Astrologia | L’obiettivo che devi porti per il 2020

Il 2020 è finalmente arrivato. Scopri qual è l’obiettivo che dovresti porti per questo nuovo anno secondo le stelle.

Quando ci si trova a cavallo tra un anno e l’altro, viene quasi spontaneo ripensare ai 12 mesi trascorsi e agli obiettivi raggiunti. Spesso, nella speranza di migliorare la propria vita, ci si trova a stilare una lista di desideri che ben presto si trasformano in buoni propositi per l’anno che verrà. La verità è che raramente questi propositi vengono raggiunti perché alla base manca spesso la giusta motivazione o perché gli impegni di tutti i giorni tendono a prendere il sopravvento, facendo dimenticare ogni pensiero riguardo il nuovo anno, ormai in corso.

Esiste però un modo per migliorarsi almeno un po’ ed è quello di focalizzarsi su un solo obiettivo che sia quello più adatto al personale percorso di crescita. Un obiettivo che ben si sposa con la strada percorsa e con quella che ci si trova davanti.

E quale miglior modo di scoprirlo se non quello di consultare le stelle?

Oggi, dopo aver visto come inizierà il 2020 per ogni segno dello zodiaco e qual è il motivo per cui ognuno di noi dovrebbe volersi più bene, scopriremo qual è il miglior obiettivo che ogni segno zodiacale può porsi per questo 2020. In questo modo ci sarà l’opportunità di crescere e migliorarsi, trovandosi a fine anno con la soddisfazione di ave raggiunto un obiettivo davvero importante e in grado di migliorare la vita. Trattandosi di qualcosa che ha spesso a che fare con le emozioni e i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente del proprio profilo. In questo modo si avrà un’idea più chiara di ciò che si può fare per migliorare l’anno appena iniziato.

Astrologia: Ecco l’obiettivo per il nuovo anno più giusto per te in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Prenderti cura di te

Negli ultimi tempi ti sei trovata più concentrata ad assecondare gli altri che te stessa. Si tratta di un meccanismo che hai messo in moto per uscire da un periodo poco felice ma che non sei più riuscita a scrollarti di dosso. Ebbene, anche se forse non te ne sei ancora resa conto, si tratta di un atteggiamento che non riesce a renderti felice. Tu sei da sempre una persona decisa, che sa cosa vuole e che non esita a prenderselo e questo nasconderti dietro consensi o parole gentili rischia di mettere da parte la tua vera te portandoti a non riconoscerti più. L’obiettivo per il 2020 dovrà quindi essere quello di prenderti cura di te. Se le esperienze ti hanno insegnato l’empatia è giusto che tu ne mantenga gli aspetti positivi. Al contempo però, è anche giusto che prima di ogni altra cosa torni a rendere conto a te stessa. Perché come sai bene, nessuno al mondo è più importante di te e per essere felice, nel 2020 dovrai assegnarti il compito di ritrovarti, fermarti a conoscerti nuovamente e assecondare prima di tutto te stessa.

Toro – Eliminare qualche difesa

Chi ti conosce bene sa che per entrare nel tuo metro quadrato è indispensabile lottare al fine di guadagnarsi la tua fiducia ed il tuo affetto. Si tratta di cose che non concedi facilmente e che cerchi sempre di rendere difficili in modo da studiare al meglio chi ti circonda. Anche in amore riesci a tenere alte le barriere, rischiando persino di perdere chi ti piace ma non muovendo mai un solo passo per cambiare le cose. Ciò dipende da un mix di fattori tra i quali si incrociano una certa insicurezza, delusioni del passato e bisogno di sicurezza. Quello che non sai è che andando avanti così non ti eviti le delusioni ma corri il serio rischio di non far entrare nella tua vita persone che potrebbero arricchirla o saprebbero come renderti felice. La verità è che nel 2020 dovresti cambiare la tua corazza, lasciandola cadere e rendendola meno resistente. Certo, forse correrai il rischio di soffrire un po’ ma l’emozione dei sentimenti sarà sempre superiore. Inoltre solo aprendoti al mondo ti accorgerai di come non facendolo stavi comunque soffrendo.

