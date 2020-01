Un dolcetto della Befana per ogni segno zodiacale

Scopri il dolcetto della Befana più adatto ad ogni segno dello zodiaco.

Come ogni anno, eccoci ormai quasi giunti all’Epifania. Domani sarà infatti il giorno della Befana e con esso si concluderanno definitivamente le feste natalizie di quest’anno. Un momento che alcuni accoglieranno con gioia ma che per altri rappresenta la fine dei giorni di riposo e la ripresa del solito tran tran quotidiano. Quindi, quale migliore occasione se non quella di godere di qualche ultima coccola prima di ricominciare? Perché se è vero che tra tutte le feste, questa è da sempre quella considerata più infantile, è anche vero che ad un buon dolcetto non si dice mai di no.

Che si tratti di una calza da riempire per un parente o per la dolce metà o addirittura per se stessi, l’imperativo del giorno è quindi quello di concedersi un piccolo momento di dolcezza nel quale assaporare ancora per un po’ la magia delle feste. E se non si ha proprio idea di cosa inserire nella calza? Niente paura, perché le stelle possono darci qualche indicazione. Dopo aver visto come sarà questo 2020 e quale obiettivo dovremmo perseguire nel corso dell’anno, oggi scopriremo quindi quale dolcetto inserire nella calza della Befana per ogni segno zodiacale. E se si vuole andare proprio sul sicuro, meglio controllare anche il profilo dell’ascendente. Potrebbero venir fuori degli abbinamenti davvero interessanti.

Astrologia: il dolcetto per la calza della Befana adatto ad ogni segno zodiacale

Ariete – Il cioccolato al peperoncino

Per i nati sotto il segno dell’Ariete un buon dolce da inserire nella calza è il cioccolato al peperoncino. Dalla stecca ai singoli cioccolatini, sarà sicuramente una scelta più che apprezzata perché in grado di coniugare la dolcezza del cioccolato allo sprint che solo il peperoncino sa dare. Un’accoppiata che ben si adatta a persone sempre attive e con tanta voglia di vivere addosso e che sarà di sicuro gradimento per i nativi del segno che apprezzeranno ancora di più la possibilità di assaggiarne tipi diversi in modo da scoprire qual è quello che preferiscono. Una sorta di gioco goloso da fare da soli o da condividere con chi si ama. Sicuramente la scelta ideale per concludere in modo positivo (e gustoso) il periodo delle feste.

Toro – Un dolcetto artigianale

Una scelta perfetta per i nativi del Toro è quella di aggiungere a cioccolatini e caramelle almeno un dolcetto tradizionale. Qualcosa da gustare sul momento e che sia golosa al punto giusto. Vanno benissimo dolci con creme o, in alternativa, torroni artigianali o stecche di cioccolato con aggiunta di frutta secca e magari di qualche crema golosa. I nativi del segno, dopotutto, amano i dolci e vanno matti per quelli super golosi. Ricevere qualcosa di diverso dal solito e di ricercato li farà sentire amati e donerà loro felicità. La stessa che proveranno nell’assaporarli. Per una calza perfetta, quindi, la cosa che conta di più è scegliere con il cuore, tenendo sempre a mente il loro amore per il cibo che sia al contempo bello e buono da mangiare.

Gemelli – I cioccolatini ripieni

I nati sotto il segno dei Gemelli vanno costantemente stupiti e per farlo è necessario puntare sempre su qualcosa di nuovo. Se si parla di dolci, prenderli per la gola non è così difficile ma bisogna tener conto della loro innata capacità di stancarsi un po’ troppo in fretta delle cose. Per questo motivo, una scelta perfetta è quella di inserire dolcetti diversi. Visto che il cioccolato è sempre una buona opzione, perché non optare per dei cioccolatini ripieni? Ovviamente l’ideale è sceglierli tutti diversi, in modo che ogni assaggio corrisponda ad una sorpresa. Un buon modo per sorprenderli senza rischiare di andare troppo distanti dai loro gusti.

Cancro – I dolcetti dell’infanzia

I nativi del Cancro sono notoriamente persone nostalgiche e che amano percorrere spesso il sentiero dei ricordi. Per questo motivo, un modo per emozionarli è sicuramente quello di scegliere cioccolatini e caramelle che ricordino loro i momenti dell’infanzia. Inutile dire che più si saprà andare sullo specifico e più si farà colpo. Ogni singolo assaggio sarà infatti un modo per rivere i momenti felici di quando erano bambini. Una cosa che li emozionerà nel profondo, facendogli sentire ancor più l’atmosfera delle feste che amano da sempre e che tengono più che mai a custodire nel loro cuore.

Leone – Dei dolcetti confezionati a mano

I nati sotto il segno del Leone amano tutto ciò che gli fa capire di essere al centro dei pensieri di chi li ama. Confezionare qualcosa di specifico per loro ed inserirlo nella calza della Befana sarà quindi un buon modo per fargli sapere che li si pensa e gli si vuole bene. Riguardo ai dolci non hanno preferenze precise ma amano le cose belle che sappiano essere buone e al contempo leggere. Non disdegnano però i classici cioccolatini ai quali si potrà aggiungere qualcosa che parli di loro. Caramelle con le loro iniziali, il loro cioccolatino preferito o un biscotto del loro colore preferito. Più si ritroveranno in quel che ricevono e più sapranno apprezzare il dono.

Vergine – I loro dolci preferiti

I nativi della Vergine amano tutto ciò che li fa sentire nella loro comfort zone. Per questo motivo, per andare sul sicuro è sempre meglio optare per dolci che conoscono già e che magari apprezzano. L’alternativa è quella di puntare sui dolci della loro infanzia o su quelli tipici della loro zona e quindi da sempre presenti nel loro quotidiano. Si potrà aggiungere al tutto qualche particolare che li faccia sentire in qualche modo pensati. Un esempio possono essere biscotti con le iniziali del loro nome o un cioccolatino che ricordi qualcosa che amano. Più si farà leva sui loro ricordi piacevoli e più si sentiranno felici nell’aprire la loro calza della Befana.

