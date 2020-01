Salute Alimentare | 6 Alimenti Tossici che usi ogni giorno

Sulle nostre tavole arrivano cibi di uso comune e quotidiano di cui non temiamo effetti collaterali. Ma siamo proprio sicuri che possiamo mangiare tutto quello che siamo ‘abituati a mangiare’ senza porci nessuna domanda?

Il nostro benessere fisico dipende soprattutto da quello che mangiamo ogni giorno. Ci sono degli alimenti che, a tua insaputa, in alcune parti o se assunti interamente in dosi elevate possono essere nocivi, talvolta letali, per la tua salute.

Sono alimenti che mangiamo probabilmente ogni giorno, sono sicuramente nelle nostre dispense e nel nostro frigorifero e li assumiamo certamente con una elevata frequenza. Sono alimenti prevalentemente innocui, che possono però trasformarsi in alimenti nocivi per il nostro organismo se assunti in modo errato.

I 6 alimenti che possono essere tossici per la nostra salute

1. Funghi. Se assunti crudi, anche quelli dichiarati commestibili, rilasciano tossine termolabili, che invece evaporano durante la cottura e che possono provocare difficoltà digestive.

2. Fagioli. Anche questi, se mangiati crudi, vengono dichiarati velenosi per l’organismo: possono infatti provocare nausea, vomito e diarrea a causa della fitoemoagglutinina, una tossina che contengono.

3. Mele. I semi di questo frutto contengono amigdalina, una sostanza che nell’organismo produce acido cianidrico. Dose letale: mezza tazza.

4. Noce moscata. Spesso la usiamo nella besciamella, nelle polpette di ogni tipo, quello che si raccomanda è di usarne poca perché contiene miristicina, sostanza neurotossica che, assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni.

5. Patate. Ci sono alcune parti di questo alimento di quotidiano consumo che possono provocare danni all’uomo. La buccia, le parti verdi e i germogli infatti contengono solanina, alcaloide tossico che, se assunto in dosi massicce, può arrecare episodi di vomito, diarrea e allucinazioni.

6. Pomodori. Non abusarne perché anche i pomodori, come le parti sopra citate della patata, contengono solanina, una sostanza a bassa tossicità che la pianta produce come naturale pesticida. I sintomi sono gli stessi che trovate nella patata.