Gemelli – Imparare a cambiare rotta

Sebbene tu sia una persona che ama le novità e che si diverte a provare emozioni sempre nuove, quando si tratta di intraprendere un percorso vuoi sempre avere tutto sotto controllo. Ciò ti porta a fare dei piani, a decidere come muoverti in anteprima e a dare di matto se per caso si presentano degli ostacoli. La verità è che solo lasciandoti andare al cambiamento potrai esplorare la vera ebrezza che cerchi e che ora ti stai solo illudendo di provare. I cambiamenti, così come gli imprevisti, fanno parte della vita e solo quando saprai accettarli con entusiasmo potrai dire di aver vissuto a pieno ogni determinata esperienza. Per quanto paura ti faccia la cosa, questo dovrebbe essere il tuo obiettivo per il 2020 perché perseguendolo potrai scoprire nuovi lati di te, conoscerti meglio e vivere finalmente le emozioni che insegui da sempre.

Cancro – Lasciar andare la tua comfort zone

Se nella vita c’è una cosa della quale non sai fare a meno, questa è la tua comfort zone. Si tratta di un bisogno che ti porti dietro da sempre e che corrisponde nel non correre mai rischi, preferendo piuttosto una vita al limite del banale. La verità, però, è che a te le cose banali non piacciono e questo ti porta a sentirti spesso combattuta. Avere sia il comfort di una zona di comodo e la possibilità di fare esperienze sempre nuove, però, non sono cose che puoi avere contemporaneamente. Per questo motivo è necessario che tu riesca ad aprirti alle novità senza temerne i risvolti. Facendolo forse avrai un po’ di ansia all’inizio ma ti basterà renderti conto di come sai gestirti anche tra tanti imprevisti per iniziare ad apprezzare l’ebrezza che l’ignoto sa trasmetterti. Si tratta però di qualcosa che dovresti proprio sperimentare prima di giudicarla e che nel 2020 sarà più semplice che mai, viste le tante occasioni che ti porranno davanti.

Leone – Prenderti del tempo

Sebbene muoverti a ritmi forsennati sia qualcosa che ti riesce benissimo, per il 2020 dovresti porti l’obiettivo di prenderti del tempo. Le continue corse alle quali ti sottoponi ti hanno portata infatti a perderti alcuni momenti preziosi che in futuro potresti rimpiangere. Certo, concentrarsi sulla carriera e lavorare su te stessa per continuare a migliorarti sono cose importanti. Però, lo è anche sapersi donare agli altri in modo autentico e fare esperienze in grado di arricchire le giornate così come l’anima. Solo così, infatti, si cresce davvero. Questo, quindi, dovrebbe essere il tuo prossimo obiettivo. Quello per cui lavorare alacremente e senza indugi. In questo modo, arriverai a fine anno scoprendoti diversa, più carica che mai e ricca di risorse che in altro modo non riuscirai mai ad esplorare sino in fondo.

Vergine – Rilassarti

Il tipo di relax del quale si parla non è quello del dolce far niente ma quello interiore che purtroppo tende sempre a mancarti. L’ansia che ti coglie quando c’è da fare qualcosa o quando non ti senti a tuo agio con la realtà che ti circonda ti portano infatti a vivere molto male le cose. Una situazione che spesso è anche la base del tuo pessimismo e della scarsa capacità di farti scivolare addosso le cose. L’obiettivo che dovresti porti per quest’anno è quindi quello di imparare a rilassarti. Non importa se andando a correre, facendo box o imparando l’arte della meditazione. Ciò che conta è impegnarsi per tagliare questo traguardo che una volta raggiunto ti mostrerà una nuova te che stenterai a riconoscere. La tua vita potrebbe davvero mutare in meglio se solo ti sforzassi di darti questa opportunità.

