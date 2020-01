Desiderate stare bene in salute ma non sapete come fare? E’ facile, basta seguire i nostri consigli partendo dall’alimentazione sana all’attività fisica.

Conoscete i segreti per stare bene in salute?

Innanzitutto per stare bene in salute, si deve seguire una corretta e sana alimentazione e svolgere un’attività sportiva. Non così difficile, ma è importante avere la buona volontà e vedrete che tutto sarà più facile e non vi costerà nessun sacrificio.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio per stare in forma non solo seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata.

Stare bene con se stessi: ecco i consigli

Non è difficile stare bene con se stessi, ecco alcuni consigli da seguire per sentirsi sempre al top.

1- Alimentazione sana ma gustosa

Ormai è un dato di fatto, seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è davvero importante per il benessere del nostro corpo e del nostro organismo.

Per stare bene in salute e in perfetta forma fisica, basta adottare delle semplici abitudini senza privarsi troppo.

Il primo consiglio è mangiare tutto, ma in piccole quantità, in ogni pasto non dovrebbero mancare:

carboidrati: come i cereali e il pane;

proteine

grassi buoni:preferire per il condimento l’olio extra vergine di oliva

vitamine

sali minerali.

Non consumare abitualmente cibi eccessivamente lavorati o prodotti industriali, come prodotti lievitati e merendine farcite, è consigliabile preparare torte in casa senza conservanti e additivi alimentari. Prediligete frutta e verdura di stagione, consumare legumi e poca pasta condita, se non riuscite a rinunciare preferite quella integrale o il riso. Consumate alimenti poco fritti e meno salse per i condimenti, noterete subito un benessere interiore dopo aver seguito i nostri consigli.

Non rinunciate a nessun pasto dalla colazione alla cena compresa gli spuntini di metà mattinata e a pomeriggio.

2- Preferire farine poco raffinate

Mangiare sano ed equilibrato, vi porta a stare bene in salute, quindi in perfetta forma fisica. Come già ribadito mangiare sano significa scegliere alimenti che non danno un apporto calorico.

Preferite alimenti poco lavorati e ingredienti poco raffinati, si fa riferimento alle farine e allo zucchero, che devono essere poco lavorati.

Preparate dolci, merende e torte o con farina di riso o con quella integrale, prediligete lo e zucchero di canna, rispetto allo zucchero bianco che subisce più processi di lavorazione.