Le 6 droghe della felicità presenti nel nostro corpo | Come usarle

Le 6 droghe della felicità presenti nel nostro corpo | Quali sono e come usarle al meglio per vivere ogni giorno felice e raggiungere i nostri obiettivi

Il corpo è una macchina perfetta, ci dona tutto quello di cui abbiamo bisogno anche se molte di queste cose non sono conosciute e, di conseguenza, non vengono usate al meglio. Un esempio? Abbiamo dentro di noi delle “droghe naturali” che, se usate nel migliore dei modi, renderebbero le persone decisamente più felici e in grado di raggiungere i proprio obiettivi quotidianamente senza arrivare ad usare “droghe chimiche” che, di certo, non hanno mai fatto bene a nessuno.

Ma di cosa parliamo nello specifico? In pratica delle 6 droghe della felicità che ogni uomo, donna e bambino, possiede dentro di se. Conosciamole e scopriamo come poterle usare al meglio per essere felici nel modo più naturale che conosciamo!

Le 6 droghe della felicità | Quali sono?

Il corpo produce ben 6 droghe che regalano felicità più di ogni altra cosa al mondo. Ovviamente non si tratta di sostanze stupefacenti sintetiche, che comportano gravi dipendenze ed effetti collaterali devastanti. Al contrario, si tratta di quanto di più genuino esista in natura. D’altronde il corpo sa bene ciò di cui ha bisogno e sa produrlo da solo, all’occorrenza.

La felicità è un fatto di chimica, o meglio, di processi chimici che avvengono nel nostro corpo.

E fin qui nulla di particolarmente strano. La domanda è: possiamo controllare questi processi apparentemente casuali? Diventando quindi i registi chimici della nostra felicità? Iniziamo dalle basi. Sono sostanzialmente quattro i neurotrasmettitori che nel nostro corpo provocano la felicità. Stiamo parlando di:

dopamina ,

, serotonina ,

, ossitocina

endorfine.

Sono loro il benefico quartetto responsabile della nostra felicità. E anche quando la giornata non inizia col piede giusto, possiamo provare a raddrizzarla “piratando” questi agenti chimici e producendo una serie di effetti benefici sul nostro umore. Il segreto come sempre sta nell’esercizio. Ma cerchiamo di scoprire di più sulle 4 droghe e sulle alter due ancora non menzionate e come “sprigionarle” dal nostro fisico per essere felice.

La Dopamina produce Euforia | Come usarla

La dopamina è la prima “droga” naturale che abbiamo dentro di noi. E’ un neurotrasmettitore che viene liberato nel nostro corpo quando raggiungiamo un obiettivo. Ovviamente perché ciò avvenga devono succedere due cose: che ci poniamo obiettivi, e che li raggiungiamo.

È la dimostrazione scientifica che procrastinare rende infelici, colpevoli. Questo perché procrastinare ci toglie l’iniezione giornaliera di dopamina. Per raggiungere l’euforia e dunque, sprigionare dopamina, dovremmo, al contrario di procrastinare, creare obiettivi anche piccoli, scriverli su un foglio, in modo da essere coscienti di averli raggiunti. Solo in questo caso si crea istantanea felicità in noi stessi. E’ quindi importante non solo avere obiettivi annuali, mensili o settimanali, ma anche giornalieri. Se siete imprenditori l’approccio deve poi cadere a cascata sul vostro team. Assegnare obiettivi e gratificare le persone quando li raggiungono è essenziale per creare felicità nel gruppo di lavoro.

Seratonina regala il Buonumore | Ecco come liberarla

La seconda “droga” che il nostro corpo ci regala ogni giorno inconsapevolmente è la Seratonina, ossia l’agente chimico che scorre quando ci sentiamo significativi e importanti. E’ spesso il campo sul quale lavorano gli psicofarmaci, combattendo solitudine e depressione, che non sono altro che i sintomi dell’assenza di serotonina. Diciamo però che per essere felici possiamo scegliere metodi più evoluti, e non essere costretti ad assumere sostanze. Ci sono infatti alcuni modi scientifici per liberare serotonina nel nostro corpo. Possiamo provare quindi:

La gratitudine . Spesso non riusciamo a mettere in luce le cose belle che già tutti i giorni ci capitano, e i livelli di serotonina ne risentono. Proviamo quindi ogni giorno a identificare tre cose per cui ci sentiamo grati. Ne vedremo presto i benefici.

