7 motivi per smettere di mangiare tonno in scatola

Prima di aprire una scatoletta di tonno e gustartela dovresti sapere quali rischi corre la tua salute.

Molte persone considerano il consumo di pesce molto salutare. In effetti mangiare pesce fa bene alla salute ma è essenziale avere una dieta equilibrata in fatto di nutrienti e vitamine.

Tra le varietà di pesce più popolari e più consumate c’è il tonno. Ma questo pesce, che mangiamo spesso in scatola, è sano o pericoloso per la salute? Ce lo chiediamo spesso anche perchè in mancanza di tempo un tramezzino con tonno e pomodoro è sempre un’alternativa apprezzata.

Ti potrebbe interessare anche >>> Pangasio, mangiare questo pesce è pericoloso per la salute

Ecco 7 motivi da considerare prima di aprire una scatoletta di tonno

1. Alto contenuto di sodio

Il tonno in scatola è particolarmente popolare tra gli atleti per via del suo alto contenuto proteico perché li aiuta a costruire i muscoli. Ma una singola lattina di tonno può contenere anche più di 600 mg di sodio, che può aumentare la pressione sanguigna e portare all’embolia (blocco improvviso di un’arteria o di un vaso sanguigno).

2. Assorbimento di metalli pesanti

I tonni sono predatori, il che significa che mangiano pesci più piccoli e finiscono per consumare metalli pesanti come il mercurio, che si accumulano lungo la catena alimentare. Quando gli umani mangiano tonno, ingeriscono anche questi metalli. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), anche una piccola quantità di mercurio può danneggiare il sistema digestivo, i reni, la pelle e il sistema immunitario. Troppo mercurio può aumentare il rischio di infarti fino al 70% e causare danni al cervello, che possono manifestarsi come problemi di concentrazione e altri disturbi cognitivi. Sebbene nella maggior parte dei casi il livello di mercurio nei pesci sia abbastanza basso da non preoccuparsi, ci sono sempre dei rischi, specialmente se consumati molto regolarmente.

3. Allevamento massiccio di tonni

La domanda di pesce continua a crescere in tutto il mondo, ma allo stesso tempo gli stock ittici continuano a diminuire. Ciò ha portato a un graduale aumento dei vivai di pesci. In questi luoghi, il tonno cresce in un ambiente sovraffollato, dove viene ingrassato e poi venduto. L’agricoltura contribuisce all’esaurimento delle risorse di pesca a causa della grande quantità di pesce necessaria per nutrire il tonno, il che peggiora il quadro.

Ti potrebbe interessare anche >>> 8 specie di pesci che dovreste evitare per preservare la vostra salute

4. Prodotti chimici di massa

Attualmente, gli oceani sono molto inquinati, pieni di prodotti tossici che i pesci consumano passivamente. Queste sostanze chimiche comprendono i difenili policlorurati (PCB) e le diossine, due agenti cancerogeni presenti nello strato grasso di molti tipi di pesci.

5. Rischio di intossicazione alimentare

Mangiare pesce di allevamento o in scatola può essere pericoloso. Secondo il Center for Disease Control and Prevention, il 75% dei casi di intossicazione alimentare in tutto il mondo sono causati dal consumo di questi prodotti a base di pesce, tuttavia è importante tenere presente quanto sia fresco e come preparare il cibo gioca un ruolo fondamentale in questi casi.

6. La pesca del tonno uccide i delfini

Il tonno non è l’unica creatura marina intrappolata in reti giganti. Delfini, squali e molti altri animali finiscono per morire con il tonno.

7. Inquinamento oceanico

L’industria della pesca è responsabile di gran parte dell’inquinamento delle acque del mondo. Reti, trappole e molti altri meccanismi tipici delle barche da pesca sono fatti di parti in plastica e metallo, che spesso finiscono in acqua. Questo tipo di inquinamento è mortale per la vita marina, in particolare per gli uccelli acquatici, che spesso confondono plastica e cibo, rimangono intrappolati e talvolta finiscono anche per soffocare.

Come puoi vedere, pescare e mangiare tonno non è così innocuo come potrebbe sembrare.

Puoi salvaguardare l’ambiente e continuare a goderti il ​​pesce, prendendo in considerazione il metodo di pesca, la sua provenienza e la gestione della sua riproduzione.

Tra le specie di pesci per le quali non si sperimenta la pesca massiva e la loro agricoltura è ben gestita troviamo:

– Merluzzo del Pacifico, sgombro, nasello bianco, sardine, salmone del Pacifico, sogliola di Hastings, trota, rombo europeo, tonno albacora per la lenza e orata grigia per la lenza.

Tra le specie ittiche che sono sovrasfruttate, in via di estinzione o la cui agricoltura è dannosa per l’ambiente, troviamo:

– Branzino, skate, squalo, sciabola, salmone atlantico, tonno rosso, pesce spada, merluzzo bianco, ippoglosso dell’Atlantico e della Groenlandia e orata.

Fonte: Santé+

Ti potrebbe interessare anche >>> 8 frutti di mare | benefici per la salute e come cucinarli