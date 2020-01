Esistono 5 tipi di piedi | ognuno indica un particolare tipo di personalità

La forma del piede può rivelare tratti specifici della personalità di un individuo secondo il principio della morfopsicologia.

Il principio della morfopsicologia è studiare la forma del corpo e del viso, al fine di rivelare tratti caratteriali che sono spesso sepolti e incoscienti. La corporatura generale viene così scansionata psicologicamente, senza dimenticare le altre parti fisiche del corpo come le mani o persino i piedi, che a loro volta indicano aspetti caratteristici della personalità.

Ci sono 5 forme di piede comuni, ad ognuno corrisponde una personalità diversa

La lettura della forma dei piedi può rivelare tratti della personalità. Questa analisi precisa della forma dei piedi si basa sull’allineamento delle dita dei piedi, potrebbe fornire una visione dei nostri comportamenti e modi di pensare e vivere.

1-Piede egiziano

Questo piede è caratterizzato da una simmetria delle dita; l’alluce è più lungo degli altri. Coloro che hanno la forma dei piedi egiziani hanno un temperamento sovrano e spesso sono socievoli ed equilibrati. Molto interessati alla cultura e alla scoperta, sono alla ricerca di nuove esperienze, più frequentemente acquisite durante i loro viaggi multipli. Inoltre, la loro capacità di ascoltare e comprendere dona loro la qualità di essere empatici, consapevoli della fonte emotiva degli altri; non giudicano, evitano i conflitti e cercano di stabilire la pace sul loro cammino. Basta dire che incarnano la compassione che purtroppo viene spesso vista come una debolezza. Alcuni potrebbero persino pentirsi di vivere con questa qualità che genera spesso sofferenza nella loro vita.

2-Piede romano

Secondo questo tipo di piede, le prime tre dita sono lunghe mentre le altre due sono più corte. Questa morfologia dei piedi indica un carattere audace con una maggiore socievolezza. Coloro che hanno questa forma di piede incarnano la negligenza e talvolta mostrano irresponsabilità di fronte a situazioni e conflitti gravi. Aspirano a una vita festosa, piena di divertimento e piaceri. Spesso descritti come pietosi, l’umorismo e il buon umore di solito fanno parte della loro vita quotidiana.

3-Piede greco

Questa forma di piede è caratterizzata dal secondo dito che è più lungo degli altri. Pertanto, le persone che hanno questo tipo di piedi non mancano di creatività o motivazione per dare vita a nuove idee innovative, anche se la loro impulsività li porta nella maggior parte dei casi a vivere nello stress permanente causato da decisioni sbagliate e sconsiderate. Inoltre, sono noti per avere un umore mutevole. E spesso, la ragione del loro comportamento spiacevole è legata alle loro esperienze del passato, negative nella maggior parte dei casi. Delusioni e tradimenti sono le cause della loro vita passata fondamentalmente infelice.

4- Piede germanico

In questo tipo di piede, l’alluce è lungo, mentre le altre dita sono identiche e della stessa altezza. Le persone con questo tipo di piede sono caratterizzate da un temperamento sensibile, calmo e piuttosto affidabile. Tuttavia, rimangono pragmatici con uno spirito di analisi e logica, fanno affidamento solo sul loro giudizio basato il più delle volte su un esame plausibile. Riflessivi all’estremo, prendono le loro decisioni dopo un’attenta considerazione, ignorando le emozioni che considerano nemiche del ragionamento cartesiano.

5-Piede celtico

Come il piede germanico, questo piede è caratterizzato da un secondo dito più lungo ma anche il terzo dito è più alto rispetto agli altri in questo caso. Considerato un piede raro, le persone che hanno questa caratteristica sono considerate più ambiziose ed eccentriche delle altre. Spesso si differenziano per la loro personalità atipica, contrassegnata da una logica sorprendente, non amano identificarsi con la gente comune e si distinguono per il loro modo stravagante di pensare e riflettere. Inoltre, spesso riescono a sforzarsi di introdurre idee nuove e innovative. Hanno la capacità di allontanarsi dalle persone tossiche e dalle vibrazioni negative che impediscono loro di realizzare i propri sogni e raggiungere l’obiettivo previsto.

