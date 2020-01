Preferisci cani o gatti? La tua risposta definisce la tua personalità

“cane o gatto, quale preferisci?”, la tua risposta a questa semplice domanda potrebbe fornire importanti indizi sulla tua personalità.

Secondo la credenza popolare, le persone che apprezzano i cani sono più estroverse degli amanti dei gatti, spesso considerati timidi e riservati. Tuttavia, al fine di valutare queste ipotesi, sono stati condotti studi e si è giunto alla seguente conclusione: il nostro carattere sarebbe realmente influenzato dalla nostra preferenza per i cani o per i gatti. Psychology Today ci informa su questo stato di cose.

Tutto ciò che devi fare è rispondere alla domanda: “cane o gatto, quale preferisci?”, E questo potrebbe fornire importanti indizi sulla tua personalità, come indicato dallo studio condotto da Sam Gosling, psicologo presso l’Università del Texas. Sulla base di studi precedenti, questo mirava a stabilire le differenze tra gli amanti dei cani e dei gatti in conformità con i 5 tipi di personalità umana descritti in “The Big five personnality”, che erano: aperta, coscienziosa, estroversa, gradevole e nevrotica.

Preferenza per cani o gatti: i risultati dello studio sulla personalità

Questo studio ha visto la partecipazione di 4565 persone che, dopo aver completato il Big Five Inventory, hanno menzionato la loro preferenza per gli animali domestici in questo caso il cane e / e il gatto.

Dopo aver analizzato i dati, si è concluso che il 12% preferiva i gatti, mentre il 46% era più dipendente dai cani. Inoltre, il 15% dei partecipanti ha dichiarato di non amare cani o gatti, mentre il 28% ha espresso il proprio amore per i due animali.

Coerentemente con i risultati dello studio, gli scienziati hanno affermato che esistono analogie tra i proprietari e il loro animale domestico, sottolineando che i membri di ciascun gruppo condividevano le stesse realtà.

In effetti, per lo psicologo Sam Gosling, esiste una somiglianza tra il carattere di cani e gatti e la percezione della personalità del loro proprietario. In generale, i cani sono più socievoli, amano giocare con tutti (cani e uomini) e mostrano facilmente il loro carattere. I gatti, d’altra parte, amano stare in disparte, silenziosi e quasi inosservati per tutto il tempo.

Pertanto, secondo l’osservazione del ricercatore, quando una persona afferma di preferire un cane o un gatto, indirettamente, riconosce la sua personalità in uno di questi animali.

La tua personalità, se preferisci i cani:

Secondo le analisi dei dati dello studio, le persone che possiedono cani come animali domestici sono l’11% più consapevoli e il 15% più aperte al mondo esterno. Secondo lo psicologo: “i proprietari di cani sono percepiti come di natura più amichevole e responsabile rispetto a quelli dei gatti”. Rifiutando i piani spontanei, tendono ad essere più a loro agio con i piani programmati e preferiscono i film d’azione, nonché le attività che implicano il dispendio di energia (danza, shopping).

La tua personalità, se preferisci i gatti:

Le persone che hanno detto di preferire i gatti” hanno maggiori probabilità di essere più solitarie dei proprietari di cani. Tuttavia, la loro creatività senza precedenti può spingerli ad esercitare nei campi artistici, anche se sono noti per la loro introversione e vulnerabilità all’ansia. Pertanto, sono esigenti ma in grado di godersi il giardinaggio, i musical, i libri e le relazioni.

Le coppie hanno maggiori probabilità di amare i cani:

Una ricerca condotta dallo psicologo Stanley Coren ha rivelato che ci sono grandi differenze tra le persone che scelgono di vivere con cani o gatti. Infatti, dopo aver raccolto e analizzato le risposte di oltre 6000 partecipanti, dai 16 ai 94 anni, lo psicologo dell’Università della British Columbia a Vancouver ha riferito che le coppie con bambini avevano maggiori probabilità di godere della compagnia dei cani.

