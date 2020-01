A 43 anni Eleonora Daniele diventerà mamma. Prima ancora che lo svelassero le riviste di gossip è stata lei stessa a confessarlo in diretta tv a ‘Storie Italiane’

Il 2019 era finito alla grande per Eleonora Daniele , che a settembre aveva sposato il suo storico fidanzato Giulio Tassoni. E il nuovo anno è cominciato anche perché perché la conduttrice Rai ha annunciato di essere incinta. L’ha detto in diretta,, a ‘Storie Italiane’, resistendo alla fortissima emozione che le stava per far perdere anche la voce.

“Sui social mi state chiedendo se sono incinta, volevo essere io a dirlo. Sì, è vero, sono incinta. Aspetto una bambina che chiamerò Carlotta”. Un grande applauso del pubblico per un sogno che sta diventando realtà, come ha confermato lei stessa. A 43 anni Eleonora, lanciata dal GF 2 ma poi capace di costruirsi una bella carriera da sola, sta per realizzare il suo progetto di famiglia.