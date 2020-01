Nuovo amore per Lady Gaga | Il bacio con l’uomo misterioso – VIDEO

Nuovo amore per Lady Gaga | Il bacio con l’uomo misterioso –...

Nuovo amore per Lady Gaga | Il bacio con l’uomo misterioso al countdown di Capodanno segna l’inizio di una nuova love story – VIDEO

Il nuovo anno ha portato l’amore a Lady Gaga. Il bacio con l’uomo misterioso al countdown ha segnato l’inizio di una nuova love story per la cantante

Lady Gaga, quindi, si è fidanzata? Pare proprio di sì, specie dal video che sta circolando su Twitter in queste ore. in più sembra che il nuovo fidanzato di Gaga sia davvero un bell’uomo. Scopri di più nel video in alto

