Le 11 verdure con più calorie | Ecco quale evitare per dimagrire bene, come assumerle e quante calorie una donna e un uomo ha bisogno nella giornata: tutto quello che devi sapere dalla verdura e dalle calorie

Nell’immaginario collettivo quando si vuole dimagrire bene e si vuol fare una dieta, la prima cosa a cui pensiamo sono le verdure. Ovvio, si sa, mangiarne fa bene alla salute – ed è verissimo e consigliato – ma, quello che spesso non si conosce, sono le calorie che, anche le verdure hanno. Non tutte sono, per così dire, dietetiche, ve ne sono alcune che proprio non sono compatibili con il dimagrimento e che quindi, sarebbe meglio evitare.

Mentre le verdure in genere tendono ad essere tra i cibi a basso contenuto calorico, alcuni di questi sono sorprendentemente ricchi di calorie. Per questo motivo, consumare questi alimenti può essere una buona abitudine per coloro che sono alla ricerca di un modo sano per aumentare di peso. Tuttavia, per chi invece sta cercando di dimagrire, è consigliabile mangiare occasionalmente questi cibi. In quest’ultimo caso, è opportuno conoscere quali sono quelli che hanno un apporto maggiore di calorie. Ecco allora una breve guida alle verdure più caloriche.

Le 11 verdure più caloriche | La lista

Quando si pensa alle verdure, ci si immagina la quinta essenza della salute a tavola. Questo è verissimo (al netto di allergie, intolleranze e interazioni con i farmaci). Lo è altrettanto però il fatto che, se si ha intenzione di rimanere in forma, considerare il loro apporto calorico è importante. In ogni caso, per aiutarti a capire qualcosa di più, abbiamo selezionato per te 10 tra le verdure con più calorie. Cosa aspetti a scoprire quali sono?

1. Le carote disidratate

Le carote al naturale sono considerate tra la verdura più dietetica (ed è vero), ma questo cambia notevolmente quando si parla di carote disidratate. Se 100 grammi di carote crude hanno un apporto calorico di 41 kcal, ebbene 100 grammi di carote disidratate hanno 340 calorie per prodotto edibile. Molto utilizzate per preparare chips di verdure, rappresentano un’alternativa alle patatine fritte per chi ama organizzare aperitivi casalinghi ma di certo, non sono utili per un regime alimentare dietetico. Dunque se volete perdere peso, sarebbe meglio evitare di farne uso (almeno per un po’).

2. Funghi secchi

Anche i funghi, considerati dietetici nella sua versione fresca, non sono altrettanto dietetici se consumati secchi. Infatti, quando si parla delle verdure con più calorie, è fondamentale citare i funghi secchi. Caratterizzati da un apporto energetico di 296 calorie circa ogni etto di prodotto edibile, sono perfetti per cucinare ottimi risotti. Attenzione, però: prima di utilizzarli – se non si punta a consumarli subito è bene congelarli in un sacchetto di plastica ed evitare la conservazione a temperatura ambiente – è bene reidratarli tenendoli in ammollo in acqua per cinque minuti.

3. Ceci

I ceci, fra tutti i legumi, sono quelli maggiormente calorici; il loro apporto calorico è infatti di 361 kcal per ogni 100 g e contengono una percentuale di grassi di circa il 6%. Sono ottimi in minestre, zuppe ed insalate; si possono ridurre in crema per preparare polpette speziate (falafel) oppure usarli sotto forma di farina per realizzare impasti dolci o salati. Anch’essi vanno tenuti sotto controllo per cui bisogna limitarsi a mangiare delle porzioni medie.

4. Fagioli

I fagioli, come tutti i legumi, costituiscono un alimento fondamentale per il benessere dell’organismo in quanto contengono le fibre. Occorre, però, fare attenzione alle porzioni: 100 g di fagioli secchi apportano un’energia di 330 kcal. Anche i fagioli generalmente vengono preparati aggiungendo ingredienti particolarmente grassi. Per tale motivo è importante utilizzare la bilancia per monitorare le quantità e per non esagerare.

Mentre, i fagioli borlotti – da intendersi bolliti e senza sale – apportano circa 162 calorie all’etto. Varietà di fagioli originaria della Colombia, i borlotti sono particolarmente apprezzati per via della loro ricchezza in calcio e potassio. Inoltre, in virtù del loro contenuto di proteine sono considerati una ottima alternativa alla carne per chi vuole dare più spazio agli alimenti di origine vegetale.

5. L’alga spirulina

L’alga spirulina, consumata soprattutto in polvere, è considerata un vero e proprio super food. Caratterizzata da un apporto energetico pari a 290 calorie circa all’etto, ha proprietà benefiche note da tempo immemore come acidi grassi essenziali della serie Omega 3 e Omega 6. In questo novero è possibile ricordare la presenza di calcio, ma apporta anche betacarotene, vitamine del gruppo B, vitamina D e sali minerali che hanno effetti energizzanti utili quando il metabolismo tende a ridurre la propria attività.

