Come riciclare i regali di Natale | Idee e consigli anti spreco

A Natale siamo tutti più buoni e il regalo sotto l’albero è la ciliegina sulla torta che si aspetta con ansia. Sì, ma l’ansia sale e ci assale soprattutto quando scartiamo l’ennesimo regalo kitsch! E quindi speriamo che il Natale passi in fretta così come l’imbarazzo dipinto sul nostro volto perché non si capisce che regalo si è ricevuto. È vero che a Natale “basta il pensiero” e poi, “quest’anno faccio solo pensierini” – che poi, il più delle volte, spendi soldi inutilmente in quando i pensierini che fai non piacciono mai a nessuno o, nella migliore delle ipotesi, piacciono solo a chi li fa e mai a chi li riceve. Alla faccia dell’altruismo.

Va bene che la gente ci mette tutta la buona volontà, ha persino chiesto a Google consigli su “idee per regali di Natale” per ben 140mila volte solo nel mese di dicembre. 140mila persone che realmente non hanno idee su cosa regalare. Ed è qui che il mistero s’infittisce. Dopo ore passate a cercare e ricercare idee per fare regali giusti si finisce con regalare cose inutili e che non piacciono. Perché? Ma soprattutto, come fare per non sprecare il “dono” offertoci dalla nostra migliore amica o da una mamma che c’ha regalato qualcosa solo perché “è utile” – secondo lei – ma non a noi. Prima di buttare tutto nella pattumiera facciamo un grande sorriso e immergiamoci nel meraviglioso mondo del riciclo. Eco, allora, alcune idee e consigli pratici per riciclare i regali di Natale e non sprecare niente!

Come riciclare i regali di Natale | Consigli anti-spreco

Come prima cosa, per riutilizzare un regalo dobbiamo saper riciclarlo bene. Questa è la prima regola del riciclo e vale per tutti i tipi di regali.

Uno dei consigli utili da seguire è che i regali siano nuovi, cioè devono avere l’etichetta ancora affissa alla confezione ma ovviamente non il prezzo.

Secondo consiglio importantissimo è che la persona a cui consegnerete il regalo riciclato non deve conoscere in nessun modo la persona che vi ha fatto in origine quel regalo che voi riciclerete. Consiglio in questo caso di attaccare un post-it con il nome della persona che vi ha fatto quel regalo, in modo da non sbagliare in futuro. Un’altra regola fondamentale è di evitare, per quanto potete, di riciclare oggetti davvero brutti, tipo il soprammobile che vi ha regalato la vecchia zia, o le calze di lana fatte a mano dalla nonna. Assolutamente out! Sarebbe troppo kitsch e fuori gusto.

Cercate sempre di “inventarvi” qualcosa di bello e di appropriato per la persona a cui sarà indirizzato il regalo. Dunque la regola è riciclare con stile.

Attenzione ai “pacchi aziendali”: Vi sfregate le mani quando ricevete i pacchi aziendali perché già pregustate il momento in cui smisterete il contenuto regalandolo a tutta la sfilza di parenti che vi trovate, risolvendo così il problema dei regali senza spendere un soldo? Malefici! Ma fate attenzione! Spesso i prodotti che sono contenuti nei pacchi aziendali portano la dicitura: “Vietata la vendita“. Se così fosse, mi spiace, ma il vostro diabolico piano andrà un fumo! Mica vorrete regalare qualcosa di cui è vietata la vendita! E se poi vi viene chiesto come avete fatto a comprarlo?

Stessa cosa vale per i libri! Molta attenzione anche su questo genere di regalo. Avete avuto la sfortuna di ricevere lo stesso libro da due persone diverse? Ok, il riciclo in questo caso è d’obbligo, ma fate attenzione al contenuto del libro! Verificate che al suo interno non ci siano dediche personalizzate o sarete scoperti nel giro di un secondo!

Altro innovativo consiglio è quello di vendere i regali in un mercatino dell’usato o crearvi un account- nuovo – su eBay. Poco tempo e tutto sparirà.

Ultimo consiglio, meno drastico, è quello di portare molta pazienza. Non abbiate fretta di riciclare subito la montagna di regali che avete collezionato. Ricordatevi che avete tutto l’anno davanti, compleanni, anniversari e ricorrenze varie non mancheranno di sicuro. In ultimo, abbiate pietà anche voi di amici e parenti. Se un regalo è veramente orrendo, evitate di rifilarlo ad altre persone. Siate buoni… e cestinatelo!

E, cosa importante, respirate a fondo e rilassatevi, per il prossimo Natale mancano ancora 11 mesi.

Come riciclare la carta dei regali | Idee creative da non sottovalutare

Dopo le festività natalizie in genere la casa è piena di carta dei regali aperti a Natale. Il primo istinto è quello di metterla nel sacco della raccolta differenziata, ma con un po’ di creatività invece possiamo riutilizzarla in tanti modi divertenti. Scopriamo alcuni modi per riutilizzare la carta dei regali di Natale:

1. Biglietti e cartoline

La carta regalo è perfetta per decorare biglietti e cartoncini, per renderli unici e personalizzati. Puoi procurarti dei cartoncini bianchi e decorarli con i ritagli della carta regalo. Taglia la carta in forme e dimensioni diverse e incollala ai bigliettini. Puoi anche applicare del nastro dei regali per rifinire i bordi del biglietto.

2. Etichette da regalo

Incolla su un cartoncino la carta regalo. Taglia il cartoncino in rettangoli e piegali in due per trasformarli in bigliettini regalo. Fai un piccolo un foro all’angolo in alto a sinistra. Infila un nastro (riciclato). Le tue etichette di Natale sono pronte per il prossimo anno!

3. Calza della Befana

In vista dell’Epifania puoi utilizzare la carta dei regali di Natale così: Piega un foglio di carta regalo in due e ritaglia questo doppio strato di carta a forma di calza. Incolla i due lati della calza ai bordi. Applica del nastro (anche questo recuperato dai regali di Natale) ai bordi per rinforzare e abbellire la calza della Befana.

4. Matite decorate

Se hai voglia di dare un tocco di colore alla tua scrivania, puoi foderare le matite con la carta colorata dei regali. Ritaglia e stendi bene la carta, ricopri di colla il lato interno e falla aderire con cura alla superficie delle matite, facendo attenzione a non creare bolle d’aria.

5. Segnaposti

Con la carta dei regali di Natale puoi anche creare dei segnaposti per le prossime cene di Natale. Puoi usare dei cartoncini bianchi, decorarli con la carta regalo tagliata con le forme che preferisci e scrivere il nome degli invitati. Oppure puoi creare dei coni di carta di riciclo e inserirvi un rametto di pino, qualche bacca rossa o della frutta secca.

6. Scatole dei ricordi

Puoi utilizzare la carta regalo per foderare e abbellire le scatole di cartone più anonime, come quelle delle scarpe, e farle diventare delle scatole di ricordi di Natale. Puoi usare le scatole natalizie per conservare i lavoretti di Natale dei bambini, oppure vecchie fotografie e altri ricordi preziosi.

