Lenticchie e cotechino | Ricetta veloce per Capodanno – VIDEO

Lenticchie e cotechino | Ricetta veloce per Capodanno, solo 50 minuti e il piatto è servito! Ingredienti e procedimento facili e genuini – VIDEO

Capodanno è arrivato finalmente e ora ciò che resta è preparare delle squisite lenticchie con cotechino. Il tempo è poco, il cenone richiede tempi molto lunghi e come fare quindi per far bella figura anche con il classico piatto “di capodanno” senza perdere altro tempo? Semplice, seguendo le indicazioni di seguito, le vostre lenticchie con cotechino saranno pronte in un batter d’occhio: meno di un’ora di cottura e il piatto è servito!. Ovviamente, per questa ricetta non prenderemo lenticchie crude – in quel caso, i tempi di ammollo prevedono ben 2 ore! – ma useremo delle semplici e ottime lenticchie precotte (altrettanto buone). La cosa che contraddistinguerà le vostre lenticchie sarà il brodo! Ecco di seguito gli ingredienti e i procedimenti da seguire per portare in Tavola una ricetta perfetta per fine anno! Le porzioni sono considerate per 4 persone e il livello di difficoltà è davvero basso, dunque, adatto per tutti!

Potrebbe interessarti anche: I cibi porta fortuna di Capodanno

Ingredienti (per 4 persone)

1 Kg di cotechino

500 grammi di lenticchie precotte

1 carota

1 cipolla

1 gambo di sedano

2 foglie di alloro

4/5 pomodorini

rosmarino

sale q.b.

olio extravergine d’oliva

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cenone di Capodanno | Lenticchie e cotechino, come farle alla perfezione

Procedimento – lenticchie e cotechino | ricetta veloce

Prepariamo le verdure e mettiamo il cotechino in una pentola con acqua fredda e, dopo averlo lasciato riposare per 10 minuti, accendere il fuoco e procedere alla cottura per circa 50 minuti a fuoco lento. (Ricordo che non serve aggiungere il sale in acqua poiché il cotechino è un insaccato e ha già la sua dose di sale per poterlo conservare per un lungo periodo).

In una pentola di coccio mettiamo le lenticchie già cotte aggiungiamo la carota precedentemente pelata e tagliata a pezzi grossi, il sedano, la cipolla tagliata a metà, i pomodorini, lo spicchio d’aglio intero, un rametto di rosmarino, copriamo con coperchio e mettiamo a cuocere a fuoco basso per circa 10 minuti.

A metà cottura aggiungiamo il sale e le foglie di alloro. In ultimo un filo d’olio extravergine d’oliva. Se si vogliono consumare solo le lenticchie, una volta impiattate, aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva.

Mentre se si vuole consumare il cotechino con lenticchie, una volta cotto il cotechino, lo tagliamo a fette e lo aggiungiamo in una padella insieme alle lenticchie, accendiamo il fuoco e mettiamo a scaldare un pochino in modo che i due ingredienti si insaporiscono l’un l’altro. Il cotechino con lenticchie è pronto!

Consigli pratici: Se saliamo troppo le lenticchie basta aggiungere un pezzettino di patata in pentola e farla cuocere per 6/7 minuti e magicamente le nostre lenticchie non saranno più salate.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Lenticchie e cotechino | La ricetta veloce – VIDEO