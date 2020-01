Test | Mostrami le mani e scopri che tipo di temperamento hai

Sapevi che i tuoi gesti e il tuo approccio sono indicatori della tua personalità? Ecco cosa rivela di te il tuo modo di mostrare le tue mani

I professionisti della comunicazione utilizzano questi gesti del corpo per sondare le intenzioni e il temperamento dei loro interlocutori. Che si tratti di braccia incrociate o contrazioni nervose, i nostri movimenti determinano i messaggi che trasmettiamo durante l’interazione umana. Fai questo test e mostraci le tue mani. Il modo in cui li presenti potrebbe dirci molto sulla tua personalità.

Il modo in cui mostri le tue mani rivela cose misteriose sulla tua personalità

Da molto tempo, l’analisi del linguaggio non verbale viene usato per sondare le intenzioni degli individui. Alcuni gesti sono indicatori esliciti dello stato d’animo, altri meno. Si pensi ad esempio ad una persona che fa ripetutamente clic sulla penna, questo gesto fa percepire il suo stato di nervosismo. Un interlocutore che ha le braccia incrociate può inconsciamente significare che è chiuso alla discussione. Questi movimenti involontari fanno parte dell’espressione del suo temperamento tanto quanto le sue scelte di abbigliamento.

Con questo test, avrai rivelazioni sorprendenti sulla tua personalità. Mostra solo le tue mani. Come le posizioni?

1- Palmo in giù, dita divaricate

Se hai presentato le tue mani in questo modo, è probabile che tu sia un libro aperto per coloro che ti circondano. Espressivo e giocoso, apprezzi i piccoli piaceri che la vita ha da offrirti. Ti impegni a condividere le tue gioie con le persone a cui tieni. Determinato e duraturo, non perdi mai di vista i tuoi progetti indipendentemente dal tuo livello di motivazione o dagli ostacoli che ti si presentano. Sei particolarmente bravo a convincere e negoziare. E per una buona ragione, le tue capacità di empatia e comunicazione sono illimitate.

2- Palmo in giù, dita chiuse

Se hai presentato così le tue mani, sei una persona flessibile e generosa. Vero camaleonte sociale, ti senti in osmosi con tutti i tipi di personalità. Fedele e leale, la tua amicizia è preziosa perché ci pensi due volte prima di esprimerti pienamente. Leggermente perfezionista, ti piace organizzare la tua vita stabilendo liste di priorità. La tua testardaggine tende a infastidire chi ti circonda. Tuttavia, questo difetto è un motore per raggiungere i tuoi obiettivi. Questa resistenza ti consentirà di essere una vera fonte di motivazione per coloro che ti supportano nella realizzazione dei tuoi sogni. Un fervente ottimista, non hai mai lasciato che un ostacolo ti immergesse nella depressione. Ricorda che trarrai beneficio dal lasciarti andare perché questo stato d’animo ti impedisce di allargare i tuoi orizzonti.

3- Palmi in alto, dita divaricate

Se hai presentato le tue mani spontaneamente in questo modo, è probabile che tu sia introverso. Riservato, vuoi creare barriere con chi ti circonda perché sei costantemente sopraffatto dalla paura di essere tradito. Sotto la tua aria austera e fredda si nasconde un essere estremamente sensibile e creativo. Per prosperare e rivelare pienamente il tuo potenziale, il tuo ambiente deve essere benevolo e libero da conflitti. La tua mancanza di fiducia in te stesso può essere la fonte di difficoltà nel far valere i tuoi bisogni. Impara ad ascoltare le tue emozioni e i tuoi desideri. A volte agire richiede meno sforzo di quanto si pensi.

4: palmi verso l’alto, dita chiuse

Se hai mostrato le tue mani in questo modo sei una persona molto riservata, tendi a mettere delle barriere con gli estranei e sei restio a far entrare persone nuove nella tua vita privata. Tuttavia, se qualcuno riesce a guadagnarsi la tua fiducia, tu sarai leale, onesto e aperto con loro.

Visto dall’esterno sembri molto forte, ma in realtà hai una certa fragilità e un cuore sensibile. Impieghi molto tempo a riprenderti da un momento difficile della tua vita.

