I 6 gesti che ti permettono di leggere chiunque come un libro aperto

Vuoi capire chi hai davanti? c’è un modo per decifrare una persona analizzando il suo inconscio, devi solo interpretare correttamente il suo linguaggio del corpo.

Trascorriamo il nostro tempo cercando di decodificare i messaggi degli altri. Cerchiamo di leggere tra le righe per capire cosa provano veramente gli altri. Tuttavia, questa non è una cosa facile, soprattutto quando ci troviamo di fronte a persone impassibili che non lasciano mai trasparire nulla. Inoltre a volte potremmo avere a che fare con persone confuse che non dicono mai ciò che provano veramente.

Il linguaggio non verbale è una specie di finestra che si apre sui nostri sentimenti più profondi. Aiuta a riflettere i nostri pensieri, idee e pregiudizi più profondi. Quindi, concentrandoci su questi “indizi”, possiamo imparare di più sui sentimenti degli altri al fine di guidare meglio i nostri comportamenti. È quindi un parametro essenziale per la prosperità delle nostre relazioni.

6 espressioni del corpo che ti consentono di analizzare i pensieri degli altri

1) La stretta di mano

Il modo in cui qualcuno ti stringe la mano può darti un’idea del suo approccio. Esistono 3 tipi di strette di mano: palmo in su, palmo in giù e infine quando entrambe le mani sono nella stessa posizione. Il primo caso significa che hai a che fare con una persona umile, il secondo che hai a che fare con una persona dominante e il terzo suggerisce una perfetta neutralità.

Analizzando il modo in cui una persona ti stringe la mano, puoi quindi definire il tipo di personalità che hai di fronte ed essere in grado di reagire ipso facto. Scopri come una stretta di mano può predire la morte

2) Il sorriso

Il sorriso di una persona può darti un’idea delle sue emozioni. In effetti, noterai che quando una persona sorride sinceramente, si vede nei loro occhi. In realtà, ci sono due muscoli che vengono utilizzati principalmente quando sorridiamo: lo zigomatico (agli angoli della bocca) e l’ orbicolare (intorno alle palpebre). Quando viene usato solo lo zigomatico, mostra che la persona che hai di fronte sorride forzatamente.

3) gesti iconici

Si chiamano gesti di prassi. Questi gesti universali e popolari sono simbolici e possono sostituire la parola. Inoltre, puoi scoprire se una persona sta mentendo o dicendo la verità semplicemente prestando attenzione a questi gesti. Ad esempio, una persona può dire “NO” e annuire inconsciamente contraddicendo le sue parole.

4) Le mani

Il gesto della mano di una persona può rivelare il suo stato d’animo. Quando una persona è rilassata, tende ad aprire le mani e a spostarle con una certa facilità. D’altra parte, quando è tesa, nervosa o in contrasto con te, si stringerà la mano per contenere le sue emozioni.

5) Le braccia

Come le mani, anche le braccia possono essere rappresentative dello stato mentale di una persona. Ad esempio, quando qualcuno mette la mano sull’avambraccio, significa che sta cercando di trattenere le emozioni negative e di calmarsi.

Se una persona unisce le braccia e mette un palmo contro l’altro, significa che è stressata. In effetti, è una specie di riflesso che abbiamo sviluppato quando eravamo bambini e che non scompare. Quando eravamo piccoli, gli adulti tendevano a tenerci per mano per rassicurarci. Quindi è un modo inconscio di trovare un senso di sicurezza.

Quando una persona agita il braccio e perde il controllo dei propri movimenti, significa che è arrabbiata e la agita l’argomento di cui stai parlando. Quindi cerca di temperare cambiando argomento e parlando di cose più piacevoli.

Quando qualcuno mette le braccia dietro la schiena, significa che si sente perfettamente a proprio agio con te. Inconsciamente, rivela le parti più vulnerabili del suo corpo, il che rivela il suo livello di fiducia verso di te.

Quando una persona è interessata a te, terrà entrambe le mani e avrà entrambe le braccia distese verso il basso, quando una persona non è interessata a te, terrà le braccia incrociate, un simbolo di barriere comunicative.

6) Le espressioni facciali

Quando siamo ansiosi, tendiamo ad adottare gesti insoliti per calmare la nostra agitazione. Tremiamo, gesticoliamo in tutte le direzioni e cerchiamo il meglio possibile di controllare questa tensione corporea. In situazioni stressanti, gli uomini tendono a toccarsi il viso e le donne al collo, ai vestiti e persino ai capelli. Questo atteggiamento inconscio in realtà ci consente di stabilizzare la frequenza cardiaca per calmarci.