6. Olive nere

Per quanto riguarda le olive è importante sapere che dalla loro spremitura si ottiene l’olio, un grasso assolutamente puro. È molto utilizzato per: arricchire l’insalata, il sugo per condire la pasta oppure per la salamoia. Le olive verdi hanno un apporto calorico di 142 kcal ogni 100 g, mentre quelle nere addirittura di 235 kcal. Anche se queste calorie derivano dai cosiddetti “grassi buoni” di origine vegetale, è consigliabile evitare il loro consumo quotidiano.

7. Patate (fritte)

Nelle patate i carboidrati sono presenti sotto forma di amido; questi tuberi forniscono 83 kcal ogni 100 g. Esse sono cucinate al forno oppure in padella con l’aggiunta di olio o vengono fritte. Ciò non fa altro che appesantire ancora di più il loro carico calorico. Esse, però, contengono vitamine e minerali per cui vale la pena mangiarle, ma è consigliabile una cottura al vapore. Caratterizzate da un apporto energetico di 218 calorie ogni etto di prodotto edibile, le patate fritte sono tra le verdure più calorie. Spesso demonizzate, se le si prepara con attenzione e se si modera l’assunzione non fanno certo male. Per quanto riguarda il primo punto, è molto importante scegliere l’olio con il punto di fumo più alto – quello extra vergine di oliva – e mantenere costante la temperatura di cottura.

8. Manioca

Con un apporto energetico di 160 calorie all’etto, la manioca, radice originaria del Brasile, va consumata esclusivamente previa cottura. Da cruda, infatti, contiene percentuali molto basse di una sostanza estremamente tossica (fa eccezione un’unica varietà). Priva di glutine quindi adatta ai celiaci, rappresenta una buona fonte di potassio. Dalla manioca si ricavano molti prodotti, compreso il foraggio per il bestiame; alcuni derivati destinati all’alimentazione umana sono: cassava secca, farina di yuca, fecola di manioca e tapioca. La manioca può essere utilizzata in moltissimi modi, quasi tutti identici a quelli delle patate.

9. Avocado

Con le sue (circa) 160 calorie all’etto, un avocado di medie dimensioni può regalarci la bellezza di 230-240 calorie tutte insieme: l’equivalente, più o meno, di due madeleine col ripieno al cioccolato. Cifre interessanti, se pensiamo ai paesi dove ancora sussiste il problema della malnutrizione ma che, nel nostro caso, addizionate a un’abbondante porzione di verdura condita – accompagnata magari da una bella pagnotta e del prosciutto – possono spostare l’apporto calorico del pasto. E quello della bilancia.

Tuttavia non è necessario allarmarsi. Come per tutti i cibi, prima di puntare il dito sulle calorie è bene qualche considerazione sul comune concetto di porzione. Di fatto è sufficiente che quando ci troviamo lì, col coltello in mano e il nostro bel frutto appoggiato sul tagliere, siamo consapevoli che per non sforare dobbiamo attenerci alla porzione raccomandata. Quella che apporta circa 50-75 calorie, cioè non più di un quinto-un terzo del frutto. Non intero, quindi, né la metà, com’è abitudine piuttosto diffusa, per praticità in fase di preparazione.

D’altronde il fatto che un cibo sia considerato healthy non è mai un via libera a un consumo incontrollato, e che un alimento possa avere effetti positivi una volta inserito nella dieta non significa che possa risolvere problemi legati ad abitudini alimentari scorrette o alla sedentarietà. Non ha alcun senso quindi aggiungere semplicemente l’avocado ai nostri pasti, come se potesse in qualche modo “lavar via” i grassi cattivi.

10. Aglio

Anche se sembra strano, tra i vegetali con più calorie è necessario annoverare l’aglio. Con un apporto energetico di circa 150 calorie all’etto, è un concentrato di principi nutritivi utili alla salute, dal momento che contiene amminoacidi, proteine e minerali. Degna di nota è infine la sua capacità di stabilizzare i livelli di colesterolo LDL.

11. Semi di soia

Con un apporto energetico di circa 140 calorie all’etto, i semi di soia sono ricchi di proteine nobili. Per questo motivo, rappresentano un punto di riferimento importante quando si parla di ingredienti della cucina vegetariana o vegana. Quando li si nomina, è bene ricordare anche la presenza di un portentoso antiossidante naturale come la vitamina E.

Ma oltre alle verdure già citate, ce ne sono anche altre che hanno un valore calorico abbastanza alto. Tra questi, notiamo i piselli, il mais giallo dolce, la pastinaca, il cavolfiore verde, i carciofi, le cipolle, le barbabietole, i peperoncini e i cavoletti di Bruxelles.

