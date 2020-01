Vanya Stone | “Paolo Ruffini ha tradito la fidanzata con me” – VIDEO

Vanya Stone | “Paolo Ruffini ha tradito la fidanzata, Diana del Bufalo con me…ecco perché mi ha escluso dal programma” – VIDEO

A poche ore dalla messa in onda del nuovo programma di Italia uno “La pupa e il secchione e viceversa”, un’accusa colpisce Paolo Ruffini, il conduttore.

Accusato, da Vanya Stone, di aver tradito la fidanzata Diana del Bufalo, con lei. La tautatrice romana ha così dichiarato: “Ecco il motivo per il quale Paolo Ruffini non mi ha voluto nel programma”. Scopri il resto nel video in alto

