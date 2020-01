Ultimo commuove la bidella Angelina, l’unica che gli voleva bene a scuola, andando a casa sua: l’abbraccio tra Niccolò Moriconi e Angelina commuove.

Nonostante l’enorme successo ottenuto negli ultimi due anni, Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, conferma di essere esattamente lo stesso ragazzo che cercava di sfondare con la sua musica. Ancora oggi, infatti, Niccolò è estremamente legato ai luoghi in cui è cresciuto e, approfittando di un momento libero, ha deciso di andare a casa della bidella Angelina, l’unica che gli voleva bene, per farle una sorpresa.

Ultimo, l’abbraccio con la bidella Angelina commuove i fan: “l’unica che mi voleva bene”

A sorpresa, Ultimo che è tornato con la fidanzata Federica, si è presentato a casa della bidella Angelina, l’unica donna dell’età scolastica a cui è ancora legato e l’unica che gli voleva bene come ha spiegato lui stesso prima di pubblicare i video della sorpresa.

“L’unica che mi voleva bene. È sempre nel mio cuore”, ha scritto Niccolò prima di condividere con i fans il video in cui si è presentato a casa di Angelina. “Se mi dicevi che venivi, io mi sistemavo”, dice la donna. “Daje che sei bella, leva ‘sta mano!”, risponde Niccolò.

Angelina lo guarda con gli occhi di una mamma, ma lo rimprovera per i numerosi tatuaggi. “Menomale che non ti ho visto d’estate”, dice la bidella facendo riferimento al corpo ricoperto di tatuaggi di Niccolò che ad Angelina proprio non piace così come gli orecchini. “Comunque non son proprio malaccio”, replica Niccolò che, però, non riesce a far cambiare idea alla bidella che, alla fine, conclude – “Io sono retrò, me lo dicevate sempre”. I due, poi, si scambiano un bellissimo abbraccio.

Prima di dedicarsi alle prove per il tour negli stadi, Niccolò si sta dedicando ai suoi affetti di sempre. Dal 29 maggio, poi, tornerà ad esibirsi live. Ecco tutte le date del tour:

29 maggio 2020 – Bibione – Stadio Comunale – DATA ZERO

03 giugno 2020 – Torino – Stadio Comunale – NUOVA DATA

06 giugno 2020 – Firenze – Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

07 giugno 2020 – Firenze – Stadio Artemio Franchi – NUOVA DATA

13 giugno 2020 – Napoli – Stadio San Paolo – SOLD OUT

14 giugno 2020 – Napoli – Stadio San Paolo – NUOVA DATA

18 giugno 2020 – Milano – Stadio San Siro – NUOVA DATA

19 giugno 2020 – Milano – Stadio San Siro – SOLD OUT

26 giugno 2020 – Modena – Stadio Alberto Braglia

30 giugno 2020 – Ancona – Stadio del Conero – NUOVA DATA

04 luglio 2020 – Pescara – Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

11 luglio 2020 – Bari – Stadio San Nicola

15 luglio 2020 – Messina – Stadio San Filippo

19 luglio 2020 – Roma – Circo Massimo