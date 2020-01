Scopri qual è la cosa che ti preoccupa di più al momento e leggi la soluzione che le stelle hanno ti stanno indicando.

Quando inizia un nuovo anno, per quanto ci si sforzi di essere diversi si finisce sempre con il portarsi dietro qualcosa del precedente. Dopotutto nessuno può cambiare in una notte e per quanto si abbia la volontà di migliorarsi, alla fine ciò che più serve è il tempo. Tra difetti, vizi e promemoria per il nuovo anno, ognuno di noi ha portato con se almeno una preoccupazione che in base a come viene vissuta può rendere la vita più o meno difficile. Per fortuna, le stelle hanno sempre una via da indicarci.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è l’obiettivo che dovrebbe avere ogni segno zodiacale per il nuovo anno e come sarà questo 2020, scopriremo qual è la preoccupazione che ognuno di noi sta vivendo al momento e quale soluzione andrebbe applicata per risolvere le cose.

Trattandosi di qualcosa che è legata al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere le idee più chiare e stabilire un

piano d’azione che funzioni nel breve termine.

Astrologia: la cosa che più ti preoccupa e come risolverla con semplicità

Ariete – Ti preoccupa la possibilità di fare scelte sbagliate

Sebbene tu sia da sempre una persona forte e decisa, le recenti esperienze ti hanno portata a dubitare un po’ delle tue capacità decisionale. Ciò si è così tradotto in una sorta di paura nel decidere cosa fare. Di certo, capire che anche tu puoi sbagliare è un modo per migliorarti ma non certo smettendo di agire. Il consiglio delle stelle, a tal proposito, è quello di ponderare di più per poi agire. Stare immobili è infatti l’unica scelta davvero sbagliata. Perché è solo andando avanti che si possono fare le scelte giuste e tutto con un 50% di possibilità di farcela. Stando ferma per paura, invece otterrai solo il 100% di possibilità di sbagliare.

Toro – Ti preoccupa l’idea di instaurare rapporti deludenti

Questa è una paura che ti porti dietro più o meno da sempre ma che ultimamente è diventata più forte e concreta. Sebbene tu sia circondata da affetti importanti, quando ti trovi a dover conoscere persone nuove, finisci sempre con il chiederti se sono persone che possono andar bene o che finiranno con il deluderti. La verità è che nessuno può avere questa risposta, semplicemente perché non c’è. I rapporti umani sono così vari e diversi tra loro che risultano il più delle volte imprevedibili. E questa imprevedibilità, volendo, è parte della loro bellezza. Per superare questa preoccupazione, quindi, l’unica cosa che puoi fare è agire. Solo così potrai scoprire chi si nasconde davvero dietro le persone che incontri. Stai ben certa, però, che se anche dovessi incontrarne di sbagliate, ce ne saranno sicuramente di giuste, in grado di farti dimenticare le altre. Meglio aprirsi all’amore e all’amicizia, quindi, perché non c’è nulla di più bello di scoprire che qualcuno che fino a poco prima neppure si conosceva, ci è invece più che affine.

Gemelli – Ti preoccupa il percorso che stai facendo

Da qualche tempo sei molto concentrata su te stessa e sul desiderio di migliorarti. Questo percorso che per certi versi sa essere anche eccitante, però, finisce anche con il destarti diverse preoccupazioni. Tra queste c’è quella di compiere i passi sbagliati, di dover tornare indietro o di scoprire di non essere in grado di arrivare alla fine del percorso. Una preoccupazione più che lecita ma che se ben sfruttata saprà farti da campanello d’allarme, consentendoti di capire a priori come muoverti e a che andatura andare. Dopotutto nessuno ti conosce come puoi fare tu. E sempre tu sei l’unica in grado di decidere cosa è più o meno giusto per la tua vita. L’unica chiave è avere maggior fiducia nelle tue possibilità, lanciarti come fosse una grande avventura e raccogliere tutte le cose positive, facendo di quelle negative degli insegnamenti per il futuro. Certo, forse un pizzico di preoccupazione rimarrà sempre ma sarà ben compensata dall’entusiasmo e dalla voglia di fare che sai mettere in tutto quello che fai.

Cancro – Ti preoccupa di non essere amata come prima

Se un tempo di preoccupavi di non essere amata abbastanza, oggi a preoccuparti è l’idea che gli altri possano farlo con meno intensità. Alla fine il concetto non cambia e la tua paura è sempre quella di non ricevere la giusta dose di amore. La vita, però, è una scuola che sa essere dura e che ti ha sicuramente insegnato come spesso certe paure possano far si che noi per primi le rendiamo reali. Quindi, sebbene ti sia difficile, cerca di non preoccuparti di più della quantità di amore che ricevi ed inizia a puntare sulla qualità. In questo modo ti concederai la possibilità di notare sfumature che prima eri incapace di cogliere e nel farlo scoprirai che intorno a te c’è molto più amore di quanto non pensavi. Esattamente l’amore del quale hai bisogno al momento.

Leone – Ti preoccupa di non essere notata abbastanza

Ci risiamo, non importa in che anno ci troviamo perché la tua prima preoccupazione è la stessa di sempre: non essere al centro dell’attenzione. Forse questo nuovo anno ti ha messa maggiormente in ansia per motivi che solo tu conosci ma la verità è che la sostanza è sempre la stessa. Vuoi essere notata e per farlo finisci con il pensare solo a quello. Visto che nonostante ciò che pensi, gli altri ti vedono eccome, forse potresti iniziare a sforzarti di cambiare questo aspetto di te, concentrandoti anche su chi ti sta intorno. Di sicuro otterrai un effetto sorpresa tale da farti notare come e più del solito, ottenendo così ciò che vuoi ma con un risultato inedito. Per una volta, infatti, potresti essere tu a notare qualcuno. E chissà che un nuovo incontro non possa cambiare in meglio la tua vita.

Vergine – Ti preoccupa il pensiero che le cose cambino

Un anno nuovo è già per te fonte di preoccupazioni. E tutto perché ti mette di fronte al cambiamento, cosa che rappresenta da sempre una delle tue più grandi paure. Anche per il 2020, quindi, sembri proiettata verso un futuro fatto di pensieri negativi e di tentativi estremi per far si che nulla cambi. La verità è che tutto cambia, sempre. Persino tu stessa sei diversa da come eri questa mattina. Eppure, se ci pensi non te ne sei quasi accorta, vivendo serenamente (o quasi) la cosa. Il consiglio delle stelle è quindi quello di rilassarti e non porti sempre di traverso nei confronti del destino. Ciò che deve accadere lo farà anche se la cosa non ti piace. Imparare a sfruttare ogni nuova possibilità potrebbe però darti punti di vista nuovi e persino piacevoli.

