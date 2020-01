5 cose da fare per attirare un buon Karma nel 2020

Il Karma è soprattutto un flusso di energia che circola liberamente, questi flussi si formano secondo le nostre intenzioni e possono quindi influenzare la nostra vita a seconda della natura delle nostre azioni.

Originario delle tradizioni spirituali orientali, Karma, è una parola sanscrita che significa atti. Principio cosmico di causa ed effetto, è collegato ai cicli della reincarnazione e si basa sulla teoria secondo cui qualsiasi azione, buona o cattiva, porta a conseguenze dalle quali nessuno può sfuggire. Derivato dal potere divino secondo i buddisti, il Karma è quindi un sistema imparziale di punizione spirituale, inteso a mantenere l’equilibrio e la giustizia universale.

Il karma è intrinsecamente legato al pensiero, che è responsabile delle nostre azioni. È quindi il principio di volontà che manifesta un atto di coscienza che determina il nostro processo decisionale.

Karma: un “effetto farfalla” spirituale

Alcuni credono che sia impossibile cambiare il proprio destino. È immutabile e governato da forze al di fuori del nostro controllo. Altri, tuttavia, credono in una versione spirituale dell’effetto farfalla. Sviluppato nel 1972 dallo scienziato e meteorologo americano Edward Lorenz, si basa sulla teoria secondo cui un battito d’ali prodotto dall’omonimo animale in una posizione specifica potrebbe provocare una tempesta dall’altra parte del mondo.

Un concetto chiave nella teoria del caos di Lorenz, rivela una causalità che è altamente rappresentativa della nozione di Karma come la conosciamo oggi. Supponendo che le nostre azioni siano quindi decisive, è possibile modificarle per promuovere un flusso di energia positivo.

Ecco 5 suggerimenti per attirare un buon karma:

1.Fai del tuo meglio per aiutare gli altri

Il dono di se stessi è un principio altruistico essenziale per vivere una vita serena e migliorare il proprio Karma. Aiutare una vecchia signora a portare la spesa, tenene la mano di un cieco che deve attraversare la strada o persino salvare un animale abbandonato, sono spesso gesti apparentemente innocui che, oltre a portarti gratitudine che riscalda il cuore , avranno un impatto significativo sulle energie che ti circondano.

2. Fai beneficenza

Per aiutare gli altri in modo più coerente, è possibile investire in opere di beneficenza. Che si tratti di una casa-famiglia, di missioni locali o di un’associazione più grande, puoi contribuire al benessere di chi ti circonda e aiutare chi è nel bisogno. Una presenza premurosa, un sorriso o una piccola attenzione a volte possono fare la differenza.

3. Di sempre la verità

“Il tempo consuma l’errore e lucida la verità.” Parole del tenente e duca di Lévis che illustrano perfettamente il potere rivelatore dei giorni e degli anni che passano. In effetti, qualsiasi inganno che pensi di aver nascosto riapparirà prima o poi. Questo è il potere dell’universo e del Karma di premiare le nostre azioni senza mai fallire nel suo compito.

4. Abbi cura del tuo benessere

Prima di pensare di aiutare gli altri, devi anche capire l’importanza di aiutare te stesso. Inizia con il miglioramento del tuo benessere che ha un enorme impatto psicologico sulle tue azioni. Poiché la volizione è intrinsecamente legata al karma, le vostre intenzioni devono quindi nascere in una mente priva di pensieri negativi.

5. poniti le domande giuste

“Il più grande viaggiatore è colui che una volta è stato in grado di aggirare se stesso”. Non sorprende che questa massima gandhiana illustri l’ultimo cambiamento essenziale per migliorare il karma. In effetti, ogni trasformazione inizia con una profonda introspezione e un interrogatorio dei suoi atti. Questo soliloquio che potrebbe sembrare inutile, anche risibile, è in realtà essenziale perché molto spesso, allontanandoci dai diktat che ci governano, riusciamo a trovare i nostri veri valori.