. Spesso non riusciamo a mettere in luce le cose belle che già tutti i giorni ci capitano, e i livelli di serotonina ne risentono. Proviamo quindi ogni giorno a identificare tre cose per cui ci sentiamo grati. Ne vedremo presto i benefici. L’autocelebrazione . Un esempio ci viene da un noto imprenditore Milanese, che (a quanto pare) durante i festini era solito proiettare video della folla che lo applaudiva. Certo, può sembrare una mossa da egocentrici a livelli stratosferici, e sicuramente l’autocelebrazione va usata a piccole dosi. Però è anche la prova del fatto che il nostro cervello fatica a distinguere tra eventi reali e immaginari, e che possiamo quindi “indirizzare” i nostri processi chimici, regalandoci serotonina e felicità.

. Un esempio ci viene da un noto imprenditore Milanese, che (a quanto pare) durante i festini era solito proiettare video della folla che lo applaudiva. Certo, può sembrare una mossa da egocentrici a livelli stratosferici, e sicuramente l’autocelebrazione va usata a piccole dosi. Però è anche la prova del fatto che il nostro cervello fatica a distinguere tra eventi reali e immaginari, e che possiamo quindi “indirizzare” i nostri processi chimici, regalandoci serotonina e felicità. Sognare a occhi aperti . Immaginarsi un futuro più bello ci fa bene.

. Immaginarsi un futuro più bello ci fa bene. Fare l’amore. forse questa si poteva anche immaginare da soli ma spesso non si fa. Fare l’amore libera seratonina rendendoci immediatamente felici e leggeri. Al contrario di quando, invece, litighiamo! Dunque fare l’amore è il metodo più semplice per liberare questa sostanza della felicità!

forse questa si poteva anche immaginare da soli ma spesso non si fa. Fare l’amore libera seratonina rendendoci immediatamente felici e leggeri. Al contrario di quando, invece, litighiamo! Dunque fare l’amore è il metodo più semplice per liberare questa sostanza della felicità! Esporsi almeno 20 minuti al sole ogni giorno. Questo lo sanno bene le popolazioni scandinave. Sanno quanto la mancanza di sole renda infelici. Senza contare che tra gli altri noti benefici c’è l’assunzione di vitamina D attraverso la luce.

Il corpo produce seratonina semplicemente essendo grati per ciò che si ha, sia a livello materiale che dal punto di vista affettivo.

L’Ossitocina rafforza la Fiducia in noi stessi | Come liberarla

Le donne in procinto di partorire sanno di cosa stiamo parlando. L’ossitocina è in grado di liberare sensazioni di felicità naturalmente, ma come fare a liberarla dal nostro corpo? L’ossitocina crea intimità e fiducia, e favorisce l’instaurarsi di relazioni sane. E’ infatti già rilasciata naturalmente dalle madri durante il parto e l’allattamento, così come viene rilasciata durante gli orgasmi e negli abbracci. Il dottor Paul Zak, ha affermato in uno studio americano che il tocco interpersonale riduce lo stress cardiovascolare e migliora il sistema immunitario. Gli eventi di team building aziendali dove ci si tocca non sono un caso: i contatti umani fanno bene. Diamo quindi un consiglio agli uomini, che potrà sembrarvi bizzarro ma sicuramente vi darà benefici: abbracciatevi, abbracciatevi quando vi incontrate, come d’altronde si fa da tempo in India, dove l’abbraccio tra amici è pratica comune. Gli abbracci fanno bene e a dirlo è la scienza, quindi vi suggeriamo addirittura una prescrizione medica da seguire: cinque abbracci al giorno. E lo stress lascerà spazio alla fiducia. Per fare una bella scorta di “affetto” abbracciate non solo amici, ovviamente, ma tutti coloro delle quali avete stima e amore: parenti, amiche, figli (ovviamente). Insomma l’abbraccio fa miracoli, e non è una novità!

