La tisana al cumino è un rimedio naturale molto utile per risolvere problemi di gonfiore addominale.

Quello della pancia gonfia è un problema che affligge molte donne, specie in periodi di forte stress o in cui non si è al top della forma.

Per fortuna, in natura esistono alcuni rimedi che possono risolvere il problema, eliminando il fastidio degli abiti che stringono in vita o dell’immagine allo specchio che non corrisponde a quella che si vorrebbe vedere. Tra i tanti, uno che in poche conoscono ma che si rivela davvero utile è quello della tisana a base di cumino.

La tisana al cumino è un ottimo rimedio contro la pancia gonfia

Avere la pancia gonfia è una sensazione sempre spiacevole e che chiunque vorrebbe evitare sia per un mero fattore estetico che per il fastidio che si prova. Quando il problema diventa importante, poi, al tutto si unisce il problema di non riuscire ad allacciare i jeans o di non entrare a pennello nell’abito desiderato. Si tratta quindi di un problema che in determinati momenti può complicare le cose.

Per risolverlo, oltre ad appositi esercizi per sconfiggere la pancia gonfia, esiste un rimedio naturale che arriva direttamente dall’India. Si chiama Jal jeera e a differenza di quanto faccia pensare il nome è a base di un alimento che tutti conosciamo. Si tratta infatti di una tisana al cumino.

Il cumino è una spezia dal sapore amaro e con un odore molto forte. Ricco di proprietà, aiuta il nostro organismo in diversi modi. Tra le altre cose, ad esempio, aumenta il senso di sazietà e agevola la digestione. Ma, cosa più importante, aiuta a sgonfiare la pancia. Sotto forma di tisana, il suo contributo si fa più forte perché grazie al calore dell’acqua il cumino riesce a rilasciare tutte le sue proprietà.

Come preparare la tisana al cumino?

In realtà è molto semplice, basta infatti scaldare dell’acqua sul fuoco e quando arriva ad ebollizione aggiungervi due cucchiai di semi di cumino. A questo punto si spegne la fiamma e si copre il tutto lasciandolo riposare fin quando l’acqua non raggiunge la temperatura ambiente ed una colorazione tendente al marroncino. Si filtra il tutto e la tisana è pronta da bere.

Un rimedio semplice quanto funzionale e che in poco tempo allevierà il senso di gonfiore, risolvendo al contempo eventuali problemi di digestione.

Attenzione: La pancia gonfia, specie se è un problema ricorrente, può essere il sintomo di problemi che, prima di tutto, andrebbero individuati con il proprio medico. A volte può infatti trattarsi di semplici problemi di digestione. Ma, in altri casi la pancia gonfia può dipendere da intolleranze o allergie alimentari che andrebbero indagate e risolte. Prima del fai da te, quindi, è bene accertarsi delle eventuali cause.