee.

Aiuta la pelle : la vitamina A svolge una potente azione contro l’invecchiamento della cute, in quanto la pelle risulterà più elastica e si rallenta la comparsa delle macchie.

: la vitamina A svolge una potente azione contro l’invecchiamento della cute, in quanto la pelle risulterà più elastica e si rallenta la comparsa delle macchie. Favorisce la guarigione delle ferite.

Stimola il sistema immunitario: molto utile in quanto va a ridurre le infezioni e le malattie croniche.

Migliora il funzionamento del sistema testicolare ed ovarico.

Contrasta lo sviluppo di cellule tumorali

Aumenta la fertilità: studi hanno confermato che c’è legame tra la vitamina A e la fertilità maschile e femminile.

studi hanno confermato che c’è legame tra la vitamina A e la fertilità maschile e femminile. Contribuisce alla salute del cuore e dei polmoni: grazie all’azione antiossidante della vitamina, si va ad esercitare un azione protettiva sia ai polmoni che al sistema cardiovascolare.

Carenza di vitamina A: sintomi

Quando c’è carenza di vitamina A, si percepisce subito con dei sintomi, ecco quali:

Pelle : la pelle risulta spenta, rugosa e secca. La vitamina è utile per il metabolismo cellulare, in quanto va a regolare la permeabilità e l’elasticità delle membrane cellulari della pelle e delle mucose. Protegge la pelle dalle infiltrazioni di sostanze nocive. Sicuramente pelle ricca di vitamina A risulterà più morbida, liscia, giovane ed elastica.

: la pelle risulta spenta, rugosa e secca. La vitamina è utile per il metabolismo cellulare, in quanto va a regolare la permeabilità e l’elasticità delle membrane cellulari della pelle e delle mucose. Protegge la pelle dalle infiltrazioni di sostanze nocive. Sicuramente pelle ricca di risulterà più morbida, liscia, giovane ed elastica. Difetti della vista : una carenza può portare anche alla cecità, in casi più gravi

: una carenza può portare anche alla cecità, in casi più gravi Ritardo nella crescita.

Presenza di forfora e secchezza dei capelli : in quanto si va ad alterare le ghiandole sebacee.

: in quanto si va ad alterare le ghiandole sebacee. Malformazione del feto: se la carenza di vitamina A interessa le donne in gravidanza.

Nel caso contrario, il sovradosaggio della vitamina A comporta:

Stanchezza

Vomito

Caduta dei capelli

Nausea

Mal di testa

Pelle secca e screpolata

Problemi alla milza e fegato

In quali alimenti la ritroviamo?

La vitamina A è presente in diversi alimenti sia in quelli di origine animale che in origine vegetale, ecco quali:

Alimenti rossi : angurie, pomodori, fragole, ciliegie,

: angurie, pomodori, fragole, ciliegie, Cibi gialli: carote preferibilmente crude, peperoni, meloni, nespole, arancia, zucca, pesche gialle

carote preferibilmente crude, peperoni, meloni, nespole, arancia, zucca, pesche gialle Alimenti verdi : asparagi, spinaci, bietole, lattuga, broccoli.

: asparagi, spinaci, bietole, lattuga, broccoli. Cibi blu-viola : melanzane, fichi, prugne, uva, mirtilli.

: melanzane, fichi, prugne, uva, mirtilli. Burro

Formaggi e latte

Pesci grassi dei mari del Nord : salmone, sgombro, aringhe. Anche nel merluzzo e anguille e nell’olio di fegato di merluzzo.

: salmone, sgombro, aringhe. Anche nel merluzzo e anguille e nell’olio di fegato di merluzzo. Tuorlo d’uovo

Papaya

Mango

Sarebbe preferibile consumare alcuni cibi crudi, in quanto la vitamina A è sensibile al calore.

Controindicazioni

Non sottovalutate mai le controindicazioni, in quanto se assumete gli integratori di vitamina A possono interagire con specifici farmaci. In alcuni casi, si possono verificare dei problemi molto seri quindi è opportuno contattare il medico, ecco alcuni consigli da seguire.