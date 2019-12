Seduzione | 6 modi infallibili per flirtare e gli errori da evitare

Seduzione | 6 modi infallibili per flirtare con un uomo (o una donna) e gli errori da evitare in una conoscenza: dallo sguardo alla postura e alle frasi da dire, tutto su come imparare a flirtare

Sembrerebbe una banalità ma non è così. Flirtare è una vera e propria arte di seduzione che ha delle regole implicite ben precise da rispettare e seguire per avere successo con una persona. Il 99% degli uomini sbaglia l’approccio seduttivo con una donna al primo incontro e nel 99% dei casi non se ne rende conto. E’ inconsapevole degli errori che sta facendo e il primo motivo è nell’osservazione, o meglio, nella Non-osservazione della postura della sua “preda”. E sì, perché il modo in cui una persona, donna o uomo che sia, adotta, rivela inconsciamente il suo interesse o disinteresse nei confronti dell’altro. Quindi, sedurre, flirtare diventa una vera e propria tecnica da conoscere! Ecco allora che entrano in gioco tattiche e regole da mettere in pratica e, quale miglior momento se non questo giorno di fine anno quando tutti festeggiano? Un piccolo passo avanti, agevolato per voi che stasera, magari, volete conquistare l’uomo – o la donna – che potrebbe diventare il vostro futuro partner. Di seguito i 6 modi infallibili per flirtare e gli errori da evitare assolutamente!

Come nasce un flirt con un’altra persona?

Iniziamo dalle basi con una semplice domanda: Sapete qual è la definizione di “flirtare”? Ebbene con il termine si intende una forma di interazione umana, cioè tutta una serie di comportamenti che hanno reciprocamente due persone. Flirtare vuol dire creare un gioco in cui ci si stuzzica, ci si “corteggia” reciprocamente, spesso, ma non necessariamente, senza dire apertamente che c’è interesse. Nel flirt c’è un’allusione continua implicita (quindi non detta a parole) che il rapporto tra te e la ragazza\o con cui ci stai provando potrebbe diventare un rapporto che inizia con l’attrazione reciproca e può continuare verso il sesso.

In altri termini quando flirti con un uomo o donna che ti piace, lasci intendere che sei interessata a qualcosa di più e quindi stuzzichi l’uomo (o la donna) che hai di fronte per fare in modo che anche lui\lei entri in questo “gioco di seduzione” e inizi a flirtare a sua volta. Se lo fa può essere un segnale per capire se c’è interesse da parte sua.

Tutto questo “gioco” avviene per mezzo di una comunicazione leggera e scherzosa, nella quale il linguaggio del corpo gioca una parte importantissima. Così facendo si crea attrazione, cioè generiamo interesse della donna o nell’uomo nei nostri confronti. La “attraiamo” nel vero senso della parola. Infatti il flirt avviene in un momento ben preciso della seduzione, cioè nella fase di attrazione, cioè in quello che accade subito dopo aver approcciato una ragazza. Durante la fase di attrazione lei\lui ci giudicherà sui nostri comportamenti per determinare se siamo un possibile partner, noi d’altro canto dovremo giudicare lui o lei!

I 6 modi per flirtare con un uomo ( o una donna)

Diverse persone si comportano in modi diversi, ma allo stesso tempo ci sono dei modi di fare più efficaci di altri. Sveliamo i 6 modi per flirtare con un uomo o una donna:

1. Non avere paura di un NO

Molte persone non fanno il primo passo perché hanno paura di una reazione negativa. Fa male essere rifiutati, è come se un pugnale aggredisse il nostro ego, ma in realtà succede tutto nella nostra mente. Bisogna rendersi conto che i rifiuti sono assolutamente normali perché è impossibile piacere a tutti.

Anche se crediamo di essere belli o belle e siamo in gran forma, la bellezza è talmente soggettiva che può essere che per alcuni siamo bellissimi/e, mentre altri non la pensano allo stesso modo. Allo stesso modo, il nostro comportamento può piacere ad alcune persone, ma ad altre no. Di conseguenza, preparatevi ai rifiuti perché ne riceverete di sicuro. Tranquilli, però, come si dice? morto un Papa…

2. Crea una conversazione leggera e sii ironica\o

Il flirt è per sua natura una comunicazione leggera. Quindi stai lontano anni luce da argomenti pesanti, macchinosi o troppo logici, rimani su argomenti di conversazione leggeri. Questo perché meno logica c’è, più ci possono essere emozioni.

Soprattutto all’inizio del flirt, una componente utile è l’ironia che rende il tutto molto divertente. Puoi scherzare, puoi dire delle cose simpatiche e divertenti, su quello di cui state parlando, puoi scherzare su di te, puoi scherzare su di lei prendendola in giro (senza esagerare).

3. Crea una Progressione nella conoscenza

Il flirt inizia in un modo e poi si trasforma. Inizialmente è di solito più scherzoso, per poi cambiare e arricchirsi di una componente più sessuale. Non è quindi un qualcosa di fisso ma di mutevole, ad esempio all’inizio del flirt alcune cose possono allontanarti dal tuo obiettivo, ma quelle stesse cose, quando lei è più attratta, possono darti una gran mano. Per esempio? Per esempio la galanteria, i gesti galanti all’inizio del flirt possono farti passare per uno sfigato, mentre se fatti più tardi possono darti punti. Molto spesso questa progressione viene spontanea, ma alcuni uomini partono con il piede sbagliato e hanno subito atteggiamenti troppo “sessualizzanti”.

Ricorda che il flirt è un gioco che si fa in due, quindi inizia con un flirt più innocuo, per poi passare a modi di fare più “hot”.