Meno rabbia con le Endorfine | Come usarla al meglio

Le endorfine, nota come “droga” degli sportivi, favorisce un’energia positiva diminuendo la rabbia. Vi è mai capitato di essere nervosi o arrabbiati e, dopo una corsetta o una seduta in palestra, di uscirne felici e rilassati? Ecco, in quel caso ciò che abbiamo svegliato è stata una bella scarica di endorfine che hanno spazzato via la rabbia in eccesso e liberato energia positiva.

Le endorfine sono simili alla morfina e agiscono come analgesico e sedativo. Diminuiscono la nostra percezione del dolore, in pratica, e ci fanno arrabbiare meno. Potremmo dire che ci rendono meno vulnerabili ai problemi della vita. Fare sport aiuta ad aumentare le endorfine, così come aiutano il sesso e le risate. A questo riguardo esiste lo yoga della risata, che è una piacevolissima pratica che ti consigliamo di approfondire. Anche alcuni profumi sono stati collegati a un aumento di endorfine, per esempio quelli di lavanda e vaniglia, così come l’assunzione di cacao. Proprio per questo una bella barretta di cioccolato fondente (magari biologico) dovrebbe sempre stare a vostra disposizione sulla scrivania.

Adrenalina sconfigge le paure | Come usarla

L’adrenalina o anche conosciuta come Epinefrina, un ormone in grado di suscitare emozioni uniche, provocando contemporaneamente brividi di piacere e di paura. Viene rilasciata in tutte quelle situazioni che comportano paura, rischio, pericolo, minacce e stress sul piano fisico o emotivo e per tale ragione è conosciuta anche con l’appellativo di “ormone della paura”. Ma questo neurotrasmettitore può essere prodotto anche in conseguenza di eccitazione, esposizione a luci molto intense e forti rumori, dolore, ipoglicemia o ipotensione.

Nel linguaggio comune, l’aggettivo adrenalinico si riferisce a una situazione che fa paura e contemporaneamente dà energia e la cosiddetta “scarica di adrenalina” descrive quella particolare sensazione in cui i riflessi risultano acuiti, la soglia di vigilanza aumentata e le emozioni amplificate.

A livello ancestrale, l’adrenalina è collegata all’istinto di sopravvivenza e rappresenta una componente essenziale della cosiddetta reazione di ‘lotta o fuga’

L’adrenalina si produce negli sport estremi e ogni volta che facciamo qualcosa che va oltre la nostra comfort zone. Le azioni insolite in pratica ci danno iniezioni adrenaliniche. Producendo una bella scarica energizzante. Cosa significa? Che quando siete stanchi è molto importante rompere la stanchezza, magari con qualcosa di strano e inaspettato. La sua azione è complessivamente volta a garantire una pronta ed efficace reazione al pericolo, fornendo maggiori livelli di energia ai muscoli e convogliando tutte le risorse verso organi e attività principali. In più l’adrenalina aiuta a vedere meglio, nel senso che quando questo ormone è attivato, si sviluppa un miglioramento della funzione visiva in modo da poter vedere meglio in situazioni di buoi.

Gaba | Un potente antistress meditativo

Questo è il meno conosciuto come droga della felicità ma non per questo meno potente. Il Gaba, o anche detto acido y-aminobutirrico, ed è in qualche modo il contraltare dell’adrenalina. Viene prodotto quando entriamo in uno stato meditativo, e produce una felicità sicuramente meno adrenalitica ed energizzante, più legata alla calma e alla serenità. Se pensavi che la meditazione fosse cosa di poco conto, ebbene ti sbagliavi di grosso, poiché la meditazione è scientifica e rende felici in modo duraturo. E la felicità, se non lo sapevi, fa i soldi. Dunque, il Gaba è un potente antistress visto che si tratta del principale responsabile della regolazione dell’eccitabilità neuronale del sistema nervoso. Per approfittarne è sufficiente regalarsi qualche minuto di meditazione quotidiana.

