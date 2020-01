Caterina Balivo ha svelato un retroscena inedito su Pamela Prati.

A “Vieni da me” si è tornati a parlare del caso mediatico del 2019, ovvero il Prati Gate.

In tale occasione, Caterina Balivo ha deciso di condividere con tutti un curioso retroscena che risale a circa un anno fa quando, prima di intervistare la Prati, aveva avuto modo di parlare con lei in camerino.

A suo dire, ai tempi non aveva sospettato di nulla e tutto anche per le emozioni che la Prati aveva mostrato, anche in privato, parlando dei sui figli in affido.

