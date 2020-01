Parigi | Accoltella passanti urlando “Allah Akbar” | 2 morti, video

A Parigi, in un parco a Villejuif, un uomo ha accoltellato alcuni passanti di cui uno è morto insieme all’aggressore. Si teme attacco terroristico, video.

Torna la paura a Parigi dove, intorno alle 14, un uomo, urlando “Allah Akbar”, ha accoltellato alcuni passanti, uccidendone uno, in un parco a Villejuif, comune della banlieue parigina. L’aggressore è poi stato ucciso dalla polizia. L’autostrada che passa nei pressi del parco è stata chiusa al traffico mentre sono in corso le indagini per scoprire se l’uomo avesse anche dell’esplosivo con sè.