4. Manda segnali “misti”

Questa è una “tecnica” che vale sia per gli uomini quanto per le donne (e in particolare per loro). Vediamo il perché.Prova prima a fare l’interessato a lei, e un secondo dopo fingere che non ti interessi.

Nel momento in cui lei penserà di avercela fatta (di averti sedotto) sarà il momento di cambiare modo di porsi e fare la persona distaccata: questo la farà letteralmente impazzire. Pensaci un secondo: ti è mai capitato che una donna ( o un uomo) lo facesse con te? Ti è mai capitato che un uomo prima sembrasse interessato, poi no, poi di nuovo sì, e poi di nuovo no, in un gioco che ti ha fatto andare via di testa?

Ecco, è la stessa identica cosa! Se lo hai già provato sulla tua pelle hai già sentito quanto questa tecnica possa essere potente. Nota che è un gioco, non un modo di manipolare, è un semplice gioco con cui flirtare che ti è molto utile per creare attrazione. Puoi mandare segnali misti in vari modi, sia per esempio con il linguaggio corporeo che con delle frasi (con delle battute che puoi fare, dal vivo o anche in chat).

5. Siate sicuri di voi stessi

Avere fiducia in se stessi significa accettarsi incondizionatamente e volersi bene, al di là dell’opinione degli altri. D’altra parte, è importante sapere che, al contrario di quello che pensiamo, l’aspetto fisico non è così importante quando si tratta di filtrare. Attrae di più una persona fisicamente normale, ma sicura di sé, rispetto ad una persona bella, ma insicura.

Proiettiamo sempre sugli altri quello che pensiamo di noi stessi, quindi se ci valorizziamo, ci piacciamo e ci vogliamo bene per quello che siamo, anche gli altri lo faranno. Cosa fare nella pratica? Ognuno lo fa in modo diverso quindi devi capire qual è il tuo atteggiamento, il tuo atteggiamento di chi sa già come andrà a finire. Scoprilo e usalo!

6.Toccare, sorridere, mostrarsi un po’ birichini

Il linguaggio non verbale è molto importante e trasmette sempre più informazioni del linguaggio verbale. Gli studi dimostrano che le persone sorridenti sono molto più attraenti e riflettono carisma, lo stesso capita se ci si avvicina all’altra persona per toccarla, magari appoggiandosi alla sua spalla, sfiorandole i capelli, la schiena…

D’altra parte, è importante essere anche un po’ birichini con l’altra persona, ma sempre con una certa moderazione. Una frase che faccia capire che l’altra persona ci interessa, detta nel momento giusto o l’occhiolino accompagnato da un sorriso, rivelano all’altra persona che la troviamo attraente e proviamo un certo interesse.

Quali errori evitare quando si flirta con un ragazzo

Sei pazza di qualcuno e vuoi conquistarlo? Allora meglio sapere quali errori sono da evitare quando si flirta con un ragazzo! Ogni persona ha il suo carattere e può scegliere il modo migliore per farsi avanti e far capire i propri sentimenti, ma è importante tenere a mente gli atteggiamenti che infastidiscono i ragazzi e capire quali sono le cose da non fare quando si flirta per evitare che scappino subito. Partiamo subito con gli errori da evitare assolutamente!

1. NON essere troppo esplicita

Quando flirti con un ragazzo devi fargli capire che ti piace senza essere troppo esplicita. Evita di saltargli addosso o stampargli un bacio sulla bocca: la seduzione è fatta di piccole cose: sguardi e attenzioni che però non siano così aggressive, perché altrimenti potresti farlo scappare.

2. Evita di ridere continuamente

Evita di ridere continuamente ad ogni sua frase o battuta, perché risulterai soltanto stupida ai suoi occhi e sicuramente poco desiderabile. Sii te stessa e non cercare di essere più interessante o simpatica forzando il tuo naturale atteggiamento perché l’effetto che si ottiene è sempre innaturale.

3. NON guardarlo troppo

Non passare il tuo tempo a guardarlo con la bocca aperta come se fossi in adorazione, è poco dignitoso! Se qualcuno ti dovesse vedere non faresti di certo una bella figura. Stessa cosa per foto di nascosto e frasi d’amore scritte sui banchi: meglio evitare!

4. NON dire bugie su di te

Non dire mai bugie sul tuo conto: non vantarti di cose che non hai fatto e non spacciarti per un’appassionata di calcio se non hai mai seguito una partita in vita tua, perché sarebbe davvero difficile reggere il gioco a lungo. Meglio essere se stesse, solo questo è il modo migliore per conquistare il ragazzo che ti piace.

5. Assolutamente NON Ubriacarti

Provare a flirtare con il ragazzo che ti piace, dopo esserti scolata tre birre medie non è affatto una buona idea: potresti collezionare una valanga di figuracce e bruciarti ogni possibilità! L’alcool è bandito assolutamente quando si vuole flirtare con un ragazzo, o almeno l’essere ubriaca è bandito! Un uomo non ha mai gradito vedere davanti ai suoi occhi una donna che puzza di alcool, così come una donna che scappa a gambe levate se un uomo ubriaco le si avvicina!

6. NON Interromperlo quando parla con gli amici

Gli amici sono molto importanti per ogni ragazzo. Quindi non iniziare a parlargli proprio mentre è in gruppo perché potrebbe infastidirsi: aspetta il momento migliore per scambiare due parole con lui senza essere sotto lo sguardo di suoi compagni.

7. NON Insistere troppo

Si dice che in amore vince chi fugge, quindi non essere troppo insistente. Fai dei tentativi, degli approcci discreti e poi osserva la sua reazione. Se ti evita o non risponde ai tuoi messaggi, forse è meglio lasciare perdere, molto probabilmente non è interessato a te! E molto probabilmente non è la persona giusta per te.