Sappiamo molto bene che inventarsi qualcosa di nuovo da preparare ogni giorno è davvero un bel grattacapo. Questo cruccio si presenta soprattutto per il pasto serale. Reduci da una giornata lunga ed infernale al lavoro, un pomeriggio particolarmente movimentato con i bimbi e impegni vari ci farebbe sicuramente comodo ritrovarci la cena pronta. Vediamo come preparare la cena in modo geniale e continuare ad usare questo metodo e non lasciarlo mai più.

Iniziamo ad illustrare un metodo saggio e facile per avere la cena sempre pronta. Come preparare la cena in modo geniale, solo qui il metodo rapido

Consiglio innovativo per una cena sempre pronta: prepara la cena con un metodo infallibile

Per tutte le donne che lavorano molto, sono sempre alle prese con i bimbi e fanno realmente fatica anche solo a pensare di preparare una cena sempre diversa e variegata a fine giornata, ogni sera, troveranno questo metodo infallibile. Per infondere sintonia nel gusto di tutti i componenti della famiglia e risparmiare qualcosina ottimizzando la spesa optare per questa soluzione sarà realmente utile!

La signora Jessica Bonnette ci suggerisce validi accorgimenti da mettere in pratica. Le sue idee ricche di creatività sono pubbliche sulla sua pagina Facebook. Si tratta di un metodo che va di settimana in settimana, un po’ come il nostro menù settimanale ma focalizzato sul pasto che ci pesa di più sul finire di una giornata stressante.

In cosa consiste il metodo per la cena

La pratica è davvero semplice. Si tratta di munirsi di 7 contenitori in cui posizionare ogni giorno della settimana tutti quegli ingredienti che non vanno in frigorifero come tutti gli alimenti in scatola, quindi legumi, cibi precotti. In altri 7 contenitori mettere invece tutti i cibi che vanno conservati nel frigorifero. Su ogni contenitore possiamo posizionare un post it scrivendoci su cosa contiene l’interno.

In questo modo avremo un ordine concreto degli alimenti presenti in casa nonché un ordine mentale. Ma a cosa serve questa spartizione? Perché sarebbe così ingegnosa e utile? In realtà, il contenuto di ogni contenitore siamo noi a deciderlo, sapremo dove sono tutti i legumi, tutte le scatole di tonno o simili, tutti i farinacei per quanto riguarda i prodotti fuori frigo e tutti i prodotti freschi come formaggi, verdure, salumi, carne, pesce. Possiamo decidere quindi gli abbinamenti per ogni sera al mattino e così dovremmo soltanto assemblarli per la cena.

Per tutte le preparazioni possiamo affidarci completamente al programma settimanale presente nel nostro articolo menù settimanale, al quale possiamo dedicarci in pochissime ore libere della domenica