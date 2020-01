Il 2020 è finalmente arrivato. Ecco come iniziarlo al meglio in base al tuo segno zodiacale.

Dopo una lunga attesa, eccoci finalmente nel nuovo anno. Un anno che in molti attendevano, chi in cerca di nuove avventure da vivere, chi di un nuovo amore e chi del momento perfetto per realizzare il sogno di una vita. Quali che siano le aspettative, ognuno di noi si trova a vivere l’inizio del nuovo anno con la speranza nel cuore e con tante aspettative. Oltre ad attendere che la sorte ci mandi ciò che più desideriamo è però possibile fare qualcosa. Per quanto possa sembrare strano, infatti, la giusta predisposizione d’animo può aiutare la fortuna più di quanto si creda.

Per questo motivo, dopo aver visto come sarà il 2020 per ogni segno dello zodiaco e qual è il motivo per cui volerci più bene, oggi scopriremo come iniziare al meglio il nuovo anno. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo si avrà una visione più chiara di ciò che si può fare per essere parte attiva in questo nuovo anno ricco di sogni da realizzare.

Astrologia: ecco cosa fare per iniziare al meglio il tuo 2020

Ariete – Essere fiduciosa

Il nuovo anno ti metterà davanti ad una parte di te che fino ad oggi non avevi mai avuto modo di notare. Le cose però non devono andare per forza in modo negativo. Avere fiducia nel tempo e nella possibilità di sentirti più in sintonia con il nuovo anno sarà il modo giusto per dargli la carica che gli serve ma che, soprattutto, ti serve. Solo accettando la possibilità di sperimentare stati d’animo e situazioni diversi potrai infatti abbracciare ciò che il nuovo anno ha in serbo per te. E questo significa avere fiducia nelle tue possibilità così come in ciò che ti si presenterà dinanzi nei prossimo 12 mesi. Mesi che se lo vorrai potranno essere incredibilmente splendidi.

Toro – Aprirti all’amore

L’amore fa parte della tua vita in modo ben più forte di quanto tu non sia pronta ad ammettere. Per lasciarlo fluire nel modo corretto devi però essere in grado di aprirti ad esso. Questo significa essere meno diffidente e dimostrare apertura anche nei confronti di chi conosci ancora poco. Donare se stessi alle persone che si amano è una cosa bellissima ma anche farlo con chi non si conosce ancora del tutto potrebbe donare tanto in cambio. Questo è un aspetto sul quale hai ancora molto da lavorare e iniziare a farlo in questo 2020 potrebbe portarti ben più fortuna di quanta tu non creda, soprattutto nelle relazioni e, inutile dirlo, proprio in amore.

Gemelli – Essere sempre pronta a lottare

Maggior grinta e più convinzione nelle tue possibilità sono le cose che ti mancano per poter vivere il nuovo anno in modo straordinario. Per farcela però devi dare il tuo massimo affinché ogni cosa vada sempre nel verso giusto. E, guarda caso, solo tu puoi sceglierlo in base a come decidi di prendere le cose. Non cedere davanti alla prima difficoltà ed essere pronta ad affrontare tutto ciò che ti si presenta con l’entusiasmo che sai trasmettere a tutti quando lo vuoi, saranno delle carte che ti porteranno alla vittoria in ogni campo. Basa solo crederci, volerlo e non aver

paura di lottare per ottenere ciò che più desideri.

Cancro – Essere più sincera con te stessa

Un buon modo per iniziare al meglio il 2020 è quello di imparare ad essere più sincera con te stessa. Troppe volte, infatti, tendi a nasconderti realtà delle quali sei più che conscia e tutto solo per paura di non riuscire ad affrontare determinate situazioni. La verità è che sei molto più forte di quanto pensi e questo implica la possibilità di poter essere felice anche imparando ad affrontare quelle cose che reputi difficili da gestire. Iniziare il nuovo anno con questo proposito ti metterà da subito sulla strada giusta per sentirti più realizzata e più soddisfatta di te. Cose che ti renderanno indubbiamente più felice.

Leone – Donarti di più agli altri

È giunto il momento di trasformare le belle parole in qualcosa di più concreto. Il nuovo anno richiede quindi una spinta da parte tua. E, quale spinta può essere migliore di una che fa del bene agli altri? Dopo le tante attenzioni richieste, dovrai imparare a metterti un po’ da parte ed essere tu quella che ne dona agli altri. Sarà un’esperienza insolita, per certi versi strana da sperimentare ma in grado di portarti felicità e gioia al punto da capire che nella vita gli altri giocano un ruolo ben più fondamentale di quanto credessi. Ciò che conta è aprirsi all’amore, donarsi con sincerità e senza secondi fini e, ovviamente, farlo con le persone giuste. Quelle, cioè, che si portano nel cuore.

Vergine – Vedere il bicchiere mezzo pieno

È arrivato il momento di dare una smossa alla tua vita e il 2020 sembra essere l’anno giusto per imparare che un po’ di positività non guasta mai. Certo, per una persona come te, da sempre abituata a vedere solo gli aspetti negativi delle cose, fare il contrario può risultare tremendamente difficile. Scoprirai, però, che a volte un po’ di allenamento può fare tanto e rendere le cose più semplici. Sin dal primo giorno del nuovo anno, quindi, cerca di guardare al mondo con occhi diversi, non seguire l’istinto che ti porta ad aspettarti sempre il peggio dalle persone e dalle cose e sii più che mai propositiva. Scoprirai che le cose, se vissute da un’altra prospettiva possono essere migliori e apparire più leggere del solito.

