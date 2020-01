Oroscopo 2020 – La cosa che ogni segno zodiacale teme di più di se stesso

Scopri qual è la caratteristica che ogni segno zodiacale teme di più quando pensa a se stesso.

Ognuno di noi ha delle paure innate e degli aspetti di se che preferirebbe poter cambiare. Ogni giorno facciamo nuove esperienze che ci portano a cambiare e questo fa si che anche sicurezze e paure varino, trasformandoci sempre un po’ verso i noi di domani. Si può quindi affermare che ogni anno ci siano paure diverse che si affacciano alla nostra mente e che tra queste almeno una riguardi il nostro modo di essere o ciò che, per meglio dire, percepiamo come un difetto.

Visto che questo particolare aspetto può essere influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto come sarà il 2020 per ognuno di noi e qual è l’obiettivo che dovremmo porci per l’anno appena iniziato, scopriremo qual è l’aspetto di se che ogni segno zodiacale teme maggiormente di se. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente.

Astrologia: questo è ciò che ogni segno zodiacale teme di più di se stesso

Ariete – I modi di fare spesso sbagliati

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono così superficiali come a volte vengono dipinti e anche se non lo danno a vedere (né mai lo ammetteranno), sono ben consapevoli di avere qualche problema nel relazionarsi con gli altri. Il fatto è che essendo persone altamente competitive, fanno spesso fatica a lasciarsi andare e a mostrare il fianco. E questo, a volte, li fa apparire più distaccati di quanto non vorrebbero. Il loro essere indipendenti e spesso troppo diretti rende inoltre difficile rapportarsi agli altri e pur essendone consapevoli, fanno una gran fatica nel controllare questo modo di essere. Agendo sempre d’istinto, infatti, tendono a rendersi conto di aver commesso un errore solo quando il danno è ormai irreparabile. Con loro, quindi, si può solo portare tanta pazienza e sperare che il tempo li aiuti quanto meno a smussare gli angoli troppo appuntiti.

Toro – L’essere spesso troppo introversi

I nativi del Toro sono così complessi che a volte stentano a capire come muoversi nei percorsi da loro stessi intrapresi. Sebbene sappiano gestirsi al massimo tra la gente, sono infatti estremamente introversi. Un aspetto che non danno molto a vedere ma che ogni tanto viene fuori, lasciando passare un messaggio sbagliato. Chi non li conosce a fondo, infatti, rischia di pensare di essere loro antipatico o di avere a che fare con persone scontrose e poco accomodanti. La verità è che fanno spesso fatica a dosare simpatia e riservatezza, specie con chi non fa parte della loro cerchia di amici. Un problema del quale sono più che consapevoli e che cercano ogni giorno di migliorare, seppur con evidenti difficoltà.

Gemelli – L’umore instabile

I nati sotto il segno dei Gemelli sono i primi a rendersi conto di avere un umore troppo variabile che spesso influenza la loro vita così come le relazioni sociali. Per questo motivo, si trovano a guardare questo aspetto con un certo timore. Dopo tutto stare tra la gente è una delle cose che più amano e non poterlo fare come vorrebbero o rischiare di incrinare dei rapporti appena iniziati sono cose che li preoccupano. Il problema è che il loro essere duali si estremizza sopratutto quando sono in ansia per qualcosa. L’unica soluzione possibile sarebbe quindi quella di tranquillizzarsi ed iniziare ad accettarsi per come sono. In fondo, hanno pur sempre la fortuna di avere dalla loro un’estrema capacità di attrarre gli altri e di incuriosirli. Elemento fondamentale per stare bene tra la gente.

Cancro – La difficoltà nel cambiare

I nativi del Cancro sono persone estremamente abitudinarie e per nulla propense ai cambiamenti. Negli ultimi tempi, però, hanno avuto modo di comprendere come il fare esperienze diverse possa essere una fonte di arricchimento. Il loro problema, per assurdo, è che anche volendo non sanno proprio come cambiare perché istintivamente percepiscono come un pericolo anche la più piccola delle novità. Si tratta di un ostacolo difficile da affrontare e per il quale dovranno impegnarsi con tutte le loro forze. Il tutto senza diventare scontrosi con chi sta loro accanto. Cosa che purtroppo gli capita spesso, rischiando di compromettere i rapporti con gli altri.

Leone – La troppa foga di andare avanti

I nati sotto il segno del Leone sono da sempre concentrati in una sorta di corsa verso il successo per la quale spendono gran parte delle loro energie. Questo continuo mettersi alla prova, sfidare gli altri e cercare approvazioni da chi li circonda, da un certo punto di vista li stimola ma dall’altro li mette spesso in crisi. Dopo tanti successi, infatti, riuscire a superarsi sembra loro ogni volta più difficile, motivo per cui si trovano ad avere paura di restare indietro, di essere superati dagli altri e di conseguenza “dimenticati”. Seppur si tratti di paure per lo più irrazionali, fanno parte della loro vita al punto da rischiare di compromettere il loro equilibrio. Purtroppo nessuno potrà mai convincerli del contrario. Forse, però, trovando il giusto compromesso potrebbero riuscire almeno a rilassarsi un po’ e a stressarsi meno di quanto fanno. Cosa che, tra l’altro, li porterebbe a raggiungere con maggior facilità i loro obiettivi.

Vergine – La difficoltà nel comunicare

Anche se faticano a rendersene conto, i nativi della Vergine hanno un gran bisogno di comprensione che spesso li porta a preoccuparsi per le persone che gli stanno intorno. La loro paura più grande del momento è infatti quella di non essere capiti come vorrebbero dagli altri. Si tratta di un problema che vivono malissimo tanto da andare in ansia quando effettivamente esprimono un pensiero che non arriva come vorrebbero. Il vero problema è che quando ciò si verifica, finiscono con il chiudersi e diventare aggressivi al punto da rendere reali le loro paure. Un circolo vizioso dal quale possono togliersi solo loro ma che sempre a causa della paura rischiano di far diventare costante. Solo qualcuno armato di tanta pazienza potrebbe aiutarli a capire di non essere poi così incompresi, rassicurandoli al punto da farli finalmente rilassare sull’argomento.

